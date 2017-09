CCleaner für Windows: Über zwei Millionen luden Schadsoftware in Update herunter

12 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist

Das Lumia 950 ist ein Smartphone, das sich im Handumdrehen in einen Mini-Windows-PC verwandeln lässt. Es steht seit kurzem in den Läden und hebt sich mit neuen Funktionen wie dem Augen-Scanner von den Rivalen ab. Was es taugt, zeigt unser Test.

Das Lumia 950 ist Microsofts erstes Smartphone mit dem neuen Betriebssystem Windows 10 Mobile. Auf den ersten Blick wirkt es unscheinbar, altbacken, gar langweilig. Einen Award für kreatives Design wird es definitiv nicht gewinnen. Wer allerdings der Meinung ist, dass bei einem Handy die inneren Werte zählen, kommt vermutlich auf seine Kosten.

Ich habe das Lumia 950 die letzten beiden Wochen getestet. Kommen wir also ohne Umschweife zu den praktischen Befunden meines Erfahrungsberichts.

Trotz …