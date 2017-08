Bild: KEYSTONE

Von Antisin bis Yaremchuk: Dieser Sonntag wird für Fans des EV Zug zu einem Fest

Mit einem Legendenspiel feiert der EV Zug am Sonntag sein 50-jähriges Bestehen. Für diese Partie reisen zahlreiche Stars vergangener Tage in die Zentralschweiz. Darunter sind viele Akteure der einzigen Zuger Meistermannschaft (1998), aber auch Aufstiegshelden und legendäre Trainer. Unter anderem gibt es für die Fans ein Wiedersehen mit den kanadischen Stürmern Wes Walz, Bill McDougall und Ken «Kenny» Yaremchuk. Das Spiel in der Bossard Arena in Zug beginnt um 15.30 Uhr. (ram)

Die Teilnehmer

Trainer:

Björn Kinding, Bob Leslie, Colin Muller, Andy Murray, Sean Simpson, René Straubhaar.​

Goalies:

Rolf Simmen, Lars Weibel.​

Verteidiger:

Sandro Bertaggia, Raphael Diaz, Livio Fazio, Patrick Fischer II, Patrick Hager, Thomas Künzi, Peter Martschini, Peter Stadler, Patrick Sutter.​

Stürmer:

Misko Antisin, Pierre-Marc Bouchard, Urs Capeder, Björn Christen, Paul DiPietro, Patrick Fischer I, John Fritsche, Daniel Giger, Oskar Huber, Lino Martschini, Bill McDougall, Daniel Meier, Philipp Neuenschwander, Patrick Oppliger, André Rötheli, René Schädler, Fabian Schnyder, Zdenek Volejnicek, Wes Walz, Ken Yaremchuk.​

