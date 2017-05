Mächtige Konkurrenz für Netflix und Teleclub: Sky kommt in die Schweiz

Der grösste Inhalteanbieter Europas hat sich den Schweizer Streamingdienst Hollystar geschnappt. Gibt's künftig die populärsten Serien günstiger und schneller als sonstwo? watson hat bei Sky Deutschland nachgefragt.

Der Pay-TV-Riese Sky kommt selber in die Schweiz: Sky Deutschland hat das Westschweizer Unternehmen Homedia übernommen, das unter der Marke Hollystar Filme und Serien auf Abruf (Video on Demand, VoD) anbietet.

Damit fasst der grösste Bezahlsender Europas direkt in der Schweiz Fuss

Bisher hat die Swisscom-Tochter Teleclub die Übertragungsrechte für Sky-Sendungen wie beispielsweise Spiele der Fussball-Bundesliga in der Schweiz. Die Sky-Inhalte sind neben Swisscom-TV auch auf den Fernsehangeboten von Sunrise und UPC zu sehen.

«Das ist für uns und alle Schweizer Sport-, Film- und Serien-Fans eine hervorragende Nachricht.»

Mit dem Verkauf an Sky holt sich Hollystar schlagkräftige Unterstützung im Kampf gegen die amerikanischen Streamingdienste Netflix und Amazon, die mit Filmen und Serien auch hierzulande immer mehr Kunden anlocken. «Dafür brauchen wir exklusive Inhalte», sagte Hollystar-Chef Eric Grignon.

Welche Inhalte gibt es neu bei Hollystar?

Wartet der Schweizer Streamingdienst Hollystar, den bei einer Blitzumfrage in der Redaktion die wenigsten kennen, bald mit einem Killer-Angebot an Serien und Filmen auf?

Vorläufig kann nur darüber spekuliert werden.

Sky Deutschland erklärt auf Anfrage, dass es noch zu früh sei, konkrete Inhalte oder Sendetermine zu nennen. Laut Mediensprecherin Julia Buchmaier wird der Schweizer Streamingdienst «vom umfangreichen und hochklassigen Sky-Portfolio von Sport über Filme bis hin zu Serien massgeblich profitieren».

«Nach der gerade erfolgten Übernahme wird Sky nun gemeinsam mit HollyStar die nächsten Wochen und Monate nutzen, um die strategische und inhaltliche Ausrichtung im Detail zu erarbeiten. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir die Ergebnisse natürlich der Öffentlichkeit vorstellen. Von daher bitte ich noch um ein wenig Geduld, was Aussagen zu konkreten Serien oder Timings betrifft.»

Für Teleclub-Nutzer ändert sich gemäss der Sky-Deutschland-Sprecherin nichts: «Unsere langjährige Kooperation mit dem Teleclub wollen wir auch künftig weiter fortsetzen.»

Sky ist der grösste Inhalteanbieter in Europa. Aber wer ist Hollystar?

Hollystar bezeichnet sich selber als die Nummer 1 unter den Schweizer Streamingdiensten. Das ist angesichts der überschaubaren Konkurrenz nicht wirklich aussagekräftig. Immerhin konnte sich das Unternehmen, das einst mit der DVD-Ausleihe per Post startete, im Online-Zeitalter behaupten.

«Das unter der Marke ‹HollyStar› firmierende, in Neuchâtel ansässige Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene Streaming-Dienste via Web, Smart TV, mobil und über diverse Kooperationen an. HollyStar bietet seinen Kunden über 10'000 Film- und Serientitel an und stellt auch weiteren Partnern (etwa Sunrise, Quickline, Samsung, Ex Libris, Sony oder LG) Dienste und Know-how zur Verfügung.» quelle: pressemitteilung

Hollystar-Chef Eric Grignon sagte Anfang Jahr gegenüber dem «Migros Magazin», dass sein Unternehmen Netflix nicht als Konkurrenz betrachte. «Paradoxerweise hat uns der Schweizer Markteintritt von Netflix eher geholfen – dadurch schrieben plötzlich alle Medien über das Streaming via Apps.»

Im Gegensatz zu Netflix zeige Hollystar neue Folgen populärer TV-Serien einen Tag nach der US-Ausstrahlung, entweder ohne Abo gegen Bezahlung oder mit Abo und Rabatt.

Sky ist in Europa erste Anlaufstelle für Serien-Junkies

Der Sky-Sender Sky Atlantic HD hat in den letzten Jahren die besten US-Produktionen von HBO in Europa erstausgestrahlt und mit Sky-Eigenproduktionen für Furore gesorgt. So zum Beispiel mit:

«Billions» (HBO)

«Die Sopranos» (HBO)

«Fortitude» (Sky Atlantic UK)

«Game of Thrones» (HBO)

«Gomorrha» (Sky Italia)

«House of Cards» (HBO)

«The Missing» (BBC)

«True Detective» (HBO)

Neben Serien, die auf Deutsch und in englischer Originalfassung gesendet werden, bietet Sky auch Spielfilme, Live-Sport, Kinderprogramme und Dokumentationen.

Sky gehört zum Reich des Medienmoguls Rupert Murdoch und hat 22 Millionen Kunden in Europa. Sky ist der führende Bezahlsender in Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Italien und Irland. Alleine Sky Deutschland macht einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und hat 4,9 Millionen Abonnenten.

(dsc/sda)

