24 Momente, in denen Windows einfach zu weit gegangen ist

Windows hat seine treuen Nutzer, seine Hardcore-Fans und seinen ganz eigenen Charme – aber auch seine unfreiwillig komischen Aussetzer. Mit einem gutmütigen Augenzwinkern präsentieren wir die besten Fail-Momente des geliebt-gehassten Betriebssystems.

Ab sofort ist das neue Gratis-Update für Windows 10 verfügbar. Was es an neuen Funktionen bringt und wie du es installieren kannst, haben wir in diesem Artikel erklärt.