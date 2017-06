Schauspieler Adam West gestorben – darum war der 60er-Jahre-Batman der beste Batman ever

Der amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Adam West ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Laut Medienberichten litt er an Leukämie und verstarb im Kreise seiner Familie. West war berühmt für seine Rolle als Batman, den er zwischen 1966 und 1968 in 120 Episoden während drei Staffeln an der Seite von Burt Ward als Robin verkörperte.



Bild: AP/Invision

Warum Adam West bis heute unerreicht geblieben ist, hat watson bereits im Januar 2016 dargelegt. Aus aktuellem Anlass nochmals die 13 Gründe, weshalb Adam West allen anderen Batman-Darstellern überlegen war.

Der beste Batman aller Zeiten ist und bleibt die TV-Serie der 60er Jahre!

Und zwar deshalb:

Die beste Titelmelodie

Alle mitsingen!

DANANANANANANANA

​DANANANANANANANA

DANANANANANANANA

BATMAAAAAAAN!​

Yeah. Geil.

Das beste Batmobile

Heute sieht das Batmobile so aus:

Sieht aus wie eine Baumaschine.

In den Sixties sah das Batmobile SO aus:

Sexiness auf Rädern – Batman hat sie.

Die beste Catwoman

Julie.

Newmar.

Die Diskussion erübrigt sich.

Tänzerin und Schauspielerin Julie Newmar gilt als Erfinderin des Ganzkörper-Catsuits (das freilich herzlich wenig der Fantasie überliess). Anne Hathaway, Halle Berry, Michelle Pfeiffer ... jaja, ihr habt euch artig Mühe gegeben. Eine Julie Newmar ist keine von euch.

Die besten Kampfszenen

DAS ist Action!

Hier noch die komplette Batman-Onomatopöie in einem handlichen GIF: gif: fastcompany.net

Ging zu schnell? Wir hätten noch eine Auflistung: AIEEE! AIIEEE! ARRRGH! AWK! AWKKKKKK! BAM! BANG! BANG-ETH! BAP! BIFF! BLOOP! BLURP! BOFF! BONK! CLANK! CLANGE! CLANK-EST! CLASH! CLUNK! CLUNK-ETH! CRAAACK! CRASH! CRRAAACK! CRUNCH! CRUNCH-ETH! EEE-YOW! FLRBBBBB! GLIPP! GLURPP! KAPOW! KAYO! KER-PLOP! KER-SPLOOSH! KLONK! KRUNCH! OOOFF! OOOOFF! OUCH! OUCH-ETH! OWWW! OW-ETH! PAM! PLOP! POW! POWIE! QUNCKKK! RAKKK! RIP! SLOSH! SOCK! SPLAAT! SPLATT! SPLOOSH! SWAAP! SWISH! SWOOSH! THUNK! THWACK! THWACKEL! THWAPE! THWAPP! TOUCHÉ! UGGH! URKK! URKKK! VRONK! WHACK! WHACK-ETH! WHAM-ETH! WHAMM! WHAMMM! WHAP! ZAM! ZAMM! ZAMMM! ZAP! ZAP-ETH! GRUPPP! ZLONK! ZLOPP! ZLOTT! ZOK! ZOWIE! ZWAPP! Z-ZWAP! Z-Z-Z-Z-WAP! ZZZZZWAP!

Die besten Cliffhangers EVER (ever, ever ...)

Batman liegt auf einer riesigen Mäusefalle gefesselt! WIRD ER ENTKOMMEN KÖNNEN? Die Antwort kommt morgen Abend zur selben Zeit! Boah, die Spannung ist kaum auszuhalten!

Das beste Batgirl (mit dem besten Batgirl-Motorrad)

Für die Erwachsenen gab es Catwoman, für die Teenieboppers Yvonne Craig Alias Batgirl! Hach.

Batman tanzt!

Groovy, Baby!

Batman surft!

Wetten, dass das in «Batman v Superman: Dawn of Justice» nicht vorkommen wird?

Batman isst Fondue!

«Mmh! Ausgezeichnetes Fondue, Barbara!»

In seinem Bat-Utility-Gürtel hat es für jede Gelegenheit das richtige Werkzeug!

«Ein echter Verbrechensbekämpfer hat alles in seinem Utility-Gürtel dabei, Robin!»

Alles (aber auch alles) ist etikettiert, um unnötige Verwirrungen zu vermeiden.

Weil er Häuserfassaden hinaufklettern konnte wie kein Zweiter.

«Robin, habe ich dir jemals gesagt, dass du einen super Hintern hast?»

Und schliesslich: Wegen dieser Bomben-Szene hier!

Freuen wir uns also auf «Batman v Superman: Dawn of Justice». Ein Gaudi wie 1966 wird's aber niemals!

