Australien hat die grossartigsten Polizisten der Welt. Punkt.

Australien, dieser seltsame Kontinent irgendwo weit rechts unten auf der Weltkugel, wo das Wasser falsch herum abfliesst und die Menschen unverständlich reden, auch wenn sie nüchtern sind. In Australien läuft alles ein bisschen anders, auch die Polizeiarbeit. Reece, ein junger Aussie, kann ein Lied davon singen lallen. Ein fröhliches.

Freitagabend auf Tasmanien, eine Insel vor der Südküste Australiens. Reece Park geht steil. So steil, dass er irgendwann in der Nacht in einem Taxi landet und nicht mehr in der Lage ist, dem Fahrer seinen Wohnort zu buchstabieren. Der Taxifahrer ruft die Polizei, zwei Beamte, Wachtmeister Natalie Siggins und Jeremy Blyth kommen vorbei, kutschieren die Alkoholleiche nach Hause und schiessen ein Selfie. Mit Reeces Handy. Im Hintergrund: Reece, die Alkoholleiche.

Auf Facebook erklärt Sergeant Craig Fox die Aktion. «Normalerweise fahren wir Betrunkene nicht nach Hause. Aber wir schauen immer, dass wir Leute, die zu tief ins Glas schauten, an einen sicheren Ort bringen können.»

Und warum das Selfie?

«Weil es Reece in dieser Nacht nicht allzu gut ging. Die Beamten dachten sich, dass eine kleine Erinnerung am nächsten Morgen nicht schaden könnte.»

Tatsächlich entdeckte Reece das Bild am nächsten Morgen, als er die Fotos auf seinem Handy durchsah. Er bedankte sich angemessen auf Facebook:

«Ich ging gerade die Fotos auf meinem Handy durch und stellte fest, dass diese geilen Typen ein paar Hammer-Selfies gemacht haben, nachdem sie meinen betrunkenen Arsch nach Hause gefahren haben. Verdammte Legenden!»

Klar, im Original tönt das noch ein bisschen besser:

«So was just looking through my phone and turns out these good cunts took some banger selfies after they took my drunk ass home! Bloody legends»

Einige Tage später kam es dann zur Reunion vor der Kamera:

Dieser Trainer hat eine Botschaft für alle, die glauben, Sport sei das Wichtigste im Leben

Bild: screenshot/youtube

Stell dir vor, du bist der Starcenter deines Basketball-Teams, ihr steht im Halbfinal der Playoffs, und deine Partnerin ist schwanger. Hochschwanger. Die Entscheidung, ob du spielen sollst oder im Krankenhaus der Geburt deines Kindes beiwohnen, obliegt aber nicht dir, sondern deinem Coach.

Eine knifflige Entscheidung, könnte man meinen. Nicht aber für Sarunas Jasikevicius, Trainer des litauischen Basketball-Teams Zalgiris Kaunas. Coach Jasikevicius schickte seinen Spieler, den Center Angelo Lima, vor der dritten Partie der Halbfinal-Serie ohne viel Federlesens zu seiner Frau ins Spital.

Nach dem Spiel wurde Jasikevicius an der Pressekonferenz von einem Reporter kritisch zu seiner Entscheidung befragt. Der anschliessende Dialog ist hollywoodreif:

Reporter: Coach, was denken Sie darüber, dass Augusto Lima das Team in der Mitte der Halbfinal-Serie verlassen hat, um bei der Geburt seines Teams dabei zu sein?

Jasikevicius: Was ich darüber denke? Ich habe es ihm erlaubt.

Reporter: Aber ist es normal, dass ein Spieler das Team während den Halbfinals verlässt?

Jasikevicius: Hast du Kinder? Wenn du Kinder hast, Youngster, wirst du es verstehen. Es ist die schönste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Wow, das ist wirklich eine gute Frage. Glaubst du, Basketball ist die wichtigste Sache im Leben?

Reporter: Nein, aber ein Halbfinal-Spiel ist wichtig ...

Jasikevicius: Für wen ist es wichtig?

Reporter: Für das Team.

Jasikevicius: Für welches?

Reporter: Zalgiris.

