Geteilte Freude ist doppelte Freude: Empfiehl jetzt die watson-App deinen Kollegen

Bereits über 200'000 App-Downloads. Aber: Es sollen noch viel mehr werden. Denn: Je mehr User, umso besser wird watson. Und du kannst uns dabei unterstützen.

Das geht ganz einfach: Unten auf grünen Button «Mit Whatsapp empfehlen» klicken, dann einen Freund aus den Kontakten auswählen, abschicken, fertig! Vielen Dank schon mal. You are the best! 😍

Gemacht?

Übrigens: Unsere User geben watson Best-Noten. Überzeug dich selber – hier das Vergleichs-Ranking:

watson: 4,5 von 5 Sternchen im App-Store 😊👍

NZZ: 4 von 5 Sternchen

SRF: 3,5 von 5 Sternchen

Tages-Anzeiger: 3,5 von 5 Sternchen

Blick: 3 von 5 Sternchen 😞👎

20 Minuten: 3 von 5 Sternchen 😞👎​

Und hier noch ein paar Stimmen zur App:

«Immer auf dem neuesten Stand, aber dennoch zwischendurch ein bisschen bunte Abwechslung. Danke!»

«Früher war ich auf 20min, heute nur noch auf watson. Erfrischender Journalismus. Weiter so.»

«Die innovativste News App, die ich kenne. Top aktuell und im richtigen Mass witzig. Funktioniert einwandfei. Schönes Layout und sehr übersichtlich.»

Vielen Dank für die vielen tollen Bewertungen – und natürlich fürs Weiterempfehlen:

Und das bietet die App – gratis und ohne Bezahlschranke oder sonstigen Schnickschnack:

Die wichtigsten News aus allen Bereichen, spannende und unterhaltsame Hintergründe und das Beste der Anderen

aus allen Bereichen, spannende und unterhaltsame und das Autoren-folgen-Funktion: Nur ein Klick und du verpasst nie mehr eine Story deiner Lieblings-watsons

Push-Benachrichtigungen für brandaktuelle Ereignisse (die Alert-Einstellungen können jederzeit über das Menü geändert werden)

Quiz und die beliebten Picdumps (lustigste Bilder am laufenden Band)

und die beliebten (lustigste Bilder am laufenden Band) Multimediale Live-Ticker zu Top-Ereignissen

Möglichkeit, der Redaktion Inputs zu schicken und Storys zu kommentieren

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo