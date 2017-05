Hier erhältst du bestimmt KEINE Steuer-Rückerstattung. 100'000 Fake-Mails sind in Umlauf

E-Mails mit angeblichen Einladungen zu Gerichtsterminen, falschen Rechnungen oder Steuerrückerstattungs-Versprechen – und das mit dem offiziellen Absender von Behörden oder Firmen: Das Vorgehen der Internet-Betrüger wird immer ausgeklügelter und gefährlicher.

Der Missbrauch der Namen von Bundesstellen oder bekannten Firmen habe in den letzten Monaten zugenommen, teilte die Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) des Bundes am Donnerstag mit. So versprechen die Betrüger zum Beispiel mit der gefälschten Adresse der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) eine Steuerrückerstattung oder sie bieten eine Dienstleitung an.

Dabei werden die Empfänger aufgefordert, ein angehängtes Dokument auszufüllen. Sobald das Dokument jedoch geöffnet wird, installiert sich eine Schadsoftware. Hunderttausende dieser Mails seien in Umlauf, hiess es. Speziell sei ausserdem, dass die Schadsoftware sowohl das Betriebssystem Windows als auch Mac-Computer angreife.

E-Banking-Trojaner mit Absender Swisscom, Post oder Kantonspolizei

In einem anderen Fall verwenden die Angreifer bekannte Firmennamen als Absender, wie zum Beispiel der Swisscom, der Post oder von DHL. Bei den gefälschten Post- oder DHL-Absendern gehe es oft um angeblich erfolglose Versuche, ein Paket zuzustellen.

Mit dem Swisscom-Absender seien im Februar gefälschte Rechnungen verschickt und damit ein E-Banking-Trojaner verbreitet worden. In den anderen Fällen würden unter anderem Verschlüsselungstrojaner verbreitet, oder die Opfer würden aufgefordert, ihre Kreditkartendaten anzugeben.

Auch gefälschte Einladungen zu Gerichtsverhandlungen oder angebliche Emails von der Kantonspolizei würden dazu benutzt, die Empfänger zu verunsichern, damit diese dann auf einen entsprechenden Link klicken.

So erkennt man betrügerische E-Mails

MELANI empfiehlt Benutzerinnen und Benutzern grundsätzlich, E-Mails zu misstrauen, die sie unaufgefordert erhalten - auch bei bekannten Absendern. Zudem gebe es zahlreiche Hinweise, wie man betrügerische E-Mails von echten unterscheiden könne.

So sollten die Empfänger auf die Verwendung von Vor- und Nachnamen achten. Denn in richtigen E-Rechnungen würden immer beide Namen verwendet. Bei betrügerischen E-Mails hingegen sei das die Ausnahme. Im Zweifelsfall empfiehlt MELANI, mit der Firma Rücksprache zu nehmen oder eine erneute Zustellung der Rechnung zu verlangen.

Zum Thema Cyberkriminalität trafen sich am Donnerstag in Safenwil AG rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bund, Kantonen und der Privatwirtschaft zur dritten Konferenz des Sicherheitsverbundes Schweiz. Sie diskutierten die Cybersicherheit in Zeiten des Internets der Dinge und die daraus folgenden Herausforderungen für die Schweiz.

Ausgeklügelte Phishing-Attacke auf Google-Nutzer Unbekannte haben mit einer Flut präparierter E-Mails versucht, Daten bei Nutzern von Google-Profilen abzugreifen. Die E-Mail-Nachrichten enthielten einen Link zu einem angeblichen Dokument der Bürosoftware-Plattform Google Docs.



Er führte augenscheinlich zwar tatsächlich zum Internet-Konzern, dort tarnte sich aber unter dem Namen «Google Docs», eine täuschend echt aussehende bösartige Web-App, die nichts mit Google zu tun hatte.



Sie forderte dann Zugang zu E-Mail-Konto und Adressbuch an - und angesichts der äusseren Ähnlichkeit stimmten zumindest einige zu. Die App verschickte dann den Link an Kontakte aus dem Adressbuch - und die E-Mail wirkte für die Empfänger vertrauenswürdig, weil sie von einem ihnen bekannten Absender kam.



Google stoppte die Attacke nach kurzer Zeit. Die Profile dahinter seien blockiert worden und die gefälschten Webseiten gelöscht, erklärte der Internet-Konzern. Man arbeite ausserdem daran, Attacken dieser Art für die Zukunft unmöglich zu machen.



Das sogenannte Phishing, bei dem Angreifer versuchen, an Nutzerdaten zu kommen, ist alltäglich im Internet - aber nur selten gelingt eine so breit angelegte Attacke auf ein erfahrenes Schwergewicht der Branche wie Google. (sda/dpa)



(oli/sda)

Die beliebtesten Listicles auf watson 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird Bestehst du die Polizeiprüfung? Ab 8 Punkten darfst du Parkbussen verteilen 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo