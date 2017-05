Das Nokia 3310 kommt am 26. Mai zurück in die Schweiz

Nokia legt einen seiner grössten Handy-Erfolge neu auf und bringt das 3310 zurück. Es kann ab sofort vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 26. Mai.



DAS Handy, das Anfang der 00er-Jahre praktisch jede und jeder von uns hatte, ist zurück. Das neue Nokia 3310 (Version 2017) kann ab sofort auch in der Schweiz vorbestellt werden. Bei Mobilezone kostet die Neuauflage 60 Franken, erhältlich ist es in vier Farben.

bild: paul hanna/reuters

Genau genommen ist es nicht Nokia selbst, sondern der neu gegründete finnische Smartphone-Hersteller HMD Global, der die Marke Nokia zurückbringt. HMD besteht aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern. Die Firma hat sich das Recht erkauft, Handys und Smartphones unter der Marke Nokia zu vertreiben.

Die Ausstattung des Nokia 3310 ist rasch zusammengefasst: HMD und Nokia setzen beim Comeback des 3310 ganz auf den Retro-Faktor: Kein Android, keine Apps und der interne Speicher fasst nostalgische 16 MByte (nicht GB!).

Technisch wurde leicht modernisiert: Ein 2,4-Zoll-Farb-Display erfreut das Auge, eine Zwei-Megapixel-Kamera mit Blitz erlaubt simple Schnappschüsse, die sich glücklicherweise auf einer MicroSD-Karte speichern lassen. Der Speicher lässt sich so um bis zu 256 GB erweitern. Praktisch ist zudem, dass man zwei SIM-Karten einsetzen kann, was das Nokia 3310 zum idealen Ferien-Handy macht. Für den Fall, dass man mal ins Internet möchte, gibt's sogar einen Webbrowser. Auch alt bekannte Funktionen wie UKW-Radio und MP3-Player sind wieder an Bord. Und bevor ich's vergesse: «Snake» ist auch zurück.

Es besitzt lediglich GSM- und GPRS-/Edge-Unterstützung, ist also voll und ganz fürs Telefonieren optimiert. 3G oder gar LTE und WLAN beherrscht es konsequenterweise nicht.

New Nokia 3310 vs. Original Nokia 3310 Video: YouTube/TechRadar

Die Neuauflage des Nokia 3310 soll die Marke wieder ins Gespräch bringen. Denn HMD und Nokia haben noch weit mehr vor: 2017 erscheinen mehrere Nokia-Smartphones mit Android, die vor allem mit günstigen Preisen, der Original-Android-Benutzeroberfläche und schnellen Updates Kunden finden sollen.

(oli)

20 Jahre Smartphone in Bildern

