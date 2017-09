Solltest du kennen: Die 50 besten Spieler in «FIFA 17»

Das Warten hat ein Ende, heute erscheint «FIFA 17 »offiziell in den Schweizer Läden. Weil du jetzt wieder vermehrt gegen deine Kollegen antrittst, haben wir hier die elf verschiedenen FIFA-Typen aufgelistet.

Der Skiller

Der Skiller kennt alle Tricks, um dich möglichst spektakulär aussteigen zu lassen. Ein Übersteiger da, eine Finte dort und im Endeffekt hat der Skiller meist keine Gegner ausgelassen. Die Hauptqualitäten dieses Spielertyps sind flinke Finger, der Zufall und der blinde Optimismus.

Falls es ihm dann doch mal gelingt, dich mit einem Trick zu düpieren, wird er es dir immer wieder vorhalten. Ein Leben lang. Unter dem Strich ist der Skiller aber doch wie ein italienisches Frühstück: ziemlich brotlos.

Lieblingsteams: Portugal, brasilianische Liga-Mannschaften.

Der Chancentod

Der Chancentod spielt eigentlich immer mindestens ebenbürtig, er schafft es aber nicht, seine vielen Chancen in Tore umzuwandeln. Am Ende schimpft er wie ein Rohrspatz über seine verpassen Möglichkeiten, fordert dich jedoch im gleichen Atemzug zur Revanche auf, die er dann wieder verliert, weil er beim Abschluss die Nerven verliert.

Der Chancentod ist ein enger Verwandter vom Pechvogel, zusammen teilen sie das Torumrandungs-Abonnement.

Lieblingsteams: YB, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Arsenal.

Der Kombinierer

Der Kombinierer spielt auf der Konsole so Fussball, wie er es mit seinen Teamkollegen gerne auf dem Rasen machen würde. Weil Kevin, Justin und Jeremy-Pascal den Ball aber nie so spielen wie das der Kombinierer gerne hätte, lebt er seine tiefen Bedürfnisse nach seinem «Guardiolasmus» in FIFA aus.

Der Kombinierer ist der festen Überzeugung, dass seine Spielweise die einzig richtige ist. Allen anderen Taktiken steht er mit Verachtung gegenüber.

Lieblingsteams: FC Barcelona, Manchester City, Bayern München.

Der Distanzschütze

Der Distanzschütze versucht sich gar nicht erst in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren, sondern zieht gleich ab, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Er agiert gerne mit schussstarken Mittelfeldspielern, die den Ball auch mal aus 30 Metern versenken können. Der Distanzschütze ist insofern unangenehm, da er kaum zu verteidigen ist.

Lieblingsspieler: James Rodriguez, Kevin De Bruyne, Paul Pogba.

Der Glückspilz

Du hast 82 Prozent Ballbesitz, 20:1 Torschüsse, drei Mal den Pfosten, zwei Mal die Latte getroffen und der Gegner hat mindestens einmal den Ball auf der Linie weggegrätscht. Weil der Glückspilz dank eines Riesenpatzers von dir, für den du meist nicht mal etwas dafür kannst, weil dein Torhüter einen Aussetzer hat, dann auch noch ein Tor erzielt, verlierst du diese Partie mit 0:1. Der Glückspilz wird es sein Leben lang nicht vergessen und nie wieder gegen dich spielen.

Lieblingsteams: Bayern, Barcelona oder Real Madrid.

Die legitime Reaktion auf ein Tor des Glückspilzes Video: streamable

Die «Temposchlampe»

Das Spiel der Temposchlampe ist sehr simpel und trotzdem effektiv, weshalb diese Spezies ebenso häufig wie verhasst ist. Die sogenannten «Pace-Bitches» sind überdurchschnittlich schnelle Spieler, die vorwiegend auf den Flügelpositionen zum Einsatz kommen. Meist in einem 4-3-3-System marschieren die Flitzer dann auf den Flügel unaufhaltsam bis zur Grundlinie um das Kopfballmonster in der Sturmspitze zu füttern.

