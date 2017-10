Digital

Microsoft

Microsoft schlägt zurück – und enthüllt das Surface Book 2 für Power-User



bild: microsoft

Microsoft schlägt gleich doppelt zurück – und enthüllt das Surface Book 2

Der Windows-Konzern hat heute überraschend das Surface Book 2 vorgestellt. Die Akkulaufzeit soll 17 Stunden betragen. Wirklich spannend sind aber zwei andere Neuerungen.

Vor genau zwei Jahren hat Microsoft die Tech-Welt überrascht und das erste Surface Book präsentiert – ein Power-Laptop mit abtrennbarem Touchscreen, der sich optional als Tablet nutzen lässt.

Heute nun wurde das Surface Book 2 enthüllt, das sich äusserlich kaum vom Vorgänger unterscheidet. Das neue Microsoft-Notebook gibt es erstmals mit einem grossen 15-Zoll-Touchdisplay sowie in der bisherigen Grösse mit 13,5 Zoll.

Neu mit USB-C-Anschluss

Die zweite wichtige Neuerung betrifft die Anschlüsse: Zum ersten Mal verbaut Microsoft den modernen USB-C-Anschluss (Typ 3.1) in einem Surface-Gerät. Dies erlaubt erstens schnellere Datenübertragungen, zweitens das schnelle Laden des Akkus und drittens kann via USB-C ein externer Bildschirm angeschlossen werden. Der Mini-Display-Port wird somit überflüssig.

Das Surface Book 2 besitzt nebst dem USB-C-Port zusätzlich zwei klassische USB-Anschlüsse. Der Anschluss für das magnetische Surface-Ladekabel bleibt Surface-Nutzern ebenfalls erhalten.

Für Kreative und Gamer

Mit der nicht eben günstigen Technik im neuen Surface Book ist die Zielgruppe klar umrissen: Professionelle Anwender, Kreative im Foto- und Video-Bereich sowie Gamer, die möglichst viel Leistung möchten und bereit sind entsprechend viel Geld auszugeben.

bild. microsoft

Im Bereich der grafischen Darstellung sei das neue Gerät 5 Mal stärker als sein Vorgänger, sagt Microsoft. Eine Ansage, die zuerst in der Praxis überprüft werden muss.

Ein Blick auf das Datenblatt verrät zumindest, dass die neue Generation leistungsmässig stark zugelegt hat: Das 15-Zoll-Modell besitzt einen Intel-Core-i7-Prozessor der 8. Generation und eine Nvidia-GTX-1060-Grafikkarte mit 6 Gigabyte Grafikspeicher. So soll es laut Microsoft möglich sein, den 3D-Shooter «Gears Of War 4» mit einer Auflösung von 1620 Mal 1080 Pixel mit 80 Bildern pro Sekunde bei allerhöchsten Einstellungen zu spielen.

Somit ist das neue Surface Book 2 – zumindest auf dem Papier – deutlich leistungsfähiger als der zwei Jahre alte Vorgänger.

17 Stunden Akkulaufzeit?

Beim Akku nennt der Konzern für beide Grössen eine Laufzeit von 17 Stunden (5 Stunden im Tablet-Modus). Dies gilt wohl wie immer nur für das Schauen von Videos, zum Beispiel Netflix im WLAN. Im Alltag dürfte die Laufzeit je nach Beanspruchung und Displayhelligkeit deutlich kürzer sein. Zehn Stunden sind aber durchaus realistisch.

Das Surface Book 2 ist ab dem 14. Dezember in der Schweiz erhältlich. In den USA kostet es in der Basisversion ab 1499 US-Dollar. Die Schweizer Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Im Schweizer Microsoft Store ist aktuell nur das 13,5-Zoll-Modell gelistet. Unklar ist derzeit, wann das 15-Zoll-Modell bei uns verfügbar sein wird.

Das Surface Book 2 im Video Video: YouTube/The Verge

(oli)

watson-Grafiker Sven erklärt Microsofts neues Surface Studio 2m 16s Dinge, die jeder über Microsofts Surface Studio wissen muss Video: Oliver Wietlisbach, Angelina Graf

Das erste Surface Book: Was jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts ersten Laptop wissen sollte in 44 Bildern erzählt

Das könnte dich auch interessieren: «Warum machen wir keinen Krypto-Franken oder einen Swiss Coin?» «Angst und Geld hani kei»: So schlängelte sich Erich Hess durch die Transparenz-«Arena» Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen Der unnötigste Flughafen der Welt ist endlich offen – die Sache hat aber einen Haken SRF hat am Freitag das absurdeste Interview aller Zeiten geliefert Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo