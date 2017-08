Bild: EPA/EPA

So einfach wirst du zum Social-Media-Influencer und vielleicht sogar reich

Eine Milliarde US-Dollar – so viel zahlt die Werbeindustrie mittlerweile an sogenannte «Social-Media-Influencer». Bis 2019 soll sich die Zahl verdoppeln. Wer auf Kanälen wie Instagram oder YouTube eine grosse Anzahl an Fans hat, kann damit eine gute Stange Geld verdienen. Denn der Werbekunde zahlt viel, damit die Social-Media-Stars ein gewisses Produkt auf ihrem Feed abbilden – und damit mehrere Tausend Personen erreichen.

Dass es sich dabei aber nicht immer um mühsam aufgebaute Accounts und eine treue Community handelt, zeigt das Experiment einer amerikanischen Marketingagentur. Mediakix, so heisst die Agentur, die zwei Instagram-Stars sozusagen über Nacht kreierte.

bild:instagram/screenshot

Schritt eins: Fake die Bilder

«Calibeachgirl310» und «wanderingggirl»: So heissen die beiden Fake-Persönlichkeiten. Erstere eine Lifestyle- und Fashion-Bloggerin und letztere ein reisebegeistertes Instagram-Sternchen. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich kaum von all den zahlreichen anderen Influencern.

bild: instagram/wanderingggirl

Doch Mediakix klärt auf: Alles Fake und zwar von A bis Z. Für den Lifestyle-Account von «calibeachgirl310» wurde ein lokales Model engagiert, alle Bilder des Accounts entstanden an einem eintägigen Fotoshooting. Der Account von «wanderingggirl» besteht ausschliesslich aus Stockbildern.

Schritt zwei: Kaufe die Follower

Doch schöne Bilder allein locken noch keine Werbekunden an. Denn diese wollen ihre Produkte ja an möglichst viele Personen präsentiert sehen. Also musste noch eine gehörige Anzahl Follower her – laut Mediakix kein Problem.

Pro Tag wurden rund 15'000 Followers eingekauft. Kostenpunkt: Zwischen drei bis acht US-Dollar pro Tausend Follower. Innerhalb von zwei Monaten hatten beide Accounts zusammen mehr als 80'000.

Ein Beitrag geteilt von Alexa Rae (@calibeachgirl310) am 1. Mai 2017 um 12:35 Uhr

Schritt drei: Kaufe die Herzchen

Fehlen nur die begeisterten User, die mit Herzchen und Kommentaren nur so um sich schmeissen. Auch das kein Problem: 1000 Likes kosteten Mediakix vier bis neun US-Dollar, einen Kommentar kriegt man für läppische 12 Cent.

Schritt vier: Angle dir die Werbekunden

Nach den zwei Monaten Account-Aufbau machte sich Mediakix auf die Suche nach zahlwilligen Werbekunden – und sie wurden fündig. Für den Fashion-Account erklärten sich ein Bikini-Hersteller sowie eine Food-Firma für die Zusammenarbeit bereit. Für den Account «wandergggirl» meldeten sich die gleiche Food-Firma sowie eine Alkohol-Marke an. Alle Firmen waren bereit, die Produkte kostenlos zur Verfügung zu stellen sowie für die einzelnen Instagram-Posts zu bezahlen.

Ein Beitrag geteilt von Amanda Smith (@wanderingggirl) am 17. Mai 2017 um 11:13 Uhr

Nachdem die Firmen die Kooperationen mit den Fake-Accounts bestätigten, veröffentlichte Mediakix die Story. Die Agentur kritisiert damit die undurchsichtige Influencer-Branche. Es sei jedem jederzeit möglich, Fake-Followers, Likes und Kommentare einzukaufen, heisst es. Dadurch lassen sich zahlreiche Werbekunden hinters Licht führen und pumpen mehrere Millionen Dollar ins Leere. (ohe)

So funktioniert Social Networking in der Realität Video: watson/Lya Saxer, Knackeboul

