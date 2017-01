Fribourg gerät in Göteborg bei Frölunda unter die Räder

Sven Andrighetto – der vergessene Schweizer in der Hockey-Welthauptstadt Montreal

Er ist der torgefährlichste Stürmer mit Schweizer Pass. Und taucht trotzdem nie in den hiesigen Schlagzeilen auf. Sven Andrighetto (23) hat Angebote «von überall» und denkt doch nur an die Montreal Canadiens.

Stell dir vor, ein Schweizer spielt für die Montreal Canadiens und fast niemanden interessiert es. Dieser Gedanke geht mir am Montagabend in «Centre Bell» zu Montreal oben auf der Medientribune durch den Kopf, während sich unten auf dem Eis Sven Andrighetto auf dem Eis gegen Washington vergeblich abmüht und an der 1:4-Pleite gegen die Washington Capitals nichts ändern kann.

Montreal. Die Hockeyhauptstadt der Welt. Keine andere Hockey-Organisation hat das Charisma der Montreal Canadiens …