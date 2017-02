Snapchat lässt die Hosen runter – 8 Fakten, die man kennen sollte

Weil der US-Börsengang bevorsteht, muss das Start-up erstmals einen Geschäftsbericht veröffentlichen. Und der hat es in sich.

Snap bezeichnet sich als «Kamera-Unternehmen»

Die Snapchat-Gründer wollen viel stärker auf Bilder statt Worte setzen «(...) we believe that the camera screen will be the starting point for most products on smartphones. This is because images created by smartphone cameras contain more context and richer information than other forms of input like text entered on a keyboard. This means that we are willing to take risks in an attempt to create innovative and different camera products that are better able to reflect and improve our life experiences.»

Wie wir seit kurzem wissen, sollen die Filter und Effekte in der Snapchat-App weiter ausgebaut werden. Mit der Hauptkamera des Smartphones soll man aufwendige «Lenses» über Landschaften und Objekte legen können. Solche Augmented-Reality-Anwendungen eröffnen auch neue Einnahmequellen, weil die Werbepartner so ihre Produkte platzieren können.

Aber es geht auch um neue Hardware ...

Wir müssen uns wohl an solche Bilder gewöhnen

Snapchat plant eine Spectacles-Offensive. Die im November in den USA versuchsweise lancierte Videobrille, die an Automaten bezogen werden kann, soll nach dem Börsengang an mehr Leute verkauft werden. An sehr viel mehr Leute.

Snap schreibt in den Börsenunterlagen von einer «signifikanten Erweiterung der Distribution», wie «Time» berichtet. Dies wohl über die Grenzen Amerikas hinaus. Die Hardware-Produktionskosten will man über gesteigerte Werbeeinnahmen decken.

Europäische Datenschützer erinnern sich an Google Glass und wetzen die Messer

Die Snapchat Spectacles sind ein ein schöner Name für einen datenschützerischen Albtraum: Es handelt sich um eine Videobrille, die aus der Ich-Perspektive filmt – ob dies die Umgebung will oder nicht. Nach einem ersten Test berichtete Spiegel Online, dass die Kamera Zehn-Sekunden-Clips automatisch in den Snapchat-Kanal des Besitzers hochladen kann.

«Brillen mit integrierten Kameras können ein hartes Geschäft sein, wie schon Google erfahren musste. Der Internet-Konzern stellte seine Brille Google Glass mit Kamera und kleinem Bildschirm 2012 vor. Sie erhielt aber reichlich Gegenwind, kam nie über einen eingeschränkten Verkauf in den USA hinaus und wurde schliesslich eingestellt. Es waren vor allem Datenschutz-Bedenken sowie der hohe Preis und technische Schwächen, die einem Erfolg der Glass im Weg standen.» quelle: heise.de

Snapchat hat im letzten Jahr über eine halbe Milliarde Dollar «verbrannt»

Kritiker bezweifeln, dass Snapchat als Kamera-Hersteller erfolgreich sein wird. Bis anhin habe die Hardware-Produktion viel gekostet und wenig eingebracht. Dies muss sich nach dem Börsengang ändern, sonst werden die Investoren ungeduldig.

Die Snapchat-App gibt's zwar gratis – doch bezahlen die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren persönlichen Daten und damit, dass sie rund um die Uhr für die Werbewirtschaft ansprechbar sind. Da die wichtige Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen je länger desto schwieriger über herkömmliche Medien-Kanäle zu erreichen ist, wird der direkte Handy-Zugang umso wertvoller.

Die einzige offizielle Snapchat-Anleitung versteckt sich in den Börsenunterlagen

Wer Snapchat nutzt, braucht keine Anleitung. Dies gilt sicher für die über 150 Millionen «Daily Active Users», die an einem durchschnittlichen Tag 25 bis 30 Minuten die App verwenden.

Was die alten Säcke von der Wall Street betrifft, hält Snap in den Börsenunterlagen eine illustrierte Anleitung bereit. Es sei die einzige offizielle Bedienungsanleitung, konstatiert The Verge.

Ohne diese beiden läuft (auch) in Zukunft gar nichts

Die Snapchat-Co-Gründer Evan Spiegel (26, links) und Bobby Murphy (27) sind die beiden starken Figuren der Snap Inc.: Sie halten jeweils knapp 22 Prozent der Anteile und 44,3 Prozent der Stimmrechte. Damit kann ohne sie keine Entscheidung getroffen werden. Das macht sie bald zu Multimilliardären.

Ihre Snap Inc. will bei der Aktienplatzierung drei Milliarden Dollar einnehmen, wie am Donnerstag angekündigt wurde. Dabei dürfte es sich allerdings um falsche Bescheidenheit handeln. Früheren Medienberichten zufolge peilten die Verantwortlichen einen Börsenwert von 25 Milliarden Dollar an.

Der Snapchat-CEO kassiert einen 750-Millionen-Bonus

Evan Spiegel ist nicht nur einer der beiden bereits steinreichen Co-Gründer, sondern auch CEO von Snap: Zum Börsengang winkt dem 26-jährigen Kalifornier darum ein Bonus von 750 Millionen US-Dollar in Form von zusätzlichen Firmenanteilen.

Einen solchen Vermögenszuwachs kann er unter der Voraussetzung verbuchen, dass sein Social-Media-Unternehmen einen Börsenwert von 25 Milliarden Dollar erreicht.

Die offizielle Erklärung, die das Unternehmen in seinen Papieren zum Börsengang abgeben musste: Man wollte Evan «motivieren, unser Business weiter wachsen zu lassen (...).»

Die monetäre Motivationsspritze wurde bereits im Sommer 2015 durch den Verwaltungsrat beschlossen, wie der Tech-Blog Recode berichtet, respektive aus dem IPO-Filing zitiert.

«Our board of directors approved the award to Mr. Spiegel in July 2015 to motivate him to continue growing our business and improving our financial results so that we could undertake an initial public offering, which we regard as an important milestone that will provide liquidity to our stockholders and employees.»

Snapchat hat iPhone-Nutzer bevorzugt behandelt

Neun von zehn Smartphones weltweit laufen zwar mit einem Android-Betriebssystem, doch bei der Nutzung der Snapchat-App hat das iPhone die Nase vorn. Weil die iOS-App viel populärer ist, hat sich die Entwicklerfirma auf das mobile Betriebssystem von Apple konzentriert – zum Nachteil von Samsung, LG, Google, HTC und anderen Android-Anbietern.

«We have prioritized development of our products to operate with iOS operating systems rather than smartphones with Android operating systems (...).»

Dass die Snapchat-App für Android-Geräte qualitativ hinter der iPhone-App zurückliegt, hätten in der Vergangenheit einige User bemängelt. Nun gebe es eine offizielle Bestätigung, schreibt The Verge. Im Börsenbericht ist von einem Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens die Rede, falls die Bedienbarkeit für Android-Smartphones nicht verbessert werde ...

«If we are unable to improve operability of our products on smartphones with Android operating systems, and those smartphones become more popular and fewer people use smartphones with iOS operating systems, our business could be seriously harmed.»

Und übrigens:

