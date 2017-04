Apples iPhone vs. das neue Galaxy S8: Wer schiesst die besseren Fotos? Mach den Blindtest



Ab sofort ist das Galaxy S8 in der Schweiz im Handel. Samsung und Apple behaupten beide, die fortschrittlichste Kamera in ihren neuesten Smartphones zu haben. Doch wer ist wirklich besser? Der Blindtest enthüllt es.

Normalerweise liest du in den Medien, ob ein Smartphone eine gute oder schlechte Kamera hat – und du musst dich auf das Urteil des Journalisten verlassen. Bei uns entscheidest du selbst, geschätzter Leser, geschätzte Leserin, ob das iPhone 7 Plus oder das brandneue Galaxy S8 die besseren Fotos schiesst.

Im Folgenden siehst du sechs Motive, die jeweils mit dem iPhone 7 Plus und Galaxy S8 fotografiert wurden. Unterhalb der Fotos kannst du wählen, welche Aufnahme dir besser gefällt. Der Haken daran: Du weisst nicht, welches Foto mit welchem Smartphone geknipst wurde.

Schiebe den Regler mit der Maus, beziehungsweise auf dem Handy mit den Fingern, nach links und rechts, um beide Aufnahmen vollständig sehen zu können. Die hier gezeigten Fotos wurden vom Technologie-Blog Gadgetmatch geschossen – und zwar jeweils mit dem Automatik-Modus beider Kameras. Die Auflösung des Blindtests folgt am Ende des Artikels.

Beispiel 1: Porträt bei Tageslicht bild: gadgetmatch

Und, welches Foto überzeugt dich mehr?

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 10,052 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 32% Links

68% Rechts

Beispiel 2: Nahaufnahme bild: gadgetmatch

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 9,611 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 39% Links

61% Rechts

Beispiel 3: Stadt bei Tageslicht bild: gadgetmatch

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 9,197 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 27% Links

73% Rechts

Beispiel 4: Tiefenschärfe-Effekt bild: gadgetmatch

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 8,786 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 34% Links

66% Rechts

Beispiel 5: Selfie bild: gadgetmatch

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 8,429 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 31% Links

69% Rechts

Beispiel 6: Nachtaufnahme bild: gadgetmatch

Umfrage Welches Foto gefällt dir besser? Links

Rechts

Abstimmen 8,078 Votes zu: Welches Foto gefällt dir besser? 12% Links

88% Rechts

Kommen wir zur entscheidenden Frage:

Umfrage Gefallen dir insgesamt die Fotos auf der linken oder rechten Seite besser? Links

Rechts

Abstimmen 8,199 Votes zu: Gefallen dir insgesamt die Fotos auf der linken oder rechten Seite besser? 15% Links

85% Rechts

Die Auflösung des Kameravergleichs:

Die Aufnahme links im Bild ist jeweils vom iPhone 7 Plus, das mit zwölf Megapixel knipst. Das 7 Plus gibt es in der 32-GB-Version (Speicher nicht erweiterbar) bei Apple ab 899 Franken. Die Aufnahme rechts im Bild stammt jeweils vom Galaxy S8. Das neuste Samsung-Smartphone mit einer Zwölf-Megapixel-Kamera gibt es in der 64-GB-Version (Speicher mit SD-Karte erweiterbar) im Online-Handel ab 770 Franken.

In dieser Slideshow siehst du, wie die Handys von Apple und Samsung im Kamera-Vergleich abschneiden

