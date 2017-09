Was jeder Handy-Nutzer über Samsungs 1000-Franken-Smartphone wissen sollte

Das explosive Galaxy Note 7 ging als wohl grösster Flop in Samsungs Firmengeschichte ein. Nun kommt der Nachfolger in die Läden. Ob das Comeback gelungen ist, verraten die ersten Testberichte.

Samsung ist mit seinem grössten und teuersten Smartphone zurück. Die offizielle Preisempfehlung beträgt stolze 1049 Franken. Doch kann ein Handy wirklich so viel wert sein?

Einige Medien konnten das Galaxy Note 8 mit Android bereits vor dem Verkaufsstart am 15. September testen. Wir zeigen, was die Kritiker von Samsungs Riesen-Smartphone halten.

Das schreibt die Presse über das Galaxy Note 8

«For unlocking the phone, the eye scanner barely works and the fingerprint sensor is in a lousy place.»

Die Rezension der «New York Times» beginnt brutal: Die Gesichtserkennung und der Iris-Scanner zum Entsperren des Smartphones funktioniere lausig, der Fingerabdrucksensor neben der Kamera auf der Rückseite sei katastrophal platziert und Samsungs digitaler Assistent Bixby bekommt als «inkompetentester digitaler Assistent auf dem Markt» sein Fett weg.

Wer diese Fehler verzeihen könne, verliebe sich allenfalls trotzdem ins neue Note 8, geht es versöhnlicher weiter. Der Hauptgrund für das Note 8: Es habe das beste Display aller Smartphones. Insbesondere Fotos schauen laut NYT auf dem grossen OLED-Display fantastisch aus. Apropos Fotos: «Die Kamera ist schnell und schiesst Fotos in professioneller Qualität», schreibt der Tester der NYT.

Das Fazit der New York Times: «Es ist schlicht das beste Android-Smartphone mit einem grossen Display, das man derzeit kaufen kann.»

Bild: AP/AP

Die «New York Times» macht folgende Vor- und Nachteile aus: Das beste Display aller Smartphones

Schnelle, sehr gute Kamera

Sehr guter Digital-Stift Gesichtserkennung zum Entsperren funktioniert schlecht

Fingerabdrucksensor ist neben der Kamera auf der Rückseite schlecht platziert

Samsung digitaler Assistent Bixby ist viel schlechter als andere digitale Assistenten

«Während das S8 das Handy für die Massen ist, ist das Note etwas zugespitzt das Handy für Smartphone-Arbeiter und -Fans.»

Mit dem Zitat spielt der Tages-Anzeiger darauf an, dass Samsungs Note 8 mit unzähligen Funktionen, technischen Spielereien und natürlich dem Digital-Stift für Handnotizen ein teures Profi-Smartphone ist, das für den Otto Normalverbraucher eigentlich zu viel kann.

Bild: AP/AP

Die spannendste Neuerung im Vergleich zu früheren Samsung-Handys sei die Doppelkamera, die wahlweise weitwinklige Aufnahmen oder einen Zweifach-Zoom erlaubt. Auch die oft kritisierte Samsung-eigene Benutzeroberfläche reagiere nun fix und laufe flüssig.

Als grösster Schwachpunkt wird die Gesichtserkennung zum Entsperren des Handys ausgemacht. Sie sei zwar schnell und bequem, aber auch unsicher und funktioniere nicht immer.

Pro und Kontra Note 8 laut «Tages-Anzeiger» Gute Dual-Kamera

Gutes Design

Gutes Display

Hochwertige Verarbeitung

Software läuft flüssig

Fingerabdrucksensor unbequem auf der Rückseite platziert

Gesichtserkennung klappt nicht immer

Iris-Erkennung ist zuverlässig, aber langsam

Bixby ist schlechter als der Google-Assistent



«Ins Auge stechen beim Galaxy Note 8 das brillante Display, die hervorragende Verarbeitung und die Top-Leistung.»

Dem Schweizer Computer-Magazin PCTipp gefällt das «brillante Display», das gegenüber dem Galaxy S8 um 20 Prozent heller sei. Die Leistung des Galaxy Note 8 sei eins zu eins vergleichbar mit der des Galaxy S8. Vom S8 abheben könne sich das Note 8 durch die neue Dual-Kamera, die selbst bei Dämmerlicht überzeugende Fotos schiesse und durch den Digital-Stift, der sehr präzises Schreiben und Zeichnen erlaube.

Das Note 8 bleibe somit ein spezielles Produkt für Anwender mit dem Bedürfnis nach einem digitalen Notizblock. Wer den Digital-Stift nicht brauche, könne auch zum rund 300 Franken günstigeren Galaxy S8 greifen.

So funktioniert der Digital-Stift beim Galaxy Note 8 video: pctipp

Das Fazit des «PCTipps» Brillantes Display

Hervorragende Verarbeitung

Top-Leistung

Guter Digital-Stift (vielseitig nutzbar)

Gute Dual-Kamera

Sehr gross

Sehr teuer

«The Note 8 is a giant phone that comes with giant phone problems.»

Das US-Techportal The Verge spricht das Offensichtliche an: Das Note 8 ist so gigantisch, dass man es unmöglich mit einer Hand bedienen kann und es passt auch nicht so leicht in jede Hosentasche. Im Vergleich zu kleineren Smartphones ist es natürlich auch schwerer.

Dem Tester gefällt zwar der S Pen (Digital-Stift), er zweifelt allerdings daran, dass ihn wirklich sehr viele Note-Besitzer nutzen werden. Wer nicht genau wisse, dass er einen Stift brauche, werde mit einem günstigeren Smartphone wohl mindestens so glücklich.

Auch The Verge zeigt sich von der neuen Dual-Kamera angetan. Wie beim iPhone 7 Plus oder Nokia 8 lässt sich bei Fotos der Hintergrund wahlweise unscharf stellen, womit der Schärfentiefe-Effekt einer Spiegelreflex-Kamera simuliert wird. Dies funktioniere etwa gleich gut wie beim iPhone 7 Plus, allerdings lasse sich der Schärfentiefe-Effekt beim Note 8 genauer regulieren.

Das Note 8 im Testvideo von The Verge

Pro und Kontra laut The Verge Gutes Display

Schnell

Gute Akkulaufzeit

Exzellente Kamera Gewaltig gross

Front-Kamera viel schlechter als Hauptkamera

Fingerabdruck-Scanner schlecht platziert

«The Galaxy Note 8 retakes the throne as the ultimate Android phone for now.»

Auch Tech-Journalistin Jessica Dolcourt von CNET hat das Note 8 ausgiebig getestet. Sie lobt die Dual-Kamera, die schöne Porträtaufnahmen mit Hintergrundunschärfe schiesst, wie man es von teuren Kameras kennt. Die Testerin weist aber auch darauf hin, dass der Tiefenschärfe-Effekt nicht immer gleich gut gelinge.

Das Highlight des Note 8 sei zweifellos das 6,3 Zoll grosse, an den Rändern gebogene Display, das fast keinen Rahmen mehr hat. Der digitale Stift für Handnotizen funktioniere gut, aber das rund 1000 Franken teure Gerät lohne sich eigentlich nur für Power-Nutzer, die ein Highend-Smartphone mit Digital-Stift wollen.

CNET attestiert die folgenden Vor- und Nachteile: Sehr gute Dual-Kamera

Gute Akkulaufzeit

Sehr schnell

Wasserfest

Das vielseitigste Android-Smartphone mit Digital-Stift Der Fingerprint-Scanner ist sehr schlecht platziert

Der Porträt-Modus der Kamera ist noch nicht perfekt

Sehr teuer

Galaxy Note 8: Technische Daten

Display: 6,3 Zoll Infinity Edge Display, Super Amoled, Quad HD+ (2960 x 1440), Always on-Display, 18,5:9 Verhältnis. PCI-P3 Standard, 529 PPI

Prozessor: Samsung Exynos 8895 (entspricht etwa Snapdragon 835)

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM, LPDDR4

Kamera hinten: Dual-Kamera (Dual-OIS), Weitwinkel-Sensor: 12 MP, f/1.7, OIS Tele-Sensor: 12 MP, f/2.4, OIS 2 mal verlustloser digitaler Zoom, 10 mal digitaler Zoom

Kamera vorne: 8 MP weitwinkel, f/1,7, OIS, CMOS

Akku: 3'300 mAh, nicht austauschbar, schnelles Laden per USB-C, wireless charging

Sensoren: Gesichtserkennung, Iris-Scan, Fingerabdruck, Herzfrequenzsensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyrosensor, Annäherungssensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, RGB-Lichtsensor

Wasserfest

Gewicht: 195 Gramm

Betriebssystem: Android 7.1.1

Das passiert, wenn man beim Laufen auf das Handy schaut 40s Das passiert, wenn man beim Laufen auf das Handy schaut Video: srf

Was Samsung, nebst Smartphones, sonst noch so produziert.

Hardware-Tests: Die neusten Handys, Tablets und PCs im Test 14 Dinge, die jeder Mac- und PC-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss 14 Gründe, warum der Surface Laptop der fast beste Laptop ist, den ich je getestet habe 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen iMac-Killer wissen muss 10 Gründe, warum das grosse iPad Pro (fast) perfekt ist für dich 12 Gründe, warum das Zenbook das fast beste Laptop ist, das ich je getestet habe Warum Nintendos Switch die innovativste Spiel-Konsole ist, die ich je getestet habe Schön scharf! So schlägt sich das Sony Xperia XZ gegen das iPhone 7 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss Warum dieses Smartphone die perfekte Alternative zu iPhone oder Galaxy ist LG G5 im Test: Das magische Handy, das sich immer wieder verbessern lässt Halb Tablet, halb Notebook: Das taugt das neue Galaxy Tab iPhone SE: Dieser rosarote Zwerg hat mächtig Power Was taugt das neue iPad? Das kleine iPad Pro im grossen Test Galaxy S7 und S7 Edge im grossen Test: So gut sind die besten Android-Handys wirklich 12 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo