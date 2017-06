Apple ärgert Trump ++ Sexismus kostet 20 Uber-Mitarbeiter den Job

Die Meldungen im Überblick:

Die ehemalige First Lady mit dem Apple-Chef an der Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose: Tim Cooks iPhone-Selfie ist natürlich unbezahlbare Werbung. Und es ist ein ziemlich grosses «Fuck You» an die Adresse Donald Trumps.

Thank you @MichelleObama for sharing your views on diversity & innovation, and for encouraging developers to make the world a better place. pic.twitter.com/IlJRBcb5Di

Michelle Obama sprach beim «Fireside Talk» über ihre Zeit im Weissen Haus, ihren Mann («es geht ihm gut») und über ernsthafte Themen, wie die Gleichberechtigung und den Kampf gegen Rassismus. An die Adresse des aktuellen US-Präsidenten gerichtet, sagte die 53-Jährige, das Land brauche «Problemlöser», die an die Schaffenskraft der Immigranten glaubten und davon überzeugt seien, dass die globale Erwärmung real sei.