Störungen bei den SBB behoben

Bild: KEYSTONE

Die SBB ist am Dienstag arg gefordert worden: Vom frühen Morgen bis am Mittag kam es wegen einer Fahrleitungsstörung zu grossen Störungen zwischen Zürich und Luzern. Ausserdem fielen der Online-Ticktetverkauf und auch jener über die App aus.

Störung bei den Verkaufssystemen. Zurzeit Kauf Online- und Mobile nicht möglich. Fahrausweise zuschlagsfrei im Zug erhältlich. #sbb — SBB Medienstelle (@sbbnews) 10. Januar 2017

Die Zugreisende mussten sich in Geduld üben. An verschiedenen Billettautomaten bildeten sich grosse Schlangen. Und auch wer sein Ticket über die App oder online kaufen wollte, hatte kein Glück. «Kurz nach dem Mittag funktionierten die Systeme wieder», wie SBB-Sprecher Reto Schärli gegenüber der sda sagte.

«Im Rahmen eines Umzugs einer Datenbank und damit verbundenen Wartungsarbeiten sind in der Nacht Probleme aufgetreten», sagte Schärli. Alle Zugbegleiter seien informiert worden, dass die Kunden ihre Tickets zuschlagsfrei im Zug lösen könnten.

Im Morgenverkehr seien aber ohnehin sehr viele Pendler unterwegs und diese besässen in der Regel ein Abo. «Falls irgendwo Kontrollen durchgeführt wurden, haben die Mitarbeitenden Kulanz gezeigt», sagte Schärli.

Betroffen von den Problemen waren auch einige Billettautomaten. An ihnen konnten gewisse Verbindungen nicht abgerufen werden. Auch der Kauf von Abos wie etwa SwissPass waren beeinträchtigt.

.@sbbnews Puuh, Sonntag/Montag die Postfinance, jetzt die SBB... IT-Störungen werden offenbar zum Alltag. — Tin Seager (@mrsealand) 10. Januar 2017

Fahrleitungsstörung in Sihlbrugg

Viel Geduld brauchten am Dienstagmorgen auch Pendlerinnen und Pendler von Zürich nach Luzern. Am frühen Morgen führte ein Schaden an der Fahrleitung im Bahnhof Sihlbrugg zu einem Unterbruch der Strecke zwischen Horgen Oberdorf ZH und Baar ZG.

Ein Ausleger musste repariert werden, wie der SBB-Sprecher erklärte. Erst kurz vor 12 Uhr konnte die Störung behoben werden. Die Reisenden wurden zum Teil umgeleitet, mussten auf Ersatzbusse umsteigen oder mit langen Wartezeiten rechnen.

(sda/dhr/phi)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.