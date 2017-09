Das iPhone X ist da! Mehr Akku, mehr Display, aber auch viel teurer



Apple hat drei neue iPhone-Modelle präsentiert: Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind die üblichen Upgrades – das iPhone X hingegen ist ein brandneues iPhone der Extraklasse.

Der Star des Abends heisst iPhone X. Das Handy zum 10-jährigen iPhone-Jubiläum trumpft mit einem fast rahmenlosen, 5,8 Zoll grossen OLED-Display auf. Dem Full-Front Display muss der bekannte Home-Button weichen, der durch eine 3D-Gesichtserkennung zum Entsperren des Telefons ersetzt wurde.

Bedient wird das iPhone X primär über neue Wischgesten. Statt den Home-Button zu drücken, wischt man von unten nach oben zur Display-Mitte.

Nebst einem neuen Prozessor und einer verbesserten Dual-Kamera lässt sich das iPhone X wahlweise auch kabellos aufladen.

Das iPhone X erscheint in den USA am 3. November ab 999 US-Dollar in Weiss und Grau. Wann das Luxus-iPhone seinen Weg zu uns findet, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall dürfte es je nach Speicherausstattung weit über 1000 Franken kosten.

iPhone 8 und 8 Plus

Etwas günstiger sind das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Es handelt sich um aufgemotzte Versionen des iPhone 7 (Plus). Neu ist vor allem der schnellere Prozessor, die Rückseite aus Glas und die Möglichkeit, das Handy kabellos zu laden.

Das iPhone 8 erscheint am 22. September. In den USA gibt es das neue Apple-Handy ab 699 bzw. 799 US-Dollar in den Farben Silber, Spacegrau und Gold.

Abgerundet wir das neue Gadget-Portfolio durch die dritte Generation der Apple Watch, die dank LTE-Support erstmals unabhängig vom iPhone benutzt werden kann und der überarbeiteten Settop-Box Apple TV, die nun 4K-Videos unterstützt.

Das erste Fazit

Das iPhone X ist kein Wunder-Smartphone und auch keine Revolution wie das Original-iPhone von 2007, aber es ist das erste iPhone seit Jahren, das technisch mit den neusten Andoid-Smartphones nicht nur auf Augenhöhe ist (Stichwort OLED-Display, kabelloses Laden, Gesichtserkennung) sondern vermutlich gar eine Mü voraus (Stichwort A11-Prozessor, Augmented Reality).

Im Grossen und Ganzen macht Apple nichts anders als der ewige Rivale Samsung: Jahr für Jahr mehr teure Technik in seine Handys packen und dafür schrittweise die Preise heben. Die neuen Features mögen Technik-Fans begeistern, dem Otto Normalverbraucher wäre mit einem wirklich bruchfesten Display und einem Akku, der drei bis 4 Tage durchhält, mehr gedient.

Die Revolution im Smartphone-Markt lässt also auf sich warten. Immerhin hat Samsung heute erste biegbare Smartphones für 2018 in Aussicht gestellt. Daran glauben wir allerdings erst, wenn wir ein flexibles Handy mit eigenen Augen sehen.

Alle weiteren Informationen zu den neuen Apple-Gadgets kannst du im Ticker nachlesen. Der erste kurze Testbericht zum iPhone X und iPhone 8 erscheint morgen Mittwoch auf watson.

