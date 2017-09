Bild: Matthias Kremp

7 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist

An der Elektronik-Messe IFA hat Sony zwei Smartphones vorgestellt, die mit der brandneuen Android-Version 8.0 kommen. Wirklich stark ist aber eine andere Funktion.

Matthias Kremp / spiegel online

Zwanzig Minuten lang plätscherte Sonys Pressekonferenz auf der Elektronik-Messe IFA mit massvoll aufregenden Neuheiten dahin, bis die Mobilsparte des Konzerns mit ihren Neuheiten an die Reihe kam.

Das Betriebssystem: Android 8

Mit dem Xperia XZ1 und XZ1 Compact kamen zwar keine Highend-Modelle aufs Tableau, dafür aber die wohl ersten Smartphones, die mit Android 8.0 Oreo ausgeliefert werden. Dafür gab es donnernden Applaus. Schliesslich ist es sehr selten, dass Handys so bald nach der Veröffentlichung einer neuen Android-Version schon damit bestückt werden. Chapeau!

Das Design

Bild: Matthias Kremp

Das grössere der beiden Modelle, das Xperia XZ1, habe ich jetzt eine Woche im Einsatz. Und ich muss sagen, die Bezeichnung passt. Das neue Modell sieht wirklich aus wie eine geschrumpfte Version des Xperia XZ Premium, ist aber viel handlicher, leichter und mit seinem matten Finish auch weniger empfindlich, zumindest was Schmutz und Fingerabdrücke angeht.

Die Software allerdings reagiert ein paar Mal etwas zickig. Mehrmals fror das Gerät bei der Benutzung ein, stürzte ab und startete neu. Schuld daran scheint die Kamera-App zu sein, bei der die Probleme mehrmals auftraten. Reproduzieren liessen sich die Abstürze nicht, und sie waren auch nicht so häufig, dass sie wirklich stören würden. Möglicherweise handelt es sich um ein Problem, das nur mein Vorseriengerät betrifft, denn in den Handel kommt das XZ1 erst im Oktober und lief während des Tests ansonsten vollkommen geschmeidig.

Die Kamera

Sony baut einen 19-Megapixel Sensor ein, Fotos schiesst das Xperia XZ1 wahlweise im 4:3- oder im 16:9-Format. Videos können maximal in 4K-Auflösung gedreht werden. Will man allerdings die extreme Zeitlupenfunktion nutzen, bei der 960 Bilder pro Sekunde aufgezeichnet werden, ist die Videoauflösung auf HD, also 1280 x 720 Pixel, begrenzt.

Die Fotoqualität war bei unseren Testaufnahmen gut bis sehr gut (siehe Fotostrecke). Allerdings werden Farben oft etwas zu kräftig wiedergegeben, was vor allem bei Rottönen auffällt.

Die Leistung

Wie so oft bei aktuellen Smartphones der Mittel- und Oberklasse bietet auch das Xperia XZ1 mehr als genug Leistung für alle aktuellen Apps und das Web. Da ruckelt und da wackelt nichts, Messprogramme attestieren dem Gerät Performance-Werte im oberen Bereich.

Der Bildschirm

Bild: sony

Mit 5.2 Zoll ist das Display gross, aber gerade noch handlich. Einhändig lässt es sich aber nur mit langen Fingern bedienen: Man muss sich schon ordentlich strecken. Der Bildschirm ist hell und kontrastreich und zeigt im sogenannten «professionellen Modus» sehr realistische Farben. Die Auflösung ist mit 1920 mal 1080 vergleichsweise gering, reicht aber aus. Eine Besonderheit ist die HDR-Fähigkeit. So können etwa manche Netflix-Filme mit besonders grossem Dynamikumfang wiedergegeben werden.

Der Akku

Bei normaler Nutzung reicht die Kapazität des Akkus für einen Tag. Beim Abspielen eines Full-HD-Films in Dauerschleife strich er aber schon nach 5 Stunden und 40 Minuten die Segel. Über die Schnellladefunktion kann man ihn recht flink wieder aufladen. Eine halbe Stunde an der Steckdose reicht in etwa für eine halbe Akkuladung.

Der 3D-Scanner

Mit dem XZ1 liefert Sony eine vorinstallierte App für 3D-Scans aus, die es in sich hat. Die Software ermöglicht es, beispielsweise 3D-Modelle von Gesichtern, ganzen Köpfen, aber auch Gegenständen zu machen. Das ist zwar etwas aufwendig und funktioniert nur unter idealen Beleuchtungsbedingungen gut, aber die Ergebnisse sind beeindruckend. Zum Test habe ich die Köpfe mehrerer Kollegen in der Redaktion digitalisiert.

Die resultierenden Dateien kann man beispielsweise an einen 3D-Drucker oder einen Dienstleister senden, um sie als greifbare Objekte ausdrucken zu lassen. Wichtiger dürfte aber in Zukunft die Nutzung solcher 3D-Selbstbildnisse für digitale Avatare sein. Die wird man etwa in sozialen Netzwerken brauchen, in denen man sich per Virtual Reality mit Freunden trifft. Noch ist das weitgehend Zukunftsmusik, aber manchmal kommt die Zukunft schneller als man denkt.

Fazit

Das Xperia XZ1 ist ein sehr interessantes Smartphone. Wenn es Anfang Oktober in vier Farben (siehe oben stehende Diashow) in den Handel kommt, wird es eines der ersten, wenn nicht sogar das erste sein, auf dem schon Android 8.0 Oreo läuft. Bildschirm und Kamera können überzeugen, die 3D-Scan-Funktion ist etwas Besonderes. Das Design ist typisch Sony, nicht sonderlich schlank, trotzdem edel und robust. Der Listenpreis von 749 Franken scheint für ein Gerät mit nur 32 GB Speicher etwas hoch gegriffen.

Das kleinere XZ1 Compact ist in der Schweiz ab Oktober für 629 Franken (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.

