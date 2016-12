Davos verliert Klassiker auch wegen kuriosem Shorthander – Mountfield siegt

Davos verliert in der 39. Auflage des Spengler-Cup-Klassikers gegen das Team Canada mit 3:4. Am Nachmittag unterlag Automobilist Jekaterinburg auch gegen die Tschechen von Mountfield HK. Nach dem 3:4 stehen die Russen als Gruppenletzter fest und müssen in die «Vor-Halbfinals».

– Das Team Canada rehabilitiert sich für die Startpleite gegen Dynamo Minsk mit einem 4:3 gegen Davos. Der HCD startete stark und ging durch Lausanne-Leihgabe Per Ledin in der 12. Minute verdient in Führung. Das Team Canada schaltete danach einen Gang höher und kam in der 17. Minute durch Mason Raymond (Anaheim Ducks) zum 1:1 als eine Strafe gegen die Bündner angezeigt war.

– Einen kuriosen Treffer sahen die Zuschauer in der 28. Minute. …