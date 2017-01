Diese 13 Video-Games solltest du dieses Jahr nicht verpassen

Das neue Jahr beschert uns nicht nur zahlreiche tolle Serien und Filme, sondern auch einige vielversprechende Videospiele. Mit diesen 13 Games kommst du im nu durchs 2017.

«Mass Effect: Andromeda»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

Open World/Third-Person-Shooter

Nach den ersten drei Teilen der «Mass Effect»-Reihe startet mit Andromeda eine komplett neue Story. Dabei erforscht der Spieler die Andromeda-Galaxie auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit.

«Below»

Erscheint für PC/XBox One

Open World/Survival

Wenn es dich statt nach oben eher nach unten zieht, wäre wohl eher dieses Spiel interessant. In «Below» erforschst du als winziger Entdecker einen gigantischen Höhlenkomplex, weichst Fallen aus, stellst Gegenstände her und bekämpfst die kleinen Monster, die dort hausen.

«Red Dead Redemption 2»

Erscheint für XBox One/PS4

Open World/Western-RPG

Die «GTA»-Macher hauen dieses Jahr den Nachfolger des Erfolgsspiels von 2010 auf den Markt. Wie in «GTA» musst du in einer riesigen Welt zahlreiche Missionen erfüllen (oder Wahllos eine Schiesserei starten). Aber eben in einem epischen Western-Szenario.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/Rockstar Games

«Identity»

Erscheint für PC

MMORPG

Du hast genug vom echten Leben und möchtest dir eine komplett neue Identität aufbauen? Dann freu dich auf «Identity». In diesem Online-Spiel kannst du fast alles machen, was du im echten Leben auch könntest, wenn du nicht die ganze Zeit Computerspiele spielen würdest. Alle Berufe im Spiel sollen von echten Spielern ausgeübt werden. Sogar die Kinos im Spiel sollen richtige Filme abspielen.

Das Spiel setzt sich extrem hohe Ziele, was natürlich berechtigte Zweifel hervorruft. Allerdings stehen die selben Leute hinter dem Spiel, die den «Arma 3»-Mod «Altis Life» entwickelten, in welchem viele der Ideen von «Identity» bereits erfolgreich umgesetzt wurden.

«Quake Champions»

Erscheint für PC

Multiplayer/First-Person-Shooter

Wer schnelle kompetitive Shooter mag, sollte die Augen nach «Quake Champions» offen halten. Wie in den alten Quake-Spielen jagt man sich mit verschiedenen Waffen in rasender Geschwindigkeit durch eine Arena. Neu sind gewisse Spezialfähigkeiten der Charaktere. Ein Single-Player-Modus fehlt aber.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/JeuxActu

«Sea of Thieves»

Erscheint für PC/XBox One

Open World/Multiplayer/Adventure-RPG

Arrr, wer würde nicht gerne mit seinen Freunden eine Piraten-Crew gründen, Rum trinken, Schiffe plündern und Schätze ausgraben. Dieses Spiel will all das möglich machen und es sieht bereits in der Demo sehr unterhaltsam aus.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/Xbox

«Horizon Zero Dawn»

Erscheint für PS4

Open World/Action RPG

In dieser postapokalyptischen Welt macht der Spieler als Jägerin Aloy Jagd auf Roboter-Dinosaurier für ihre Teile. Doch irgendetwas manipuliert die Maschinen und macht sie gewalttätiger.

«South Park: The Fractured But Whole»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

RPG

«South Park: The Stick of Truth» war das erste «South Park»-Rollenspiel und ein voller Erfolg. Jetzt will man natürlich nachlegen. Wer «South Park» mag, dürfte auch an diesem Spiel gefallen finden.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/Ubisoft

«Ghost Recon: Wildlands»

Im Spiel gehst du mit deinen Freunden in einer riesigen offenen Spielwelt gegen ein Drogenkartell vor. Dabei wird vor allem Wert auf die Kommunikation zwischen den Team-Mitgliedern gelegt, um eine Mission zu meistern. Das Spiel sieht unterhaltsam aus. Leider hat Ubisoft eine Reputation die Erwartungen hochzuhalten und nicht unbedingt zu erfüllen, also Vorsicht.

«Vampyr»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

Action-RPG

Endlich ein Spiel mit Biss (*badumm-tss*). Als Blutsauger geisterst du durchs viktorianische Zeitalter, verteidigst dich gegen Vampirjäger und wählst sorgfältig deine Opfer, um Level zu gewinnen. Du kannst die Story aber auch beenden ohne ein Leben zu nehmen.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/SIFTD Games

«Mount & Blades 2: Bannerlord»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

Strategie/Simulation/RPG

Freunde der mittelalterlichen Schlachten werden dieses Jahr unter anderem mit dem zweiten Teil der «Mount and Blade»-Reihe belohnt. Du spielst eine Fraktion deiner Wahl und vernichtest deine Feinde, wobei du auch selber als Kämpfer in die Schlacht eingreifst.

Release: Irgendwann 2017 Video: YouTube/GameSpot Trailers

«For Honor»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

Online Multiplayer Hack-and-Slay

Wer es weniger taktisch und dafür grafisch hochwertiger mag, dürfte am früher erscheinenden «For Honor» Freude haben. Eine ausgefeilte Kampfmechanik zeichnet laut ersten Berichten diesen Titel aus.

«Friday the 13th»

Erscheint für PC/XBox One/PS4

Asymmetrischer Horror-Multiplayer

In diesem Multiplayer-Spiel versucht Horror-Killer Jason die Teenager im Feriencamp brutal zu ermorden, während die Teenager versuchen müssen, so lange zu überleben, bis die Polizei eintrifft. Nichts für schwache Nerven.

Auf welches Spiel freut ihr euch im Jahr 2017? Schreibt's in die Kommentare!

(Oder auch nicht, ich bin ein Artikel, nicht eure Mutter.)

Noch ein paar Spiele, die bereits draussen sind:

