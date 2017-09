bild: spiegel online

Apple-Handys auf Speed: Das iPhone 8 und 8 Plus im Test

Die iPhones 8 und 8 Plus sind die leistungsfähigsten Smartphones, die wir bisher testen konnten. Aber Leistung ist nicht alles. Was Apples neue Smartphones noch auszeichnet und welche Macken sie haben, verrät unser Test.

Matthias Kremp / spiegel online

Ein Artikel von

Wenn man den Karton öffnet, könnte man denken: «Das ist doch ein iPhone 7.» Ein Irrtum, der sich aufklärt, sobald man das iPhone 8 in die Hand nimmt. Denn dann merkt man, dass hier eben doch etwas anders ist. Statt des einteiligen Aluminiumgehäuses haben die neuen iPhones nur noch einen umlaufenden Rahmen aus Aluminium. Die Rückseite hingegen besteht aus Glas.

Das wiederum sei zwar besonders robust und werde von einer Stahlkonstruktion gestützt, verspricht Apple - aber es ist immer noch Glas, das brechen könnte, wenn es auf eine harte Oberfläche fällt. Mit einem Alu-Gehäuse wäre allerdings eine der wichtigsten Neuerungen des iPhone 8 nicht möglich gewesen, die drahtlose Ladefunktion. Durch das Metall könnten die dafür notwendigen elektromagnetischen Wellen nicht dringen.

Der Glasboden also macht das Aufladen nun einfacher als früher: Einfach das iPhone auf ein passendes Ladegerät legen, schon wird der Akku vollgepumpt. Eigene Ladegeräte hat Apple zwar nicht im Angebot, aber auf allen von uns getesteten Ladematten und Ladeschalen funktioniert das System problemlos, weil Apple den weit verbreiteten Qi-Standard unterstützt.

Im Gegensatz zur Ladetechnik bleibt die Akkulaufzeit gegenüber dem iPhone 7 unverändert. In der vergangenen Woche bin ich mit meinen Testgeräten immer gut über den Tag gekommen. Abends müssen aber auch das iPhone 8 und das grössere 8 Plus geladen werden, damit sie den nächsten Tag durchhalten.

Nicht mehr Pixel, sondern schönere

Grösse und Auflösung der Bildschirme hat sich gegenüber den Vormodellen nicht verändert. Genau wie das iPhone 7 hat das iPhone 8 ein 4.7-Zoll-Display mit 1334 mal 750 Pixeln, bei den Plus-Modellen sind es 1920 mal 1080 Pixel auf 5.5 Zoll. Und doch sehen die neuen Bildschirme anders und besser aus.

Den Unterschied macht die True-Tone-Technik, die Apple mit dem iPad Pro eingeführt hat. Sie passt die Farbigkeit des Bildschirms an das Umgebungslicht an, sodass Farben immer realistisch aussehen, weiss etwa immer weiss ist. Das automatische Regeln der Bildschirmhelligkeit funktionierte bei meinen Testgeräten allerdings nicht.

Mehr Bilder pro Sekunde

Auch bei den Hauptkameras ist die Auflösung gleich geblieben, sie beträgt wie beim Vorgängermodell 12 Megapixel. Unter dem Objektiv aber wurde alles ausgetauscht: neuer Fotochip, neuer Bildprozessor, neuer LED-Blitz, neue Software. In der Kombination soll das für schärfere Fotos, bessere Kontraste, gleichmässiger ausgeleuchtete Motive und bessere Aufnahmen bei wenig Licht sorgen. Wie zuvor hat das iPhone 8 aber nur eine Kamera, während beim iPhone 8 Plus ein Zusammenspiel aus Weitwinkel- und Teleobjektiv für mehr fotografische Möglichkeiten sorgt.

Bei meinen Testaufnahmen mit dem iPhone 8 Plus ist mir, zumindest bei guter Beleuchtung, praktisch kaum ein Unterschied zu Schnappschüssen, die ich gleichzeitig mit dem iPhone 7 Plus gemacht habe, aufgefallen (siehe Bilderstrecke). Das neue Modell scheint nur schneller zu fokussieren und bei wenig Licht besser Bilder zustande zu bringen. Und dann gibt es noch einen Porträtlicht-Modus, in dem man die Beleuchtung eines Porträts nachträglich verändern kann. Eine nette Spielerei.

