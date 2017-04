Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Hollywood trauert um «Schweigen der Lämmer»-Regisseur Jonathan Demme

Der Oscar-gekrönte US-Regisseur Jonathan Demme ist tot. Demme, der bei Erfolgsfilmen wie «Das Schweigen der Lämmer» und «Philadelphia» Regie geführt hatte, sei am frühen Mittwochmorgen im Alter von 73 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, sagte seine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Seine Frau und seine drei Kinder seien bei ihm gewesen.

Demme habe an Speiseröhrenkrebs gelitten. Die Familie habe eine kleine Beerdigung im privaten Kreis geplant. (ram/sda/dpa)

Filmtitel in einem Bild

