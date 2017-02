Handy, Festnetz, TV: Das musst du über die neuen Swisscom-Abos wissen

«Mit allem, viel scharf»? Der grösste Schweizer Telekom-Anbieter lanciert im April «inOne»-Kombiangebote für zuhause und unterwegs. Auch zum Roaming gibt's News.

Fünf Jahre nach der Einführung der Infinity-Handyabos krempelt die Swisscom ihre Struktur für Bündelabos um. Als erste Schweizer Anbieterin kombiniere man Mobile und Festnetz «in einem konvergenten Angebot für den ganzen Haushalt».

Neu führt der «Blaue Riese» das Baukastenprinzip ein. Damit können Kunden ihre Bausteine aus Handy, TV, Internet und Festnetztelefonie selber zusammenstellen, wie aus einer aktuellen Medienmitteilung hervorgeht.

Wann genau die neuen «inOne»-Preispläne in Kraft treten, ist noch nicht bekannt. «Im April», hiess es an einer Medienkonferenz am Mittwoch in Zürich. Mittlerweile steht auf der Swisscom-Website «ab der zweiten Aprilhälfte erhältlich».

«Ein Abo für zuhause und ein Abo für unterwegs ist nicht mehr zeitgemäss.»

Bisher gab es nur vorgefertigte Bündelangebote für kleine, mittlere, grosse und ganz grosse Nutzer. Neu können die Kunden ihre Leistungen für Internet, TV, Telefonie und Mobilfunk selber auswählen, je nachdem welche Leistungsdaten sie bevorzugen.

So können die Kunden beispielsweise eine schnelle Internetleitung und eine Festnetztelefonie ohne Pauschaltarif wählen, wenn sie zu Hause telefonisch vor allem erreichbar sein wollen. Auch ein Internetanschluss mit einem schmalen TV-Angebot und Mobilfunk sind möglich.

Gut zu wissen ...

Bestehende Kunden haben die Wahl: Sie können ihre bisherigen Infinity- und Vivo-Abos weiter nutzen oder ab April zu den inOne-Angeboten wechseln.

Es gibt keine vertraglichen Minimallaufzeiten oder Kündigungsfristen . Sprich: Man kann das inOne-Abo jederzeit den aktuellen Bedürfnissen anpassen.

. Sprich: Man kann das inOne-Abo jederzeit den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Grosse Haushalte (mit bis zu fünf Personen) sollen laut Swisscom besonders stark profitieren: «Alle unter einem Dach, ob WG oder Familie, Hetero oder Homo», sagte Wierzbitzki.

Ab 120 Franken pro Monat gibt es eine Flatrate für zuhause und unterwegs.

Die Aufschaltgebühr von 40 Franken bleibt.

Der Preis für die Swisscom-TV-Box bleibt bei 119 Franken.

Das ändert Swisscom beim Roaming grafik: swisscom

«Mit der Lancierung von inOne verdoppelt Swisscom (...) die Maximalgeschwindigkeit bei den meisten Mobile-Abos und erweitert sie mit noch mehr Roaming: Neu sind auch ausserhalb Europas ein Surfvolumen von 100 MB pro Jahr und SMS inbegriffen.» quelle: swisscom

Die einzelnen Bausteine lassen sich erweitern, verschlanken oder ganz ausschliessen. Lediglich der Internetanschluss ist die Grundlage jedes Bündelangebots. Neu ist auch, dass Mehrpersonenhaushalte profitieren.

«Kunden, die Internet zuhause und Mobile kombinieren, sparen auf den ersten beiden Mobilfunkabos je CHF 20, ab dem dritten bis zum fünften jeweils CHF 40 pro Monat. Eine Flatrate inklusive Roaming kostet damit ab 30 Franken pro Monat. » quelle: swisscom

Die Preisübersicht ist auf der Swisscom-Website als PDF abrufbar. Einen unabhängigen Vergleich mit den Angeboten der Konkurrenz reicht watson baldmöglichst nach.

«Grundsätzlich ist es sehr gut, dass es das Modulsystem gibt», sagte Telekomexperte Ralf Beyeler vom Internetvergleichsdienst Verivox. Denn die Bedürfnisse der Nutzer seien unterschiedlich. Diese könnten jetzt nach ihrem eigenen Bedarf ein Abo zusammenstellen. «Das war der grosse Schwachpunkt beim bestehenden Swisscom-Portfolio.»

(dsc/sda)