Positiv sind mir die neuen Videomodi aufgefallen, die beispielsweise 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen. Das Ergebnis sind ultrarealistische, extrem ruhige Clips. Wer es lieber cinematisch mag, sollte 4K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Umständlich ist nach wie vor, dass man beispielsweise die gewünschte Videoauflösung und die Bildrate von Zeitlupenaufnahmen nicht in der Kamera-App, sondern im Kontrollfeld Einstellungen anpassen muss.

Der Ferrari unter den Smartphones

Der neue A11-Bionic-Prozessor im iPhone 8 und iPhone 8 Plus deklassiert die Konkurrenz. Mit seinen sechs Rechenkernen zeigt er sogar dem neuen Achtkern-Chip, den Samsung ins Galaxy Note 8 eingebaut hat, die Rücklichter. Testprogramme attestieren ihm reichlich Mehrleistung gegenüber anderen Top-Smartphones.

Im Geekbench-Test etwa erreicht Samsungs Note 8 gute 6666 Punkte, das iPhone 8 Plus aber 10'413. Im Antutu-Benchmark schafft das Samsung rund 175'000 Punkte, das neue iPhone gut 228'000. Beim iPhone 8 liegen die Werte jeweils etwas niedriger, weil es weniger Arbeitsspeicher hat als das Plus-Modell. Für beide gilt dennoch, dass sie auf absehbare Zeit genug Reserven für aufwendige Apps und System-Updates haben.

Jetzt auf

Mehr als nur die Realität

Einen Teil dieser Leistung kann man gut für die neuen Augmented-Reality-Apps gebrauchen, die nach der Veröffentlichung von iOS 11 am heutigen Dienstag nach und nach in den App Store kommen werden. Augmented Reality (AR) bedeutet, dass virtuelle Objekte in Bilder der realen Welt eingeblendet werden.

Vorteile und Nachteile Sehr guter Bildschirm

Sehr gute Kameras

Extrem hohe Leistung

Drahtlose Ladefunktion

Wasser- und Staubdicht Teuer

Die iPhones 8 und das 8 Plus sind die Nachfolger, die man für das iPhone 7 erwarten konnte: bestens verarbeitet und in mancherlei Hinsicht überarbeitet. Aber wie so oft gilt: Wer eines der Vorjahresmodelle hat, muss nicht auf das neue iPhone aufrüsten, viele neue Funktionen bekommt man schon durch das kostenlose Update auf iOS 11.

Wer aber von einem älteren iPhone aufrüsten will, für den sind vor allem die Versionen mit viel Speicher interessant: Zwar sind die Einstiegspreise hoch: 839 Franken kostet das iPhone 8 mit 64 GB, 959 Franken das 8 Plus. Mit 256 GB liegen die Preise bei 1029 und 1149 Franken.

Vielen Apple-Fans werden wohl trotzdem lieber auf das iPhone X warten, das am 3. November in den Handel kommt - auch wenn das noch mal deutlich teurer wird.

Wie das Smartphone unseren Alltag verändert hat 2m 52s Wie das Smartphone unseren Alltag verändert hat Video: srf/SDA SRF

Die neusten Handys, Tablets und PCs im Test 14 Dinge, die jeder Mac- und PC-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss 14 Gründe, warum der Surface Laptop der fast beste Laptop ist, den ich je getestet habe 7 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist Samsungs Galaxy Note 8 ist ein iPhone auf Steroiden – mit einem fürchterlichen Preis 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen iMac-Killer wissen muss 10 Gründe, warum das grosse iPad Pro (fast) perfekt ist für dich 12 Gründe, warum das Zenbook das fast beste Laptop ist, das ich je getestet habe Warum Nintendos Switch die innovativste Spiel-Konsole ist, die ich je getestet habe Schön scharf! So schlägt sich das Sony Xperia XZ gegen das iPhone 7 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss Warum dieses Smartphone die perfekte Alternative zu iPhone oder Galaxy ist LG G5 im Test: Das magische Handy, das sich immer wieder verbessern lässt Halb Tablet, halb Notebook: Das taugt das neue Galaxy Tab iPhone SE: Dieser rosarote Zwerg hat mächtig Power Was taugt das neue iPad? Das kleine iPad Pro im grossen Test Galaxy S7 und S7 Edge im grossen Test: So gut sind die besten Android-Handys wirklich 12 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo