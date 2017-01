«Die Schweiz hat die Chance, weltweit führend bei der Blockchain zu werden»

China investiert in grossem Stil in die Blockchain

Die Technologie Blockchain erfährt derzeit unter Startups auf der ganzen Welt einen regelrechten Hype. Doch in der Startup-Wiege Silicon Valley in Kalifornien ist es erstaunlich ruhig um das Thema. Ganz anders ist das in China.



«China hat eine wahnsinnig aktive Risikokapitalszene, die in die Blockchain investiert», sagt Mathias Bucher, Blockchain-Dozent der Luzerner Fachhochschule HSLU. So werde die Blockchain-Plattform Ethereum gefördert deren Stiftung in Zug sitzt. Auch bei Bitcoin ist China für sein starkes Engagement bekannt: Zahlreiche sogenannte Miner, die neue Bitcoin schürfen, sind dort angesiedelt.



China bietet laut Bucher auch gute Anreize, um solche Technologien zu unterstützen. Denn als grosser Produzent von IT-Hardware profitiert das Land von neuen Technologien. Anwendungen auf der Blockchain erhöhen die Nachfrage nach intelligenter Hardware.



Deshalb wolle beispielsweise Wanxiang, der grösste Autoteileproduzent in China, in den nächsten sieben Jahren 30 Milliarden Dollar in den Aufbau von Smartcitys auf Basis von Blockchain investieren.



Hingegen könnte Blockchain laut Bucher die Geschäftsmodelle grosser Silicon-Valley-Techfirmen wie Google oder Facebook bedrohen. «Ich glaube aber, dass diese intern an eigenen Blockchain-Projekten arbeiten.» Diese würden sie jedoch nicht an die grosse Glocke hängen. Sollte sich die Blockchain durchsetzen, könnten die Konzerne aber schnell reagieren - und damit die Entwicklung weiter beschleunigen. (sda)