Jasikevicius: Hast du gesehen, wie viele Fans im Stadion waren? Wichtig? Wenn du dein Kind zum ersten Mal siehst, wirst du verstehen, was das Wichtigste im Leben ist. Nichts auf der Welt ist majestätischer, als die Geburt eines Kindes. Keine Titel, nichts. Augusto Lima ist jetzt emotional auf Wolke Sieben. Ich freue mich wirklich für ihn.

Das Spiel gewann Zalgiris übrigens auch ohne seinen Starcenter Lima. Der frischgebackene Vater postete kurz darauf ein Bild auf Instagram ein Bild seiner Tochter. Und auf Twitter dankte Lima seinem Coach mit den folgenden Worten:

«Es gibt verschiedene Menschen und verschiedene Trainer, aber dieser Mann ist grossartig. Auf und neben dem Platz. Danke Coach.»

Hay personas y personas , entrenadores y entrenadores pero este hombre es muy grande dentro fuera de las pistas ❤ gracias coach ❤🙌🏾 https://t.co/YmM3MA5ZIL — Augusto Lima (@AugustoLima7) 20. Mai 2017

Die Strände versinken im Plastikmüll – dieser Mann baut daraus ein Fitness-Studio

bild: screenshot youtube

Alcindo Soares wollte eigentlich Profisportler werden. Doch für den 43-Jährigen, der auf den Kap Verden lebt, war das Fitnessstudio immer zu teuer. Die Not machte ihn erfinderisch. Kurzerhand baute sich Soares sein eigenes Fitness-Studio auf. Dieses hat es in sich: es steht direkt am Meer, ist für alle gratis und das Beste ist, dass die Sportgeräte allesamt aus herumliegendem Plastik hergestellt sind.

bild: screenshot youtube

Soares sammelte den Müll vom Strand von Santa Maria zusammen und verarbeitete diesen zu Sportgeräten. Er fabrizierte Hanteln mit verschiedenen Gewichten, Klimmzugstangen und Bänke. So gelang es Soares gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: er säuberte den Strand von Plastik und er stellte seiner Gemeinde nicht nur einen gratis Trainingsort sondern auch ein Treffpunkt zur Verfügung. Diesen können die Bewohner gut gebrauchen. Denn auf Kap Verden leben rund 21 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.

Auch um die Verschmutzung der Strände und des Meeres steht es nicht gut. Umweltorganisationen warnen, dass sich bereits 150 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren befinden. Wenn die Menschen das Meer weiterhin so verschmutzen, wird es im Jahr 2050 mehr Plastik im Meer geben als lebende Fische.

Das Engagement von Soares ist deswegen mehr als willkommen. Dieser gibt sich im Interview gegenüber «Great Big Story» bescheiden. «Trainieren und dann im Ozean schwimmen gehen, und mein Tag ist erfüllt», sagte er.

>>>Eine Kissenburg bauen mit dem Premierminister? Das gibt's auch nur in Kanada

Bild: facebook/cbskids

Manchmal ist es fast schon unheimlich, wie sympathisch Kanadas Premier Justin Trudeau rüberkommt. Der jüngste Streich des 45-jährigen Staatschefs: Er baute zusammen mit der 5-jährigen Bella eine Kissenburg – in seinem Premierminister-Büro.

Bild: facebook/cbskids

Aber der Reihe nach: Bella, ein 5-jähriges Mädchen aus Manitoba, gewann den vom Kinder-Kanal des kanadischen Senders CBC ausgerichteten Wettbewerb «Prime Minister For A Day» – Premierminister für einen Tag.

Trudeau lud die 5-Jährige daraufhin in sein Büro in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ein. Auf Fotos des Senders CBC ist zu sehen, wie Trudeau und Bella mit Kissen, Lederfauteuils und einer mit Ahornblätter verzierten Steppdecke ein Fort bauen.

Bild: facebook/cbckids

Ach ja, wie es sich für einen Staatschef gehört, hat Bella auch ein Regierungsprogramm in petto. Es besteht aus fünf Sätzen und hebt sich wohltuend ab von anderen, seriöseren Kabinettsplänen:

«Als Premierministerin würde ich dafür sorgen, dass alle ein Zuhause haben und in Sicherheit leben. Ich würde alle umarmen. Ich würde dafür sorgen, dass Tiere und die Umwelt geschützt werden. Ich würde darauf achten, dass jeder Kanadier und jede Kanadierin gesund ist. Ich würde allen mit Güte begegnen.»

