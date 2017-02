US-Einreisestopp: Der «IS» bejubelt Trumps «gesegneten Bann»

Der von Donald Trump verhängte Einreisestopp findet auch Unterstützer: Der sogenannte «Islamische Staat», al-Kaida und andere Dschihadisten feiern den Erlass des US-Präsidenten.

Bevor Anwar al-Awlaki bei einem US-Drohnenangriff im Jemen getötet wurde, sagte er in seiner letzten Audiobotschaft: «Der Westen wird sich eines Tages gegen seine muslimischen Bürger wenden. Amerika wird morgen ein Land der religiösen Diskriminierung sein.» Mehr als fünf Jahre ist das her. Doch dieser Tage ist der Ausspruch des früheren Kaida-Predigers, der in den USA geboren wurde, bei Islamisten in aller Munde. Sie sehen Awlakis Prophezeiung durch das von Donald Trump verhängte …