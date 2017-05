Microsoft liebt jetzt Apple, Android und Linux – und präsentiert das schönste Windows ever

Auf seiner Entwicklerkonferenz Build kündigt Microsoft ein Update an, das den Look von Windows 10 auffrischen soll. iTunes und Linux kommen in den Windows Store. Doch der heimliche Star der Show war eine neue Video-App, die jedermann zum Video-Profi machen soll.

Matthias Kremp, seatle / spiegel online

Ein Artikel von

Damit rechnet man normalerweise nicht: Das Interesse an der zweiten Keynote auf Microsofts Entwicklerkonferenz Build war spürbar grösser als am Tag davor. Statt wie am ersten Tag gemütlich in den Vortragssaal zu schlendern, rannten einige Journalisten hektisch in den Arbeitsbereich, um sich die besten Plätze zu sichern. Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass es statt um Programmier-Tools vor allem um Windows gehen sollte.

Tatsächlich war Microsofts Betriebssystem in den folgenden fast zwei Stunden der Hauptdarsteller, es ging um das nächste grosse Update für Windows 10. Angelehnt an das gerade erst im April veröffentlichte Creators Update heisst es Fall Creators Update. Originell ist der Name nicht, deutet aber zumindest den ungefähren Veröffentlichungszeitpunkt an: Herbst.

Fluent Design: Windows 10 erhält im Herbst einen neuen Look Video: YouTube/Pradeep Viswav

Folgt Microsoft seinem bisherigen Rhythmus, alle sechs Monate ein grosses Windows-10-Update herauszubringen, wäre es rein rechnerisch Anfang September fällig. Sklavisch wolle man sich aber nicht an einen solchen Zeitplan halten, sagt ein Microsoft-Sprecher auf Nachfrage. Das Update werde eben kommen, wenn es fertig ist. Die Bemerkung zeigt das Umdenken im Konzern. Vor ein paar Jahren war es noch wichtiger, Liefertermine zu halten.

iTunes und Linux (!) kommen in den Windows Store

Für wirklich grosse Aufregung im Publikum sorgte in Seattle aber eine andere Neuheit. Als angekündigt wurde, dass Apples iTunes demnächst im Windows Store verfügbar sein wird, gab es neben Applaus auch staunendes Geraune zu hören. Nutzer des anstehenden Windows 10 S können so künftig deutlich leichter Musik und andere digitale Inhalte mit ihrem iPhone synchronisieren.

Kaum eine Präsentation kam zum Ende, ohne dass zwischendurch iPhones und iPads gezeigt wurden, sogar eine Software, mit der man auf Windows-PC iOS-Apps programmieren kann, hat der Konzern vorgestellt. Bei Microsoft schein man ein Herz für Apple zu haben.

Windows 10 öffnet sich für iOS und Android

Mit dem Fall Creators Update scheint Microsoft auch insgesamt einen ganz neuen Fokus darauf zu legen, Besitzern von mobilen iOS- und auch Android-Geräten die Nutzung eines Windows-PC zu erleichtern. Der Konzern stellte auf der Build eine Reihe von Werkzeugen vor, die eine nahtlose Nutzung von Dokumenten über verschiedene Geräte hinweg erlauben sollen - egal, ob die Funktionen oder Dokumente auf Googles Android-System oder Apples iOS gespeichert sind.

Mach auf einem anderen Gerät weiter, wo du zuvor aufgehört hast Video: YouTube/Windows

Cloud Clipboard: Inhalte zwischen Windows 10, iOS und Android kopieren und einfügen

Die Sprachassistentin Cortana soll künftig plattformübergreifend im Blick behalten, was man an seinen Geräten gemacht hat. So soll man etwa einen Film, den man auf einem iPhone gestartet hat, auf einem Windows-PC an genau der richtigen Stelle fortsetzen können.

Timeline ermöglicht «Zeitreisen»

Mit dem Fall Creators Update wird der PC beginnen, darüber Buch zu führen, was man am Rechner alles gemacht hat. Rückblickend soll man dann zu jeder beliebigen Stelle in seiner Zeitleiste zurückkehren können.

Im Laufe der Zeit wird das Fall Creators Update zudem den Look von Windows verändern. Fluent Design System nennt der Konzern seine neue Designsprache, die der Software unter anderem mit Transparenz- und Bewegungseffekten ein frisches Aussehen geben soll. Anfangs wird man davon aber nicht viel sehen. Erst wenn Entwickler ihre Apps entsprechend anpassen, wird das neue Design wirklich erkennbar werden.

Good News für App-Entwickler

Story Remix: Eine smarte Video-App für alle

Was Nutzern aber sofort auffallen dürfte, ist die neue Video-App Story Remix, mit dem Update ausgeliefert werden soll. Die App soll Entwicklern zeigen, was möglich ist, wenn man die von dem Konzern angebotenen Funktionen künstlicher Intelligenz ausnutzt.

Der Grund: Story Remix scheint es wirklich leichtzumachen, aus einen Sammlung von Videoschnipseln ein ansprechendes Filmchen zu erstellen. Bei der Vorführung der Software analysierte das System eine Serien von Clips, die das Spiel eine Amateurfussballmannschaft zeigten und machte daraus einen Clip mit passender Musikuntermalung.

Zudem kann man laut Präsentation 3D-Objekte aus dem Online-Bibliothek Remix 3D in seine eigenen Filme einbauen und zum Beispiel einen Tyrannosaurus Rex in die Garageneinfahrt montieren. Die Objekte lassen sich zum mit wenigen Klicks mit einem Objekt im Film verknüpfen.

Bei der Präsentation war das ein brennender 3D-Feuerball, der auf einen Fussball geklebt wurde. Im schnell neu berechneten Film flog daraufhin der der Feuerball samt Feuerschweif anstelle des Fussballs ins Tor und explodierte. Der Effekt hatte fast schon Kinoqualität. Mit herkömmlichen Mitteln, also ohne KI, würden das wohl nur Profis so gut hinbekommen.

Richtig interessant wurde es, als die Präsentatorin auf einem Standbild den Namen einer Spielerin neben deren Kopf malte. Im Folgenden liess die Software den Namenszug immer mit der Spielerin mitwandern, automatisch.

Story Remix im Video: Das kann Microsofts iMovie-Killer Video: YouTube/Windows

Doch auch wenn man auf solche Effekte verzichtet, wird man die künstliche Intelligenz (KI) wohl schätzen. So lässt sich bei Aufnahmen mehrere Personen, wie etwa einer Fussballmannschaft, einstellen, welche Person besonders im Fokus stehen soll. Die Änderungen waren bei solchen Wechseln schon nach wenigen Sekunden zu sehen. Wer schon mal Stunden damit verbracht hat, ein Urlaubsvideo am PC zu schneiden, wird sich freuen, auf diese Weise viel schneller ans Ziel zu kommen.

Speichererweiterung in der Cloud

Eine weitere Neuerung, die mit dem Update eingeführt wird, dürfte all jene freuen, die Notebooks mit kleinen SSDs haben, die immer voll sind: One Drive Files on demand. Die neue Funktion des Cloudspeichers soll auf Computern Speicherplatz freimachen, indem sie die Dateien des Nutzers in der Cloud speichert, statt auf Festplatte oder SSD.

Jetzt auf

Mit den Cloud-Daten soll man genau so arbeiten können, als wären sie auf dem Rechner gespeichert. Auch mit den One-Drive-Apps für iOS und Android soll das klappen. Nur ohne Internet funktioniert das natürlich nicht.

Die Microsoft-Keynote verpasst? Hier gibt's die Zusammenfassung Video: YouTube/The Verge

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo