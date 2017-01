Bild: © Kim Kyung Hoon / Reuters/REUTERS

Alles, was wir jetzt über Nintendos abgefahrene, neue Konsole wissen

Die nächste Nintendo-Spielkonsole erscheint am 3. März. In einem Livestream hat Nintendo nun wesentliche Details zur Switch verraten. Der Überblick.

Markus Böhm / spiegel online

Eine Konsole, die unterwegs und fürs Wohnzimmer geeignet ist? Mit der Switch will Nintendo zusammenbringen, was bisher weitgehend getrennte Gaming-Welten sind. In einem Livestream am frühen Freitagmorgen hat der Konzern nun Details zur Switch bekanntgegeben. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Was ist die Switch?

Bislang hat Nintendo einerseits Heimkonsolen wie einst das NES und zuletzt die Wii U produziert, anderseits Mobilkonsolen wie den Game Boy oder den 3DS. Mit der Switch will der Konzern seine Produktlinien verbinden: in Form eines neuen Systems, das verspricht, dass man immer weiterspielen kann.

Die Switch kann auf drei Arten gespielt werden bild: nintendo

Ist man nicht am Fernseher, lässt sich die Switch mit wenigen Handgriffen zum Mobilgerät umwandeln. Ist man dann wieder am Fernseher, lässt sich das System einfach wieder anschliessen.

Switch: eine Spielkonsole für Zuhause ... gif: techcrunch / nintendo

... UND für unterwegs gif: techcrunch / nintendo

Die Enthüllung der Switch im Video Video: YouTube/Nintendo

Über die genaue Technik der Switch ist auch nach dem Stream wenig bekannt: So bleibt etwa offen, ob und wie sich das mobile Spielen vom Spielen am Fernseher unterscheidet, etwa in Sachen Grafikqualität.

Wann erscheint die Switch – und zu welchem Preis?

Die Switch wird am 3. März in den Handel kommen – in den USA zu einem Preis von 299 Dollar. Der genaue Preis für die Schweiz ist noch nicht bekannt. Amazon Frankreich listet die Switch für 350 Euro.

Amazon Frankreich startet Vorbestellungen für die Nintendo Switch, der Preis liegt bei 349,99€! https://t.co/QjnYDzvxS0 pic.twitter.com/iDRRiQbjrW — GameNotify (@GameNotify) January 13, 2017

Welches Zubehör ist bei der Switch dabei?

Zur eigentlichen Konsole bekommt man als Käufer zwei sogenannte JoyCon-Controller, Haltebänder für die Controller und ein Mitteilteil zum Zusammenstecken der Controller, dazu eine Docking-Station, ein HDMI-Kabel und ein Netzteil. Geladen wird der Mobilteil der Konsole per USB-Type-C-Anschluss.

Bild: Koji Sasahara/AP/KEYSTONE

Wie lange hält der Akku, wenn man unterwegs spielen will?

Im von Nintendo vom Japanischen ins Englische übersetzten Livestream hiess es, dass der Switch-Akku 2.5 bis 6.5 Stunden mobiles Spielen erlaubt. Man könne zudem auch spielen, während das Gerät lädt. Von Nintendo Deutschland heisst es in einer Pressemitteilung, dass der Akku bei «Zelda» rund drei Stunden durchhält.

Wie steuert man die Spiele?

Die Switch bietet laut Nintendo drei Arten zu spielen:

Der sogenannte TV-Modus ist im Prinzip das klassische Konsolenspielen – die Switch wird per Docking-Station mit dem Fernseher verbunden, der Spieler hat einen Controller mit zwei Sticks und allerlei Tasten.

Dann gibt es den Tablet-Modus, bei dem der Bildschirm der Konsole ohne Fernseher genutzt wird: Hier können der linke und der rechte Teil der Steuerung, die JoyCons sogar aufgeteilt werden, damit zwei Spieler gleichzeitig spielen können – quasi je mit einem halben Controller, der aber dank zusätzlich erreichbarer Schultertasten halbwegs vollwertig daherkommen soll.

Und als Drittes gibt es noch einen Handheld-Modus, für den die JoyCon-Controller an den Bildschirm angeschlossen werden: Dann steuert man Spiele ähnlich wie bei Mobilkonsolen wie Sonys Playstation Portable oder Nintendos altem Game Boy Advance. Wer nicht ständig die klein wirkenden JoyCons nutzen will, kann sich auch einen sogenannten Pro Controller dazukaufen, einen grösseren Controller.

So wird aus der Switch eine portable Konsole gif: the verge / nintendo

Mit Freunden kann man mehrere Switch-Konsolen per Klappständer aufstellen und die Mini-Controller als Gamepads nutzen. Im folgenden Gif spielen vier Spieler das gleiche Spiel auf zwei drahtlos verbundenen Switch-Konsolen. Jeder Spieler nutzt einen Mini-Controller als simples Gamepad.

Welche Funktionen haben die JoyCons?

#NintendoSwitch kommt mit 2 Joy-Con mit jede Menge Funktionen. Jeder Joy-Con kann auch als eigenständiger Controller verwendet werden. pic.twitter.com/r45BOYNXfm — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 13. Januar 2017

Nicht bekannt war bislang, welche Zusatzfunktionen die JoyCons bieten: So haben sie laut Nintendos Ankündigung Sensoren eingebaut, die eine Bewegungssteuerung mancher Spiele, ähnlich der Wii, ermöglichen. Bei einem kommenden Boxspiel namens «Arms» etwa sollen die Controller Schlagbewegungen erkennen.

Einer der beiden JoyCons hat auch eine Infrarot-Bewegungskamera, die etwa unterscheiden können soll, welche Handgeste man bei «Schnick-Schnack-Schnuck» macht.

Ausserdem lassen sich per JoyCon Vibrationen ausspielen. Nintendo spricht von einer «HD-Rumble»-Funktion und behauptet, sein Controller könne realistisch das haptische Feedback simulieren, das man hat, wenn Eiswürfel in ein Glas geworfen werden, das man in der Hand hält.

Welche Spiele wurden gezeigt?

Nintendo hat erstaunlich, man könnte auch sagen erschreckend wenige Titel gezeigt, obwohl angeblich mindestens 80 Titel für die Switch in Arbeit sind. Neben dem bereits enthüllten «Zelda: Breath of the Wild», das den Fans schon für die Wii U versprochen wurde, gab etwa es Szenen eines kommenden 3D-«Mario»-Spiels zu sehen.

In «Super Mario Odyssey» ist der Klempner wieder in grösseren Leveln unterwegs, darunter sogar eine Grossstadt samt Verkehr und Fussgängern. Während «Zelda» zum Release der Konsole am 3. März erscheint, soll das «Mario»-Spiel aber erst im Winter 2017 auf den Markt kommen.

Zum Konsolenstart verfügbar sein soll ausser «Zelda» ein Partyspiel namens «1, 2, Switch», das etwa Westernduelle simuliert. Das Boxspiel «Arms», das auf die Bewegungssteuerung setzt, erscheint offenbar erst kurz nach dem Launch, «im Frühling». Und auf «Splatoon 2» müssten Shooter-Fans bis zum Sommer warten.

An bekannten Spielen anderer Hersteller erwartet Nintendo-Kunden in den nächsten Monaten unter anderem eine Fassung des Rollenspiel-Klassikers «Skyrim», ein Switch-spezifischer Ableger der Fussballspiel-Serie «Fifa» und eine «Minecraft»-Version. «Minecraft» tauchte nur am Ende der Präsentation in einem Trailer auf, in dem auch «Mario Kart 8 Deluxe» und ein «Street Fighter»-Spiel in Retro-Optik zu sehen waren.

Square Enix präsentiert ein brandneues RPG vom Team von „Bravely Default“ für #NintendoSwitch! pic.twitter.com/mK7U43wglh — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 13. Januar 2017

Welche Games sind bereits bestätigt?

Laut Nintendo sind 80 Spiele in Entwicklung. Das Game-Portal IGN führt eine Liste mit allen derzeit bestätigten Games für die Switch.

Welche positiven Überraschungen gab es während der Show?

Punkten sammeln kann Nintendo einerseits mit den Fähigkeiten seiner Controller: Sie haben mehr drauf, als viele Fans vermutet haben und könnten durch ihre Sensoren zum Beispiel auch Wii-Fans ansprechen, die nie in Richtung Wii U gewechselt sind.

Ebenso ist die Ankündigung bemerkenswert, dass auch in anderen Ländern gekaufte Switch-Spiele auf der Konsole laufen: Nintendos Software wird «regionsfrei», ein kundenfreundlicher Schritt.

Und unter «Zelda»-Fans dürfte vor allem die Ankündigung, dass «Breath of the Wild» schon in wenigen Wochen im Handel ist, für Freude sorgen. Wenn es von Spieleseite aus einen Kaufgrund für die Konsole gibt, dann ist es wohl dieses Spiel, nach Jahren des Wartens.

Welche Ankündigungen waren enttäuschend?

Blendet man «Zelda» und «1, 2, Switch» mal aus, fragt man sich, womit noch Nintendo in den nächsten Wochen Spielefans zur Vorbestellung bringen will: Mit «Skyrim» beispielsweise wird ein Switch-Titel prominent beworben, den Nutzer anderer Konsolen und PC-Spieler in seiner Urfassung seit 2011 spielen können, nur eben nicht mobil. Es gibt Spannenderes.

Und bei «Super Mario Odyssey» kann man nur sagen: Alles, was von dem Spiel gezeigt wurde, macht Lust aufs mehr – wieso aber sollte man sich dafür schon jetzt eine Switch kaufen, wenn das Spiel erst Ende des Jahres erscheint?

Es bleibt tatsächlich die Frage, ob es zum Switch-Start überhaupt interessante Spiele haben, bei denen man einem Freund einen JoyCon-Controller in die Hand drücken will – eine Option, die Nintendo schon im ersten Switch-Trailer beworben hat. Denn was bringt ein teilbarer Controller ohne guten Grund zum Teilen? «Mario Kart 8 Deluxe» etwa soll erst am 28. April erscheinen, «Fifa» im Laufe des Jahres.

Wissen sollte man zudem, was Nintendo mit seinem Online-Service für Multiplayer-Partien vorhat. Das Unternehmen will dafür nach einer kostenfreien Testphase ab dem Herbst Geld verlangen – wie es Microsoft und Sony bei ihren Konsolen auch tun. Zugleich wurde immerhin angekündigt, dass etwa das Chatten mit Freunden durch die Einbindung von Mobilgeräten wie Smartphones leichter werden soll.

