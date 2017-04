Läuft bei denen: Nintendos Switch, NES Mini und «Zelda» verkaufen sich wie warme Weggli

Die Konsole Switch, der grosse Hoffnungsträger von Nintendo, hat einen starken Start hingelegt. Der japanische Spiele-Spezialist rechnet mit einer weiterhin hohen Nachfrage für die nächsten Monate.

Nintendo scheint mit der neuen Spielekonsole Switch nach dem Flop des Vorgängergeräts Wii U wieder ein Hit gelungen zu sein. Der japanische Spiele-Spezialist verkaufte im knappen ersten Monat nach dem Start am 3. März rund 2,74 Millionen Switch-Konsolen.

Für das gerade gestartete Geschäftsjahr bis Ende März 2018 peilt Nintendo den Absatz von 10 Millionen weiteren Geräten an. Damit würden in einem guten Jahr fast so viele Switch-Konsolen verkauft werden, wie von der Wii U bisher seit ihrer Markteinführung Ende 2012.

Die Switch kann man sowohl unterwegs als auch am heimischen Fernseher nutzen

Nintendo will damit an die Tradition seiner mobilen Spielgeräte seit dem Gameboy und auch an den grossen Erfolg der Wii-Konsole vor zehn Jahren anknüpfen. Die Controller zur Steuerung können sowohl ans Display angesteckt als auch separat genutzt werden. Sie haben beide Bewegungssensoren wie bei der Wii.

Nintendos neue Konsole Switch ausprobiert

Die Retro-Konsole NES Mini gibt's bald nicht mehr

Ein grosser Renner im vergangenen Jahr war auch die NES Classic Mini. Die günstige Retro-Konsole beinhaltete 30 vorinstallierte Spieleklassiker aus den achtziger Jahren. Sie war binnen weniger Monate ausverkauft. Mitte April gab ein Sprecher bekannt, dass Ende Monat die letzten Geräte ausgeliefert würden.

«Zelda: Breath of the Wild» verkauft sich weltweit gut

Die Zahlen von «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» liegen bei 2,76 Millionen Einheiten. Zusammen mit der Wii-U-Version kommt Nintendo auf 3,84 Millionen verkaufte Kopien. Insgesamt konnte man bislang 5,46 Millionen Spiele für die Switch absetzen.

Allerdings war auch die Wii U einst mit dem Verkauf von rund drei Millionen Geräten im Weihnachtsgeschäft 2012 ähnlich stark gestartet. Doch bei ihr sackte der Absatz schon kurz darauf ab – entgegen optimistischerer Prognosen von Nintendo. Diesmal hiess es jedoch schon in Medienberichten, der Konzern habe die Switch-Produktionspläne angesichts der starken Nachfrage verdoppelt.

Super Mario auf dem Handy

Der traditionsreichen Spielefirma macht neben Verlusten nach dem Misserfolg der Wii U auch die Konkurrenz günstiger bis kostenloser Spiele für Smartphones und Tablets zu schaffen. Vor kurzem brachte Nintendo deshalb mit Super Mario erstmals eine seiner beliebten Spielfiguren in ein Smartphone-Spiel ein.

«Super Mario Run» wurde laut Nintendo auf Apples iPhones und Android-Telefonen inzwischen fast 150 Millionen Mal heruntergeladen. Allerdings gibt es weiterhin keine Angaben dazu, wie viele Nutzer die zehn Euro oder Franken für die Freischaltung des gesamten Spiels bezahlt haben.

Im Schlussquartal des Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahres machte Nintendo einen kleinen Verlust von 395 Millionen Yen (3,53 Millionen Franken). Im Vorjahresquartal war das Minus mit 24 Milliarden Yen noch drastisch höher gewesen.

Das gesamte Geschäftsjahr beendete Nintendo mit schwarzen Zahlen von 102,5 Milliarden Yen (915,1 Millionen Franken); zu vergleichen mit einem deutlich kleineren Vorjahresgewinn von 16,5 Milliarden Yen.

Der Jahresumsatz sank um drei Prozent auf rund 489 Milliarden Yen. Dabei konnte Nintendo die Erlöse im Schlussquartal mit 178 Milliarden Yen im Jahresvergleich mehr als verdoppeln. Den Ausschlag dafür dürften die Verkäufe von Switch-Games wie vor allem des von vielen Fans lange erwarteten neuen Spiels aus der «Zelda»-Reihe gegeben haben. Im laufenden Geschäftsjahr will Nintendo 35 Millionen Switch-Spiele verkaufen.

«Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Wer in der EU Filme und Serien streamt, hat nun ein Problem. Schweizer haben vorerst Glück Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Facebook Live muss weg! 😡 WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte «Biete Wohnung gegen Sex» – in England nehmen dubiose Wohnungsanzeigen zu «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel ETH-Professor: «Man müsste halt ein Tal mit Solaranlagen zupflastern» Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Ausverkauf des Feminismus – die 3 dümmsten Gründe, Feministin zu sein Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt

