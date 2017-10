Hollywoods schmutziges Geheimnis

Der einflussreiche Filmproduzent Harvey Weinstein soll über Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt haben. Nun hat sein eigenes Studio ihn entlassen. Doch das Problem sitzt tiefer - und Hollywood duldete es.

Marc Pitzke, New York

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Ein Artikel von

Das Luxushotel Biltmore in Los Angeles hat eine lange Hollywoodgeschichte. In seinem Ballsaal wurde 1927 die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gegründet, die dort später viele Oscar-Galas abhielt. Das erste Design der Statuette soll auf einer Biltmore-Serviette entstanden sein.

Im Juni trafen sich Hunderte Medienmacher im Biltmore, um die Southern California Journalism Awards zu verleihen. Unter den Preisträgern: Harvey Weinstein, einer der erfolgreichsten Filmproduzenten. Gemeinsam mit Rap-Ikone Jay-Z gewann er den Truthteller Award für «kulturelle Aufklärung».

Vier Monate später scheint diese Auszeichnung reinste Heuchelei. Weinstein («Shakespeare in Love», «The King's Speech») steht im Mittelpunkt des grössten Hollywoodskandals seit Langem: Über Jahrzehnte hinweg soll er Frauen sexuell belästigt und das dann mit Schweigegeld vertuscht haben.

Weinstein, ein Top-Spender der US-Demokraten, hat sich zwar entschuldigt und wurde am Sonntagabend von seinem eigenen Studio fristlos entlassen. Doch damit ist es kaum getan. Denn der Fall ist längst zur Parabel mutiert: auf die Scheinheiligkeit Hollywoods und seiner politischen Freunde.

Trump: «Ich bin gar nicht überrascht»

Die Vorwürfe zerren ein schmutziges Geheimnis ans Licht: Seit jeher tuschelte die Filmbranche über Weinsteins Verhalten, doch unternahm nichts. Obwohl sie sich gerne rühmt, so gewissenhaft und progressiv zu sein. Und obwohl sie sich vor Empörung kaum einkriegte, als Bill O'Reilly und Roger Ailes, die grössten Namen des konservativen Kabelsenders Fox News, ähnlich stürzten.

Selbst US-Präsident Donald Trump, ein alter Hollywoodinsider, bestätigte: «Ich kenne Harvey Weinstein seit Langem, ich bin gar nicht überrascht.» Dass er das ausgerechnet am ersten Jahrestag der geleakten Videos sagte, auf dem er seinerseits mit sexuellen Übergriffen prahlte, störte ihn dabei offenbar nicht.

Klischee vom exzentrischen Mogul

Weinstein, 65, war seit jeher als cholerischer Despot berüchtigt. Er brüllte Filmemacher, Angestellte und Reporter an, manipulierte Oscar-Kampagnen, schüchterte selbst Megastars ein: «Ich bin der verdammte Sheriff dieser verdammten, gesetzlosen Scheissstadt», sagte er einmal. Damit meinte er zwar New York, wo seine Karriere begann, doch es galt auch für Hollywood.

Bild: EPA/EPA

Dort wurde sein Benehmen lange als klassisches Klischee vom exzentrischen Mogul beschönigt - auch von den Medien, die mit Weinstein eine lukrative Symbiose pflegten. Dass sein Benehmen oft sexueller Belästigung gleichgekommen sein soll, war ein offenes Geheimnis in Hollywood. «Die einzige Überraschung ist: Warum kam das erst so spät raus?», sagte ein PR-Manager der Website «The Wrap».

Weinsteins Macht ist tief verwurzelt. Er machte Starlets zu Stars, stützte mit seiner Produktionsfirma eine ganze Industrie - und hielt alle, die ihm im Weg standen, angeblich mit Einschüchterungen und Film-Deals in Schach. So berichtet es die «New York Times», die die brisanten Vorwürfe der Schauspielerin Ashley Judd und sieben anderer Frauen exklusiv publizierte.

Nur leichte Panik

Auffallend wenige Hollywoodgrössen distanzierten sich anfangs von Weinstein. Die «NYT» berichtete, etliche «Darsteller, Produzenten und Regisseure» hätten auf eine Stellungnahme verzichtet. Als eine der ersten solidarisierte sich Schauspielerin Lena Dunham («Girls») mit den Frauen. Die bekanntesten Late-Night-Comedians hingegen - die keine Zeit verloren hatten, damals die Sex-Vorwürfe gegen Trump zu thematisieren - ignorierten den Fall. Selbst in der Show «Saturday Night Live» kam er am Samstag nicht vor.

