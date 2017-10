Digital

Huawei Mate 10 Pro: Alles, was du über das neue Android-Smartphone wissen musst



Huawei hat das intelligente Smartphone enthüllt, das dich zum Profi-Fotografen macht Bild: watson.ch

Huawei hat sein neues Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Mit dem Mate 10 Pro wollen es die Chinesen allen recht machen. Helfen soll dabei eine künstliche Intelligenz.

Das Mate 10 Pro ist, wie es nicht anders zu erwarten war, noch schneller, noch leistungsfähiger und noch schöner als sein Vorgänger. Doch wirklich interessant ist die künstliche Intelligenz (KI), die auf Huaweis neuem Smartphone-Chip integriert ist.



Doch daneben haben die Chinesen auch viele kleine Verbesserungen präsentiert, aus denen ein rundum gelungenes Smartphone resultiert – zumindest in der Theorie. Hier sind die wichtigsten Punkte.

Verarbeitung & Design

Mit dem Mate 10 Pro bricht Huawei erstmals mit der Tradition des Aluminium-Unibodys. Stattdessen setzt man auf eine Glasrückseite, die von einem Aluminiumrahmen eingefasst wird. Ebenfalls auf der Rückseite hat Huawei mit einem Farbstreifen versucht, Akzente zu setzen. Dieser sogenannte «Signature Stripe» ist von Sportautos inspiriert und soll dem Mate 10 Pro etwas Unverkennbares geben.



Auf der Rückseite finden sich die für Premium-Smartphones schon fast obligatorische Doppelkamera sowie der Fingerabdruckscanner. Geladen wird via USB-C. Wie bereits viele andere Hersteller verbannt Huawei den Kopfhöreranschluss. Ein entsprechender Adapter für die USB-C-Buchse wird aber mitgeliefert. Erfreulich ist dafür, dass das Mate 10 Pro eine IP-67-Zertifizierung hat und somit gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist. Auch Tauchgänge bis maximal einem Meter Tiefe überlebt das Gerät, solange sie nicht länger als 30 Minuten dauern.



Display

Huawei hat es geschafft, einen 6-Zoll-Bildschirm in ein Gehäuse zu quetschen, dass der Grösse eines 5.5-Zoll-Geräts entspricht. Als Konsequenz davon sind vor allem die Ränder oben und unten schmaler geworden. Links und rechts ist das Glas leicht gewölbt und geht nahtlos ins Gehäuse über. Beim Huawei Mate 10 Pro von einem randlosen Smartphone zu sprechen, wäre aber übertrieben.

Bild: watson.ch

Bei der Auflösung folgt der Hersteller nicht dem Trend zu 4K-Displays. Trotzdem steigt die Auflösung aufgrund des neuen Seitenverhältnisses von 18:9 ganz wenig auf 2160 Mal 1080 Pixel. Damit wächst der Bildschirm etwas in die Länge, wird aber nicht breiter. Dieses neue Format soll vor allem der Darstellung von Videos entgegen kommen.

Dafür gibt Huawei bei der Helligkeit des Displays ordentlich Gas. Diese übertrifft mit 730 Nits den bereits hervorragenden Wert des Nokia 8. Somit kann man das Display draussen auch bei starkem Sonnenlicht noch gut lesen.



Leistung

Das Mate 10 Pro setzt sich auf dem Papier in diversen Bereichen an die Spitze der Technikcharts. So sorgt der neuste Chip von Huawei, der Kirin 970, für ordentlich Speed. Wie schon beim Mate 9 verspricht Huawei, dass auch das Mate 10 Pro auch nach 18 Monaten kaum merklich langsamer wird. Dafür sollen unter anderem auch 6 GB RAM Arbeitsspeicher sorgen.

Bild: watson.ch

Weiterhin unterstützt das Gerät zwei SIM-Karten, mit denen man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.2 Gbit/s surfen kann. Das ist im Moment weltweit ein absoluter Spitzenwert. In der Schweiz nützt uns das aber noch nicht sehr viel, da die hiesigen LTE-Antennen diese Übertragungsgeschwindigkeit noch nicht erreichen.

Im Gegensatz zum Mate 9 kann man das Nachfolgemodell nicht mehr mit einer Micro-SD-Karte um zusätzlichen Speicherplatz erweitern. Allerdings kommt das Mate 10 Pro mit 128 GB internem Speicher, wovon 108 GB tatsächlich frei verwendbar sind.

Künstliche Intelligenz

Mit dem Mate 10 Pro hat Huawei einen Chip präsentiert, der einen weiteren Chip integriert hat. So erhalte das Smartphone eine eigene, künstliche Intelligenz.

Dies hat laut Huawei den Vorteil, das viele komplexe Rechenaufgaben, die bisher in die Cloud ausgelagert werden mussten, nun direkt auf dem Chip gelöst werden können.

Das Smartphone hat so die Fähigkeit, seinen Nutzer kennenzulernen und Prozesse für ihn zu optimieren und zu verbessern. Jedes Mate passt sich so individuell an das Nutzungsverhalten seines Besitzers an. Weiterhin eröffnet es auch neue Möglichkeiten im Bereich der Anwendungen. Dies ist vor allem für die Kamera interessant (siehe Punkt 6).

Huawei führt mit dem integrierten Chip auch gleich eine neue Namensklasse ein. Die «Neural Processing Unit», kurz NPU. Um die Verbreitung zu forcieren, wird die NPU als offene Plattform anderen Herstellern zugänglich gemacht.

Akku & Aufladen

Auch im Mate 10 Pro hat Huawei wieder einen grosszügigen 4000 mAh-Akku verbaut. Obwohl er damit exakt gleich gross wie beim Mate 9 ist, soll er 30 Prozent länger Energie liefern. Das will Huawei mit Softwareoptimierung und dem KI-Chip erreichen. Dieser analysiert das Nutzerverhalten fortlaufend und optimiert so die Energienutzung, damit das Gerät möglichst lange durchhält. In der Theorie soll das Mate 10 Pro so über einen Tag durchhalten – und das bei intensiver Nutzung. Normale Nutzer sollen sogar rund zwei Tage mit einer Akkuladung auskommen.

Auch das Mate 10 Pro ist dank Super Charge, der Schnellladetechnik von Huawei, rasch wieder mit genügend Strom versorgt. Nach einer halben Stunde steht die Akkustandsanzeige bereits bei 58%. Der Ladevorgang soll damit 50 Prozent schneller gehen als beim iPhone 8 Plus.

Kamera

Bild: watson.ch

Huaweis Steckenpferd ist die Dual-Kamera und natürlich hat man hier wieder ordentlich getüftelt. Hardwareseitig hat sich im Vergleich zum Mate 9 nicht viel verändert. Die Blende ist mit f/1.6 etwas Lichtstärker und somit zusammen mit dem LG V30 führend. Die beiden Linsen kombinieren wiederum ein Schwarz-Weiss-Foto und ein Farbfoto zu einem möglichst kontrastreichen Bild. Die Auflösung hat sich dabei mit 20 Megapixeln (Schwarz-Weiss) und 12 Megapixeln (Farbe) im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert.

Viel interessanter ist bei der Kamera aber die Software. Hier sollen nämlich das erste Mal die Stärken des KI-Chips aufgezeigt werden.

Bild: watson.ch

Die Kamera erkennt in Echtzeit, um was für eine Szenerie, respektive um was für ein Objekt es sich beim Motiv handelt – und stellt automatisch die beste Fotokonfiguration ein. So erkennt die Kamera zum Beispiel, ob ein Tier, ein Teller Essen oder Blumen fotografiert werden wollen.

Insgesamt soll die künstliche Intelligenz 13 Objekte/Szenerien erkennen und unterscheiden können. Um das zu bewerkstelligen hat Huawei die KI mit über 100 Millionen Bildern trainiert.

Bild: watson.ch

Auch beim digitalen Zoom greift die künstliche Intelligenz unter die Arme und soll so für weniger verschwommene Bilder sorgen.

Sound & Mikro

Zwar lässt Huawei die Kopfhörerbuchse wegfallen. Mit einem entsprechenden USB-C-Adapter kann man aber weiterhin mit kabelgebundenen Kopfhörern Musik geniessen. Audio-Enthusiasten dürfte freuen, dass das Mate 10 Pro die Musik ohne Qualitätsverlust (384k/32bit) in Hi-Fi-Qualität wiedergibt.

Bild: watson.ch

Auch beim Telefonieren zeigt Huawei, was mit einem intelligenten Chip möglich sein kann. So merkt sich das Gerät die Stimme seines Besitzers. Dadurch kann es die Stimme aus Umgebungsgeräuschen herausfiltern und verstärken. In der Theorie kann man so zum Beispiel im Zug flüsternd Telefonieren. Das Smartphone erkennt die Stimme des Besitzers, trotz lauterer Umgebungsgespräche, und verstärkt diese Stimme, damit man trotzdem klar verstanden wird.

Desktop-Power

Bild: watson.ch

Auch das Mate 10 Pro kann jetzt zu einem Desktop-PC umfunktioniert werden. Eine Dockingstation gibt es nicht, man muss den externen Bildschirm via HDMI mit dem USB-C-Anschluss des Smartphones verbinden. Dafür braucht es natürlich einen entsprechenden Adapter.

Bild: watson.ch

Hängt das Telefon an einem externen Monitor, kann es ganz normal weiter verwendet werden. Kommt ein Anruf rein, wird dieser diskret nur auf dem Telefon angezeigt und nicht auf den Bildschirm gespiegelt.

Eine externe Maus und Tastatur können via Bluetooth mit dem Mate 10 Pro verbunden werden. Möchte man das nicht, kann das Gerät auch als Touchpad benutzt werden, um die Maus auf dem Bildschirm zu steuern. Alternativ kann das Smartphone auch als Tastatur gebraucht werden, sagt Huawei.

Software

Bild: watson.ch

Das Mate 10 Pro wird mit Android 8 Oreo ausgeliefert und ist somit mit der aktuellsten Software ausgerüstet. Gleichzeitig kommen mit dem neuen Betriebssystem diverse neue Features auf das Smartphone.

Bild: watson.ch

Dass Huawei mit dem Mate 10 Pro insbesondere Business-Anwender im Visier hat, zeigt, dass man seine Kontakte nun direkt mit seinem LinkedIn-Profil synchronisieren kann.

Die Benutzeroberfläche bleibt natürlich nicht pures Android, sondern wird durch Huaweis EMUI-Launcher ersetzt.

Ausstattung & Preis

Bild: Huawei

128 GB Speicherplatz müssen für alle reichen. Bei den Farben hat man dafür die Wahl zwischen Titanium Grey, Midnight Blue und Mocha Brown. Das Gerät ist ab dem 1. Dezember für 799 Franken erhältlich.

Luxus-Variante

Wie schon letztes Jahr wurde für den Schweizer Markt ebenfalls eine Variante im Porsche-Design angekündigt. Es unterscheidet sich von der Pro-Variante nur durch das Design und den grösseren Speicher von 256 GB. Farblich gibt es nur die Variante Diamond Black. Wer sich dieses Luxusgerät leisten will, findet es ab 1. Dezember exklusiv bei Swisscom und Digitec für 1499 Franken.

Datenblatt für das Huawei Mate 10 Pro: Bild: watson.ch

