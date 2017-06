Wütende Österreicher fordern Tod und Zwangssterilisation für die «Katzentreterin»

Die Autorin Stefanie Sargnagel ist es gewohnt, gehasst zu werden. So krass wie jetzt war es allerdings noch nie.

Österreich hat ein «Babykatzengate». Im Ernst. Aber vor dem Ernst kommt die Ironie. Und eine Boulevardzeitung, die davon keine Ahnung hat. Weshalb sie seit Tagen gegen drei junge Frauen hetzt.

Aber fangen wir am Anfang an. Im Januar. Stefanie Sargnagel (bürgerlich heisst sie Sprengnagel, 31), Lydia Haider (32) und Maria Hofer (30) suchen sich eine billige Bleibe, um ein paar Tage lang gemeinsam an ihren neuen Büchern zu schreiben. Sie entschliessen sich für ein Haus in der marokkanischen Stadt …