Jetzt auf

Leichte Panik hingegen bei den Demokraten: Mehrere beeilten sich, Weinsteins Wahlspenden zurückzugeben oder weiterzureichen. Seit 1990 spendete Weinstein fast 1.5 Millionen Dollar an demokratische Kandidaten, allen voran Barack Obama und Hillary Clinton, mit denen er sich oft fotografieren liess. Beide schwiegen bisher. Unter denen, die seine Gelder jetzt schnell abstiessen: die Senatoren Chuck Schumer und Elisabeth Warren.

Der Los Angeles Press Club, der Weinstein im Juni mit dem Truthteller Award ausgezeichnet hatte, nannte die Vorwürfe am Sonntag «abscheulich» - erkannte ihm den Preis aber nicht ab, da er einem spezifischen Projekt gegolten habe, einer Dokumentation über einen fälschlich inhaftierten schwarzen Teenager. «Der Press Club», erklärte die Gruppe, «steht dazu.»

So viel verdient die bestbezahlteste Schauspielerin der Welt 1m 0s So viel verdient die bestbezahlteste Schauspielerin der Welt Video: srf

Film, Serien, Netflix und Co. 5 Dinge, die das Staffelfinale von «Game of Thrones» richtig gemacht hat 7 Situationen, die unsere Erwachsenenwelt so mühsam machen – in Filmplakaten Sie lebten nur eine Staffel lang. Um diese 3 Netflix-Serien ist es leider nicht schade Effekthascherei und unlogische Story – «GoT», was ist mit dir passiert? So macht Netflix Lily Collins zum Postergirl der Magersüchtigen Wegen dieser 6 Psychotricks sind wir alle so süchtig nach «Game of Thrones» Vergewaltigt, verstümmelt, verstummt: Spiegelt «The Handmaid's Tale» Trumps Amerika? Ich kapituliere! Ein Gespräch mit Traumfrau Nastassja Kinski droht zum Albtraum zu werden Geköpft, aufgeschlitzt oder verbrannt: Wie lange würdest du bei «GoT» überleben? Adieu, «House of Cards», wir liebten dich heiss, aber Trump hat dich getötet. Ein Nachruf Grosse Bojen, winzige Handlung: Die «Baywatch»-Stars damals und heute «13 Reasons Why» gibt mir 1000 Gründe, wieso ich nie mehr Teenie sein will Nach den neuen «Twin Peaks»-Folgen ist der Kopf wie ausgelöffelt Dieser Däne redet nur von Sex! Am Dreh des SRF-Zweiteilers «Private Banking» «The Crown» ist eine verfluchte Netflix-Droge. Pardon, die beste Serie der Welt Von genial bis schräg: 10 kurze Filme für ein langes Wochenende Serien sind deine Droge? Dann heisst dein Dealer HBO «Hamster»-Regisseur Constantin: «Wir wollten einen Anti-Trump.» «Mich berührt, wie sehr er seine Heimat liebt»: Joseph Gordon-Levitt im Video-Interview über Snowden Ich mach seit 20 Jahren Interviews. Keins war so ein Desaster wie das mit Hugh Grant Beim Sex mit Colin Firth braucht Renée Zellweger einen besonders grossen Kran. Die «Bridget Jones»-Regisseurin packt aus Er muss es wissen: Pablo Escobars Sohn findet 28 Fehler in «Narcos» (*ACHTUNG SPOILER*) Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat 6 TV-Tabus von 1949 und 6 Nacktszenen aus «Game of Thrones» zum Vergleich Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Was du im Internet legal herunterladen darfst – und was definitiv nicht Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall 23 Probleme, die jeder Netflix-Nutzer nur zu gut versteht Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? In diesen 15 Filmen wurde mit Spezialeffekten getrickst, ohne dass du es gemerkt hast Nach diesem Artikel werden Sie Filmplakate mit völlig anderen Augen sehen Haie vs. Hitler – diese 10 Filme sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind Die Deutschen sind von Frankenstein besessen, bei den Franzosen ist alles Sex 13 Fehler, die du beim Schauen deiner Lieblingsfilme übersehen hast Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo