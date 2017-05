12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann

Wir haben die neuen Handys von Samsung und Apple verglichen und 12 Funktionen entdeckt, die nur das Galaxy beherrscht – respektive besser kann.

Samsung oder Apple? Galaxy oder iPhone? Zumindest in der Schweiz wird man bisweilen das Gefühl nicht los, es existierten nur diese beiden Marken. Traditionell hat das iPhone bei der Software die Nase vorn. So gilt Apples iOS Samsungs Touchwiz-Benutzeroberfläche als überlegen. Umgekehrt punktet das Galaxy meist mit der besseren Hardware. Unabhängige Tests attestieren dem Galaxy bei der Qualität des Displays, der Kamera oder auch der Akkulaufzeit in der Regel kleine Vorteile.

Im Jahr 2017 verwischen diese Unterschiede immer mehr: Ob Software, Hardware oder Design, es gibt keinen eindeutigen Sieger mehr. Die feinen Unterschiede zeigen sich bei praktischen Zusatzfunktionen – und da hat sich Samsung einiges einfallen lassen, um Apple den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Apple kann natürlich mit dem nächsten iPhone gleichziehen – oder gar wieder vorlegen. Bis dahin darf sich Samsung rühmen, bei den folgenden Features die Nase vorn zu haben.

1. Du kannst das S8 sicher per Iris-Scanner oder schnell per Gesichtserkennung entsperren bild: samsung

Der Iris-Scanner (Bild oben) soll laut Samsung sicherer als der ebenfalls vorhandene Fingerprint-Scanner sein. Das Entsperren per Iris-Scanner dauert allerdings etwas länger als per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.

Der Gesichts-Scanner (Bild unten) ist extrem flink, lässt sich aber auch sehr leicht aushebeln, etwa mit einem guten Poträtfoto.

bild: samsung

Das iPhone unterstützt weder Gesichts- noch Iris-Erkennung.

2. Das Galaxy S8 hat das bessere Display bild: samsung

Im Labortest der renommierten und auf Display-Tests spezialisierten Firma Display Mate erhält das S8-Display die Höchste je vergebene Bewertung.

«It is the most innovative and high performance Smartphone display that we have ever lab tested, earning Display Mate's highest ever A+ grade.» displaymate

Die Vorderseite des Galaxy S8 besteht fast gänzlich aus einem 5,8 Zoll grossen Touchscreen. Das Display und die Handy-Rückseite sind an den Rändern gebogen, wodurch das Smartphone trotz seiner Grösse gut in der Hand liegen soll. Das S8 ist deutlich kleiner als das iPhone 7 Plus und hat trotzdem das grössere Display.

Beim grösseren Galaxy S8 Plus hat es Samsung geschafft, einen gigantischen 6,2-Zoll-Screen in ein Gehäuse zu packen, das in etwa so gross wie das iPhone 7 Plus mit einem 5,5 Zoll grossen Display ist.

Dass die Galaxy-Displays den verfügbaren Platz sehr gut ausnutzen, zeigt der Direktvergleich mit dem iPhone besonders deutlich.

bild: twitter / benjamin geskin

Und der Haken daran? Randlose, gebogene Displays scheinen ziemlich fragil zu sein und die Reparatur könnte schwierig werden. Dies dürfte Apple nicht davon abhalten, beim nächsten iPhone ebenfalls ein fast randloses Display zu verbauen.

3. Du kannst das S8 per Schnelllade-Funktion in 80 Minuten komplett aufladen screenshot: youtube / tech insider

Samsung nutzt im S8 den neuen USB-C-Anschluss, was unter anderem kürzere Akkuladezeiten mit sich bringt. Im Test war das S8 nach 35 Minuten zu etwa 45 Prozent geladen. Das ist im Vergleich zum iPhone 7 sehr schnell, allerdings sind andere Smartphone-Hersteller wie Huawei nochmals deutlich schneller, da sie fortschrittlichere Schnelllade-Techniken nutzen.

Zum Vergleich: Das iPhone 7 braucht rund zwei Stunden und das iPhone 7 Plus drei Stunden, bis es komplett geladen ist. Der iPhone-Akku ist also nicht nur merklich kleiner, mit Apples Lightning-Kabel dauert das Laden auch signifikant länger – selbst wenn man das «stärkere» iPad-Ladegerät nutzt.

4. Es kann per Ladestation auch kabellos geladen werden bild: samsung

Galaxy-Smartphones können seit längerem kabellos aufgeladen werden. Das S8 macht da keine Ausnahme.

5. Der interne Speicher kann über den SD-Kartensteckplatz um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden bild: samsung

6. Das optionale «Always-on-Display» zeigt Informationen wie Datum, Uhrzeit oder eingegangene Mitteilungen, ohne dass man das Gerät aktivieren muss bild: spiegel online

Im Ruhezustand zeigen S8 und S8 Plus die Uhrzeit und Hinweise auf Benachrichtigungen auf dem dunklen Display an. Wer das nicht mag, kann es abschalten. Diesen Trick beherrschen auch das S7 und S7 Edge – nicht aber das iPhone.

7. Du kannst das Galaxy via Dockingstation mit einem PC-Monitor verbinden und so als mobilen PC nutzen bild: samsung

Mithilfe der separat erhältlichen Dockingstation DeX wird das S8 zu einem mobilen Android-PC, den man mit Bildschirm, Tastatur und Maus für Büroarbeiten nutzen kann. Auch Microsofts Office-Apps für Android lassen sich so auf dem grossen Bildschirm nutzen.

8. Das S8 hat – Trommelwirbel – einen Kopfhöreranschluss!

Apple hat beim iPhone 7 den Kopfhöreranschluss entfernt. Samsung behält ihn bei. Galaxy-Besitzer müssen also weder auf einen Adapter zurückgreifen, um ihre alten Kopfhörer weiterverwenden zu können, noch zusätzliches Geld für neue, kabellose Kopfhörer ausgeben.

9. Apropos Musik: Das S8 kann Musik von zwei verschiedenen Apps auf zwei Geräte gleichzeitig übertragen bild: samsung

Das S8 ist das erste Handy, das Bluetooth 5 unterstützt. Bluetooth 5 ist energiesparend und erhöht gleichzeitig die maximale Reichweite sowie Datenrate. Mit dem neuen Standard wird es beispielsweise möglich, Musik parallel auf zwei Endgeräte zu streamen und gleichzeitig den Akku zu schonen. Künftige kabellose Kopfhörer, die Bluetooth 5 unterstützen, werden von einer robusteren Verbindungsqualität profitieren.

10. Du kannst das Galaxy als Display für Samsungs Virtual-Reality-Brille Gear VR nutzen bild: business insider

Mit dem Galaxy S8 führt Samsung auch eine neue Version der VR-Brille Gear VR ein, die vor allem Designänderungen mit sich bringt und mit dem Galaxy S6, S7 und S8 genutzt werden kann. Neu ist auch der Bewegungs-Controller.

Es wird gemunkelt, dass Apple beim nächsten iPhone in eine ähnliche Richtung geht und Augmented-Reality-Funktionen bringt.

11. Das Galaxy S8 kann deinen Puls fühlen bild: spiegel online

Das S8 ist vollgestopft mit Sensoren, unter anderem findet sich auf der Rückseite nicht nur ein Fingerabdruck-Sensor, sondern auch ein Pulsmesser.

Für das iPhone gibt es Apps, die zusammen mit der Kamera ebenfalls den Puls zu messen versuchen. Samsungs integrierte Lösung ist aber einfacher zu nutzen.

12. Das S8 hat eine smarte Kamera. Sie erkennt etwa Sehenswürdigkeiten und Produkte und kann Texte in über 50 Sprachen übersetzen



Samsung hat der Kamera ein paar neue Tricks beigebracht: Hält man mit der Kamera auf einen Text in einer Fremdsprache, bekommt man die Übersetzung angezeigt. Zielt man auf eine Sehenswürdigkeit, erhält man entsprechende Informationen. Andere Apps können dies natürlich auch, beim S8 sind die Features nun aber direkt in die System-Software integriert.

Erwähnenswert ist auch eine Produktsuche-Funktion, die Schnäppchenjäger erfreuen könnte: Das Handy soll neu mit der Kamera fokussierte Objekte erkennen, also beispielsweise sagen können, welches Schuhmodell die Person im oben stehenden Bild trägt. Mit einem Klick gelangt man nun zu den Online-Shops, die die entsprechenden Schuhe anbieten.

Im Praxistest hat sich allerdings gezeigt, dass die an sich praktische Funktion erst bei den wenigsten Produkten funktioniert. Natürlich können wir nicht ausschliessen, dass die Produkt-Identifikation in anderen Ländern bereits besser klappt.

Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus

Die beliebtesten Listicles auf watson 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist Bestehst du die Polizeiprüfung? Ab 8 Punkten darfst du Parkbussen verteilen 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo