Anonymous warnt vor dem Dritten Weltkrieg

Über 930'000 Views hat das am 6. Mai bei YouTube veröffentlichte Video bereits erreicht. Der Titel: «Anonymous – They are preparing for what comes next ... (WW3 2017-2018)».

Das Internet-Kollektiv warnt vor einem Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Es gebe deutliche Anzeichen, dass sich daraus ein globaler Flächenbrand entwickeln könnte ...

In dem 15-minütigen Video, gehalten in bekannter Anonymous-Manier, mit computerverzerrter Stimme und Guy-Fawkes-Maske, geht es um die militärisch strategischen «Schachzüge», die von den Supermächten USA, Russland, China, aber auch von Japan, Südkorea und Nordkorea durchgeführt würden.

Nicht die erste Warnung

Das auf dem YouTube-Kanal «Anonymous Official» veröffentlichte Video verlinkt auf ein Anonymous-Facebook-Profil.

Bleibt anzumerken, dass Anonymous schon früher vor dem Ausbruch eines globalen Konflikts gewarnt hat. Und der Schweizer Soziologe und Globalisierungskritiker Jean Ziegler meint, der Dritte Weltkrieg gegen die Dritte Welt laufe längst.

Die 500 weltgrössten Konzerne kontrollierten über 50 Prozent des Weltbruttosozialproduktes. Und das System der USA sei eine Oligarchie, Milliardäre seien dort direkt an der Macht.

(dsc, via Business Insider)

Das könnte dich auch interessieren: Nach der Party folgt der Kater – düsterer Wochenstart für Donald Trump Obamas dunkle Seite? Skandal-Buch berichtet von Sex, Koks und einem schwulen Professor Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo