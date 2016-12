Obamas giftiges Geschenk für Trump: Ein Cyberkrieg mit Russland scheint unvermeidlich

Mit beispiellosen Sanktionen hat Obama Russland für die mutmasslichen Hackerangriffe im US-Wahlkampf bestraft. Ein Cyberkrieg ist unvermeidlich - und Trump hat sein erstes grosses Problem am Hals.

Marc Pitzke

Ein Artikel von

Am Ende schwingt Barack Obama doch noch mal die harte Keule. Ausweisung von 35 Diplomaten, Sanktionen gegen Geheimdienste sowie Top-Spione, Hacker und Firmen, samt Namensnennung und sogar Fotos: Die Strafmassnahmen, die der scheidende US-Präsident gegen Russland verhängt hat, sind die schwersten in der langen Geschichte des klandestinen Cyberkriegs zwischen Washington und Moskau.

Bild: Pablo Martinez Monsivais/AP/KEYSTONE

Zugleich ist diese dramatische, wenn auch späte Vergeltung für die mutmasslichen Hackerangriffe Russlands auf die US-Wahlen ein vergiftetes Abschiedsgeschenk Obamas an seinen Nachfolger Donald Trump - eine Art letztes Kuckucksei, das er ihm ins Nest legt.

Auch Republikaner für Obamas harten Kurs

Trump, der von den Hacks politisch profitiert haben soll, lehnt eine Schuld Moskaus ab und könnte einige Sanktionen zwar gleich wieder kippen. Doch nicht alle: Die identifizierten russischen Akteure sind fürs erste «verbrannt».

Mehr noch: Im Kongress begrüssten auch viele Republikaner den Gegenschlag, allen voran Paul Ryan, der mächtige Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Sie dürften sich einer Aufhebung widersetzen. Damit steuern Trump und seine eigenen Partei auf ihren ersten spektakulären Kollisionskurs zu - ausgerechnet in Sachen Russland, zu dem Trump eine besondere Affinität zu zelebrieren scheint.

So auch seine erste Reaktion auf die Sanktionen: «Es ist Zeit, dass sich unser Land grösseren und besseren Dingen zuwendet», sagte er am Abend lapidar. Trotzdem werde er sich kommende Woche mit den Chefs der US-Geheimdienste treffen, «um über die Fakten dieser Situation auf den neuesten Stand gebracht zu werden».

Sanktionen wirken eher symbolisch

Seit Monaten debattiert das Weisse Haus über eine Antwort auf die Hacks, die sich in erster Linie gegen die Demokraten und Hillary Clinton richteten. Erste Spuren wurden intern schon im Herbst 2015 bekannt. Umstritten war, welche Indizien wann publiziert werden sollten - und ob überhaupt. Schliesslich toben die Cyberscharmützel zwischen beiden Staaten seit Jahren, abseits der Öffentlichkeit. Auch hoffte Obama den Eindruck vermeiden, dass er den US-Wahlkampf manipulieren wolle.

So wirken die jetzigen Sanktionen gegen Russland, so scharf sie sind, denn auch eher symbolisch. Die US-Wahlen sind entschieden, und es wird immer unklar bleiben, ob und wie weit die E-Mail-Hacks die Nadel in Richtung Trump verschoben haben. Fest steht: Die US-Medien waren monatelang mehr von den banalen E-Mails fasziniert als davon, dass sie durch ausländischen Cyberangriffe bekannt geworden sein könnten.

In einer ungewohnt scharfen Erklärung verurteilte der auf Hawaii urlaubende Obama nicht nur «Russlands Cyberoperationen gegen die US-Wahlen» - ohne wenn, aber oder «mutmasslich». Sondern auch die «aggressive Belästigung von US-Beamten» in Russland.

Ein Cyberkrieg ist unvermeidlich

Nach Angaben des Aussenministeriums werden Diplomaten dort seit einem Jahr «auf unakzeptable Weise» schikaniert, etwa durch gezielte Polizeikontrollen, «physische Angriffe» und die Veröffentlichung persönlicher Informationen im staatlichen Fernsehen, was ihre Sicherheit gefährde.

Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Man habe Moskau «mehrere private und öffentliche Warnungen» zukommen lassen, sagte Obama. Russland verletzte «internationale Verhaltensnormen». Sprich: Der Cyberkrieg ist unvermeidlich - doch das geht zu weit. «Wir werden den Missbrauch unseres Systems nicht dulden», ergänzte ein Regierungsvertreter.

Beispiellos auch, in welchem Detail das Weisse Haus die Sanktionen publizierte. So veröffentlichte es ausführliche Hackerdaten, darunter spezifische Malware-Informationen, und nannte die meisten Betroffenen mit Namen - auch um, wie es hiess, die europäischen Verbündeten vor künftigen Hackerangriffen zu warnen.

Bild: Patrick Semansky/AP/KEYSTONE

Zwei staatliche Einrichtungen in Moskau wurden sanktioniert: Der russische Militärgeheimdienst GRU, weil er versucht habe, «in das US-Wahlverfahren einzugreifen», und der russische Inlandsgeheimdienst FSB, weil er dem GSU dabei «assistiert» habe.

Drei Cyberfirmen in Russland landeten ebenfalls auf der Liste, weil sie die Hackerangriffe «unterstützt» hätten: Das Special Technology Center (STLC), Zorsecurity alias Esage Lab, das technologische Hilfe geleistet habe, und eine Organisation namens Professional Association of Designers of Data Processing Systems, die GRU-Hacker trainiere.

Vier Geheimdienstoffiziere sind genannt, weil sie die Angriffe gesteuert hätten: GRU-Chef Igor Walentinowitsch Korobow sowie drei seiner Stellvertreter; ausserdem zwei russische Staatsbürger, die via Cyberkriminalität mehr als 100 Millionen Dollar von Banken, Firmen, Unis und Regierungsstellen in den USA gestohlen hätten.

35 «Diplomaten» («Spione», so Regierungskreise), stationiert in der Botschaft in Washington und im Konsulat in San Francisco, müssen binnen 72 Stunden das Land verlassen - samt ihren Familien. Die Betroffenen, so hiess es, seien nicht an den Hacks beteiligt gewesen, sondern würden wegen der russischen Schikanen gegen US-Diplomaten ausgewiesen.

Zwei russische Besitztümer in Maryland und bei New York wurden geschlossen: Die Liegenschaften, offiziell Ferienvillen, hätten «Spionagezwecken» gedient.

Es ist das zweite Mal , dass Obama so kurz vor seinem Abgang ein so schrilles Zeichen setzt, als wolle er seine bisherige, von vielen als zu verzagt kritisierte Aussenpolitik zumindest auf dem Papier geraderücken. Erst liess er die Resolution des Uno-Sicherheitsrats gegen Israels Siedlungspolitik passieren - und nun das.

«Russland wird nicht aufhören»

Trump - der sich schon als amtierender Präsident sieht - ist das ein Dorn im Auge. Er hat die Hacker-Angriffe stets kleingeredet und Russland in Schutz genommen, obwohl sich alle US-Geheimdienste seit Monaten über Moskaus Rolle einig sind: Wer, so hatte er noch am Mittwochabend gesagt, wisse in diesem «ganzen Zeitalter des Computers» schon, «was da los ist».

Viele Republikaner sehen das anders. «Russland teilt Amerikas Interessen nicht», sagte Repräsentantenhaus-Sprecher Ryan, den das Weisse Haus schon tags zuvor über die Sanktionen informiert hatte. Ryan nannte sie «überfällig».

Ähnlich äusserte sich Senator John McCain, der überparteiliche Ermittlungen und noch schärfere Strafen auch gegen Wladimir Putin fordert. Konflikt programmiert - auch mit den US-Geheimdiensten, deren Arbeit Trump bisher ignoriert hat.

«Russland wird nicht aufhören», räumte ein US-Regierungsvertreter am Abend ein, als er die Sanktionen in vertraulichem Kreis erläuterte. Der globale Cyberkrieg ist längst nicht beendet.

