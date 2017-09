iPhone-Schäden – was Apple (gratis) repariert, und was nicht

Sorry, gäll! An diesem Loch in einem Feld zwischen Aarau und Olten sind die SBB schuld

Dem sagt man wohl dumm gelaufen! Beim Vortrieb für den SBB-Eppenbergtunnel ist am Samstag mitten in einem Feld in Gretzenbach SO ein Loch mit einem Durchmesser von sechs Metern und einer Tiefe von drei Metern entstanden. An dieser Stelle beträgt die Schicht zwischen Tunnel und Erdoberfläche 15 Meter.

Die Rutschung fand 16 Meter hinter der Tunnelbohrmaschine statt, wie die SBB am Dienstag mitteilte. Die entstandene Vertiefung wird in den nächsten Tagen mit Kies und Erde aufgefüllt. Es sind weder …