Lieblingsteams: England, Kolumbien, Tottenham, Arsenal, AS Roma.

Der Fouler

Der Fouler hat seine ganz eigene Defensivtaktik. «Mann oder Ball», wie Amateurtrainer gerne predigen, ist das Motto des Foulers. Wobei bei den meisten übermotivierten Grätschen der Mann dran glauben muss. Gegen den Fouler kommt nie Spielfluss auf, da er jeden deine Angriffe sofort unterbindet. Gelbe Karten sind für den Fouler die Belohnung für seine harte Arbeit, rote Karten zaubern dem Grobian nichts weiter als ein süffisantes Lächeln ins Gesicht. Er hat ja noch zehn Spieler auf dem Feld, mit denen er dich weggrätschen kann.

Unangenehme Konsequenz gegen den Fouler: Du musst deine Spieler regelmässig verletzungsbedingt auswechseln.

Lieblingsspieler: Sandro Wieser, Nigel de Jong, Sergio Ramos, Felipe Melo.

Der Standard-Spezialist

Ecken und Freistösse: Es gibt wohl kaum Mühsameres, als gegen einen Spezialisten Standards zu verteidigen. Meist handelt es sich dabei um FIFA-Spieler, die ihre mangelnde Kreativität bei der Chancenerarbeitung durch eine hohe Effizienz bei Standards ausgleichen.

Gegen den Standardspezialisten gilt es nur ein Rezept: Die stehenden Bälle zu verhindern, das geht bei Freistössen eigentlich ziemlich gut, bei Ecken wird es jedoch schwieriger.

Lieblingsspieler: Hakan Calhanoglu, Andrea Pirlo, Zlatko Junuzovic.

Der Verteidigungsminister

Wie schön es doch sein muss, in seiner Freizeit endlich FIFA zu zocken. Und dann gibt es Leute, die sich hinsetzen und nichts anders machen, als das Spiel des Gegners zu zerstören. Der Verteidigungsminister spielt am liebsten mit einem 4-5-1, 5-3-2 oder gar 5-4-1. In der taktischen Ausrichtung – wie sollte es anders sein – stellt er auf defensiv, um auf keinen Fall etwas zuzulassen.

Der Verteidigungsminister wird dann gefährlich, wenn er sein Handwerk perfekt versteht und dir überhaupt keine Chancen zugesteht. Wenn er dann noch mit «Pace-Bitches» für die Konter bereitsteht, kann es für dich sogar zur Kanterniederlage kommen.

Lieblingsteams: Chelsea, Atlético Madrid, italienische Liga-Mannschaften.

Der Vom-Schiri-Benachteiligte

Er ist eigentlich der beste FIFA-Spieler von allen. Das denkt er zumindest selbst. Mit fairen Mitteln ist er nicht zu schlagen, deshalb verliert er Spiele nur wegen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Ob Penalty, Offside oder Platzverweis, die Unparteiischen entscheiden in jeder Situation gegen ihn. Und sowieso ist FIFA nichts anderes als eine riesige Verschwörung.

Lieblingsteams: Egal, er würde auch mit dem FC Vaduz gegen alle gewinnen, wäre der Schiedsrichter nicht gegen ihn.

Der Jubler

Das Spektakel beim Jubler beschränkt sich nicht auf sein Spiel, sondern auf seine Reaktion, wenn ihm ein Tor gelingt. Je seltener dies der Fall ist, desto intensiver sein Jubel.

Der böse Protipp: Wenn du einem nervigen Spieler klar überlegen bist, lass ihn in den ersten Minuten in Führung gehen, nur um seinen Jubel zu sehen. Danach ist es viel schöner, das Spiel noch zu drehen – wenn du weisst, wie viel ihm der Sieg bedeuten würde.

Du kennst noch andere Spielertypen? Dann schreib uns ins Kommentarfeld und wir ergänzen die Liste gerne!

