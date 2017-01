Wir haben gute und schlechte News: Chefs werden nicht abgeschafft

Webpionier ausgezeichnet

Am fünften Worldwebforum wurde am Nachmittag der Erfinder des öffentlichen Internets, Tim Berners-Lee, für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Den Preis nahm der Brite von Bundesrat Johann Schneider-Ammann entgegen.



Der Physiker und Informatiker Berners-Lee stellte vor einem Vierteljahrhundert die erste öffentlich zugängliche Webseite der Welt am CERN in Genf vor. Auf ihn geht die gemeinsame «Sprache» zurück, mit der am Internet angeschlossene Rechner kommunizieren und Daten austauschen können. Diese Sprache wurde Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP, genannt. Zudem legte er die Grundlagen fürs Surfen.