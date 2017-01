bild: lg

2,57 Millimeter! Dieser 20'000 Franken-Fernseher ist so dünn wie eine Tapete

Unter Fernsehherstellern ist ein Kampf über die brillanteste Bildschirmtechnik entbrannt – und der Trend geht weiterhin zum hauchdünnen Gerät. Eindrücke von der Hightech-Messe CES.

Matthias Kremp, las vegas / spiegel online

Was die Bautiefe ihrer neuen Fernseher angeht, haben die Hersteller ausgesprochen unterschiedliche Herangehensweisen. LG spielt das alte «Dünner-ist-besser»-Spiel und baut den neuen Signature W7 in der 65-Zoll-Version magere 2.57 Millimeter dünn. Intern bezeichne man das Gerät als Wallpaper-TV, Tapeten-TV, heisst es von LG-Mitarbeitern.

Möglich ist die extrem schlanke Bauweise auch, weil die gesamte Technik in ein externes Gehäuse ausgelagert wurde. An der Wand hängt nur noch der Bildschirm selbst, der per Flachbandkabel mit Steuersignalen und Stromversorgt wird. Der Signature W7 ist so leicht, dass er magnetisch an der Wand gehalten werden kann.

Samsung setzt auf QLED-Displays

Die neuen Samsung-Top-Modelle (siehe Slideshow) wirken dagegen fast klobig. Der Unterschied hat auch systembedingte Gründe: Weil bei OLED-Bildschirmen jedes Pixel selbst leuchtet, braucht man keine Hintergrundbeleuchtung, was Platz spart. Samsungs ambitionierte 2000-Nits-Beleuchtung hingegen dürfte vergleichsweise aufwendig und Platz raubend sein.

Diese ultra-dünnen Fernseher stehen bald in unseren Wohnzimmern

Manchmal reicht schon ein Buchstabe, um Kunden nachhaltig zu verwirren. Bei Samsung ist das in diesem Jahr das Q. Nachdem der koreanische Hersteller vergangenes Jahr noch seine SUHD-Technik als Mass der Dinge bezeichnet hat, preist er nun QLED als ultimative TV-Technik an. Der neue Name kommt von einer neuen Art sogenannter Quantum Dots, die im Bildschirm für klarere, akkuratere Farben sorgen sollen.

Samsung setzt damit weiterhin nicht auf eine Technologie, die zum Beispiel Konkurrent LG in seinen Top-Modellen verbaut: OLED. Viele Experten sind der Meinung, bei Fernsehern lasse sich mit OLED-Technologie das beste Bild erzeugen, weil OLED ein sehr dunkles Schwarz und knallige Farben ermöglicht. Leider ist OLED auch extrem teuer, weshalb entsprechende TV-Geräte gerne mal doppelt so teuer sind wie solche mit herkömmlicher LED-Technik.

Quantum Dots gegen Nanozellen

TV-Käufer müssen sich im Laden schon jetzt in einem unübersichtlichen Abkürzungswirrwarr zurechtfinden. Nun kommt die Unterscheidung von OLED und QLED dazu. Die Begriffe sehen ähnlich aus, klingeln ähnlich, meinen aber vollkommen unterschiedliche Dinge.

Laut Samsung sei es mit den neuen Quantum Dots erstmals möglich, unabhängig von der Helligkeit immer die richtige Farben darzustellen. Das dürfte besonders wichtig sein, weil die neue Q8 und Q9 genannten Samsung-Geräte mit Werten von bis zu 2000 Nits extrem hell leuchten können. Bei den Vorjahresmodellen war noch bei 1000 Nits Schluss. Und schon das ist ausgesprochen hell.

Gleichzeitig verspricht das koreanische Unternehmen, die neuen QLED-Fernseher könnten auch ein extrem dunkles Schwarz darstellen. Gebraucht wird die extreme Bildbeleuchtung allerdings in erster Linie für HDR-Filme mit besonders grossem Kontrastumfang. Und die sind bisher noch Mangelware.

LG kontert Samsung Quantum Dots mit Nanozellen. Dabei handelt es sich um genau einen Nanometer grosse Partikel im Bildschirm, die, wie Samsungs neue Technologie, durch präzise Filtermethoden Farben noch besser wiedergeben sollen als bisher, und klarer als Bildschirme mit Quantum Dots. LG verspricht brillante und realistische Farben, auch aus schrägen Blickwinkeln. Die Firma betont, man habe bei der Entwicklung dem Unternehmen Technicolor zusammengearbeitet, das man aus Kinosälen kennt.

Sonys Fernseher braucht keine Lautsprecher

Dem Lager der OLED-Unterstützer hat sich nun auch Sony angeschlossen und bietet ebenfalls in der Oberklasse Fernseher mit OLED-Technik an. Bemerkenswert ist dabei die A1-Serie. Nicht nur, weil die Geräte mit ihrem schlichten, klaren Design sehr gut aussehen und ausgesprochen dünn sind.

Zusätzlich hat Sony bei der A1-Serie eine neue Audiotechnik eingebaut, die ohne Lautsprecher auskommt, die das Design stören könnten. Als Klangquelle wird stattdessen der gesamte Bildschirm in Schwingungen versetzt. Wie das klingt, lässt sich im Messetrubel nicht einschätzen. Aber spannend ist diese Entwicklung auf jeden Fall.

Wandhalterung ohne Wasserwaage anschrauben

Käufer dürften sich neben dem versprochenen besseren Bild auch über andere Neuerungen des Konzerns freuen: Da ist zum einen die neue Wandhalterung, die Samsung jetzt zu seinen Oberklasse-TVs anbietet. Weil die eine Schräglage bis zu sechs Grad ausgleichen kann, lässt sie sich ohne Wasserwaage schnell an die Wand schrauben, der Fernseher danach mit wenigen Handgriffe lotrecht ausrichten. Zudem ist sie so konstruiert, dass zwischen TV und Wand nur wenige Millimeter Platz bleiben.

Neu ist auch die Verbindung nach aussen. Am Fernseher selbst hängen nur ein Stromkabel und ein dünnes optisches Kabel. Beide verschwinden dezent in einem schmalen Kabelkanal. Alle anderen Anschlüsse sind in eine externe Box ausgelagert, die dank des fünf Meter langen optischen Anschlusskabels beispielsweise in eine Kommode gelegt werden kann. Das sind Feinheiten, die einen teuren Fernseher in der Designerwohnung am Ende auch als Möbelstück besser aussehen lassen können.

Schwere Kaufentscheidung

Wer sich 2017 einen Oberklasse-Fernseher kaufen möchte, dem wird die Entscheidung durch die neuen Technologien aber nicht leichter gemacht. Die Unterschiede zwischen den Geräten verlieren zusehends an Bedeutung – es fällt schwer, den Unterschied zwischen einem TV mit OLED und einem mit QLED mit blossem Auge zu erkennen.

Die Entscheidung dürfte deshalb oft davon abhängen, was auf dem Preisschild steht. Dieser Unterschied zwischen einigen der neuen Fernseher wird beträchtlich sein. Offiziell sind zwar noch keine Preise kommuniziert worden, aber für LGs neuen W7 beispielsweise dürfte in der 65-Zoll-Variante ein kleiner fünfstelliger Betrag fällig werden.

