Dieses Schweizer «PowerKondom» soll Handy-Nutzern aus der Patsche helfen

Was hat ein Billig-Wegwerf-Akku mit einem «Verhüterli» gemeinsam? Und wie umweltschädlich ist das? watson hat in der Innerschweiz nachgefragt.

Was soll man von einem Produkt halten, das «PowerKondom» heisst und mit eindeutigen Reizen beworben wird?

Nun ja. Zunächst muss man einräumen, dass nackte Tatsachen auch im Online-Journalismus ein probates Mittel sind, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und zum Anklicken zu bewegen. Ich werfe ganz bestimmt nicht den ersten Stein ...

Doch kommen wir zurück zum eigentlichen Thema: Einem von Schweizern erfundenen «Verhüterli» für Smartphone-User. Nachdem uns ein watson-User auf das ungewöhnliche Produkt hinwies, machte ich mich ans Recherchieren.

Was ist es?

Eine Einweg-Powerbank (mobiler externer Akku), die tatsächlich nicht nur wegen des Namens, sondern auch bezüglich Design und Verwendung an ein richtiges Kondom erinnert:

Für die Vermarktung zuständig ist die Innerschweizer Firma Halter Innovation GmbH mit Sitz in Weggis. Auf Anfrage erfahre ich, dass das PowerKondom an dem Ort fabriziert wird, wo Apple seine iPhones zusammenbauen lässt: Shenzhen, China.

Das Gesuch, die Marke «PowerKondom» zu registrieren, ist beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum hängig.

Die Marke «PowerKondom» besteht laut ihren Vätern seit Juni dieses Jahres. Zu kaufen gebe es das PowerKondom für alle Smartphones (iOS und Android) seit Anfang August.

Wichtig: Weil Apple bei seinen iOS-Geräten für das Ladekabel einen proprietären Standard (Lightning) verwendet, benötigen die Apple-Nutzer auch ein anderes PowerKondom.

Mike Halter und sein Firmenpartner Daniel Streuli erlebten immer wieder, dass die Akkus ihrer Smartphones «im dümmsten Moment schlapp machten». Die bekannten Lösungen – sprich herkömmliche Powerbanks – hätten alle ihre Nachteile:

Gut zu wissen: Mit dem PowerKondom lassen sich auch andere Akku-Notfälle beheben. Die Android-Version (mit Micro-USB-Stecker) eignet sich laut Hersteller auch bestens für das Aufladen von E-Zigaretten, Vaporizern und Kopfhörern.

Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Erfinder betonen, dass das PowerKondom nicht regelmässig zum Einsatz komme, sondern «als Notfall-Helfer». Und man muss es nach einmaligem Gebrauch zwar entsorgen, aber auf keinen Fall sollte man es ins WC oder den Abfalleimer werfen!