Das bessere Uber? Schweizer Start-up macht Taxifahren halb so teuer, aber...

Wie eine geniale Schweizer App ansetzt, die Welt zu erobern

Die Erfolgsgeschichte des Zürcher Start-ups begann 2012 im App Store von Apple. Heute erleichtert die Bring!-App Millionen von iPhone- und Android-Nutzern in vielen Ländern den Alltag und hilft, Papier, Zeit und Nerven zu sparen.

Einkaufslisten-Apps gibt es wie Sand am Meer, aber keine ist so benutzerfreundlich und attraktiv gemacht wie Bring!. Wer mehr darüber wissen möchte, wird in diesem älteren watson-Artikel fündig.

Die App erschien erstmals im Dezember 2012 fürs iPhone und kostete damals 2 Franken (heute ist sie gratis, dazu gleich mehr).

Im Interview spricht einer der drei Gründer, der Schweizer Software-Unternehmer Marco Cerqui, über Einkaufsgewohnheiten und wie es mit dem erfolgreichen Exportprodukt …