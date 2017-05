Totalausfall bei Postfinance – 4 Dinge, die wir aus dem Debakel lernen

Keine Fremdeinwirkung

Was zum Ausfall der Computer-Systeme geführt hatte, ist noch unklar. «Die genaue Ursache der Panne ist zurzeit noch nicht abschliessend geklärt», schreibt die Post auf ihrer Website. An einen Hackerangriff glauben die Verantwortlichen offenbar nicht: Man gehe «nicht von einer Fremdeinwirkung aus», heisst es in der Mitteilung. Und die Datensicherheit sei ebenfalls jederzeit gewährleistet gewesen. (sda)