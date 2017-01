Störung bei den SBB: Im Moment gibt es keine Online- und Mobile-Tickets

Zugreisende mussten sich am Dienstagmorgen in Geduld üben. An verschiedenen Billettautomaten bildeten sich grosse Schlangen. Und auch wer sein Ticket über die App oder online kaufen wollte, hatte kein Glück.

«Im Rahmen eines Umzugs einer Datenbank und damit verbundenen Wartungsarbeiten sind in der Nacht Probleme aufgetreten», sagte SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. An den Billettautomaten könnten zudem gewisse Verbindungen nicht abgerufen werden.

Störung bei den Verkaufssystemen. Zurzeit Kauf Online- und Mobile nicht möglich. Fahrausweise zuschlagsfrei im Zug erhältlich. #sbb — SBB Medienstelle (@sbbnews) 10. Januar 2017

Billette zuschlagsfrei im Zug

Ebenfalls von den Störungen betroffen sind der Kauf von Abos wie SwissPass sowie der SBB-Ticketshop und SBB Mobile. Spezialisten der SBB arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung, sagte Schärli. Wie lange das dauert, konnte er nicht sagen.

«Alle Zugbegleiter wurden informiert, dass die Kunden ihre Ticktes zuschlagsfrei im Zug lösen können», sagte der SBB-Sprecher. Man bedauere die Unannehmlichkeiten sehr.

.@sbbnews Puuh, Sonntag/Montag die Postfinance, jetzt die SBB... IT-Störungen werden offenbar zum Alltag. — Tin Seager (@mrsealand) 10. Januar 2017