Auf Facebook sind die User ob des gelungenen PR-Stunts verständlicherweise völlig aus dem Häuschen:

«Das ist wunderbar und einfach nur unglaublich herzig! (...)»

«Was für eine wundervolle Begenung für Bella und den Premierminister (...).»

«Das war's ... ich werde nach Kanada ziehen»

«Liebe Kanadier, bitte adoptiert mich! Ich spreche auch französisch!»

>>>Das Wacken Open Air bekommt eine Bier-Pipeline

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken ist weltweit eines der grössten seiner Art. Die Wacken-Besucher sind nicht nur bärtiger, sondern gelten auch als durstiger als andere Festival-Fans. Deswegen bekommt das kleine Dorf im norddeutschen Schleswig-Holstein nun eine Bier-Pipeline.

In zweieinhalb Monaten soll die Pipeline dann in Betrieb genommen werden und für ordentlich Bier-Nachschub sorgen. Dieser wird am Festival auch gebraucht: 400'000 Liter blondes Gold werden am Wacken nämlich täglich konsumiert.

6 #Bier pro Sekunde zapfen. #Wacken verlegt eine Bierpipeline. Zack! Zuhause beginnt der Umbau! — Thorsten (@Thorsten0711) 24. Mai 2017

Die Besucher sollen weniger lang auf ihr Bier warten müssen. Dank der Pipeline kann nämlich ein Bier pro Sekunde gezapft werden. Bisher kam der Bier-Nachschub aus einem Tank und wurde von Lastwagen antransportiert. «Dadurch müssen nicht mehr jeden Tag diverse Lkw-Ladungen an Fässern auf dem Gelände verteilt werden», sagte Festival-Sprecherin Frederike Arns zu NDR.

Laut Arns schone die Pipeline den Boden und minimiere den logistischen Aufwand. Die Pipeline soll so das ländliche Umfeld des Dorfes nachhaltig entlasten, sodass das Open Air in dieser Form weiterhin bestehen kann.

>>>Harvard-Student reicht Masterarbeit in Form eines Rap-Albums ein

Die Suche nach einem geeigneten Thema für eine Masterarbeit hat schon unzählige Studenten zur Verzweiflung getrieben. Auch Obasi Shaw, Englisch-Student an der renommierten Harvard Universität, zerbrach sich bis kurz vor Ablauf der Deadline den Kopf über seine Master-Thesis.

Seine Mutter war es schliesslich, die ihn auf die Idee brachte, Rap in seine Masterarbeit zu integrieren. Shaw, der schon seit längerem mit Rap experimentierte, war Feuer und Flamme.

«Einige Leute sehen Rap nicht als Kunstform», sagt Shaw. «Aber Poesie und Rap sind sich sehr ähnlich. Gedichte in Reimform vorzutragen war schon in der frühen englischen Dichtung weit verbreitet.»

An der Harvard University, einer der bekanntesten Hochschulen der USA, hatte man offenbar keine Berührungsängste. Seine Professoren an der Uni nahmen die Arbeit zur Überraschung Shaws nicht nur an, sie bewerteten sie sogar mit Summa Cum Laude Minus, der zweithöchsten Note.

Liminal Minds (etwa: Schwellen-Gedächtnisse), lautet der Titel des Albums, in Anspielung auf die bekannte Fernsehserie Criminal Minds. Shaw verarbeitet darin das Trauma der Schwarzen Bevölkerung in den USA, wie er der hauseigenen Zeitung Harvard Gazette erzählt: «Schwarze in den USA sind immer noch gefangen zwischen Freiheit und Sklaverei. Sie sind zwar frei, aber die Auswirkungen der Sklaverei existieren in der Gesellschaft und im Unterbewusstsein der Menschen weiter.»

Jeder Song sei eine Erforschung des Schwellenzustands der Schwarzen zwischen Sklaverei und Freiheit, erklärt Shaw, der die Rapper Chance und Kendrick Lamar zu seinen Vorbildern zählt.

Ein Beitrag geteilt von Harvard University (@harvard) am 18. Mai 2017 um 13:11 Uhr

>>>Dieser Teenager rettet einen Schwan – mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung

Joshua Martin ist ein kleiner Held. Der 15-Jährige aus dem australischen Melbourne verpasste einem sterbenden Schwan eine Mund-zu-Mund-Beatmung – und rettete dem Tier damit das Leben.

«Als wir ihn fanden, sah er tot aus», berichtete Joshua. Beinahe hätte er die Hoffnung aufgegeben: «Ich dachte zuerst, da wäre nichts mehr zu machen».

Ganz alleine war Joshua zum Glück nicht. Seine Tante, die bei der australischen Tierschutzorganisation «Warriors 4 Wildlife» arbeitet, leitete den Teenager an, die Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.

Auf der Tierrettungsstation wird der Schwan, der nun den Spitznamen «Clokey» trägt, jetzt wieder aufgepäppelt. Voraussichtlich kann er in den kommenden Wochen wieder in die Wildnis entlassen werden.

>>>In Chicago eröffnet das erste Nutella-Café

Ab Ende Mai kommen Schokoladen-Liebhaber in Chicago voll auf ihre Kosten. Der italienische Schokoladen-Hersteller Ferrero eröffnet dort das erste Nutella-Café. Vorerst soll es bei nur einer Filiale bleiben. Man könne sich aber gut vorstellen, weitere solche Cafés zu eröffnen, sollte das in Chicago den Erwartungen gerecht werden.

Auf der Facebook-Seite des Cafés werden schon einige Köstlichkeiten vorgestellt: Nutella-Crêpes, mit Nutella übergossene Waffeln und Nutella-Glacé. Für absolute Nutella-Fetischisten lohnt sich also ein Abstecher in den Millennium Park in Chicago.

>>>Französische Schüler tragen im Kampf gegen Sexismus Röcke

Am Freitag war in Frankreich zum dritten Mal «La journée de la Jupe», der Tag des Rockes. Die Schülerinnen und Schüler an den französischen Lycées wurden ermuntert, einen Rock zu tragen. Damit wolle man auf die anhaltende Ungleichheit von Mann und Frau aufmerksam machen, sagt der Organisator des Events zu «Le Monde».

Der Tag des Rockes geht auf mehrere Zwischenfälle zurück, bei denen Lehrerinnen in Frankreich von aggressiven Schüler angepöbelt wurden, weil sie Röcke trugen. Mehrere Schülerorganisationen forderten vom Bildungsministerium, dass ein jährlich stattfindender Tag des Rockes eingeführt würde, um gegen die konservativen und sexistischen Ansichten zu demonstrieren.

>>>Ärzte wollten ihn sterben lassen – dank seiner Mutter studiert er nun in Harvard

Sein Leben sei nicht lebenswert. Das hatten die chinesischen Ärzte gesagt, als die junge Zou Hongyan ihren Sohn Ding Ding geboren hatte. Infolge einer Geburtskomplikation wäre der Junge fast erstickt und leidet seither an einer Zerebralparese, einer Körperbehinderung. Die Ärzte empfahlen der Mutter während der Geburt, das Kind nicht zu retten und versicherten ihr, dass ihr Sohn zumindest mit verminderter Intelligenz leben müsse.

Doch die Mutter beschloss, nicht auf die Ärzte zu hören und stellte sich damit auch gegen den Willen des Vaters, der den Sohn sterben lassen wollte.

Zou Hongyan verliess ihren Mann und zog Ding Ding alleine gross. Dabei war sie eine strenge Mutter und bestand beispielsweise darauf, dass ihr Sohn mit Stäbchen essen lernte. Seine Behinderung sollte ihn nicht mehr als nötig einschränken.

«Ich wollte nicht, dass er sich für seine Behinderung schämt», sagte sie zu der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Weil er länger brauchte, um sich Dinge anzueignen, seien aber auch ihre Erwartungen an den Sohn grösser gewesen. Zou Hongyans strenger Erziehungsstil sollte sich auszahlen: Knapp 30 Jahre später wurde ihr Sohn in Harvard zum Studium zugelassen.

Ding Ding schloss an der Peking Universität ab und wurde vier Jahre später an der Harvard School of Law angenommen. «Nie habe ich gewagt, von Harvard zu träumen», erzählt Ding Ding. Seine Mutter sei es gewesen, die ihn immer wieder dazu ermutigt habe, sich zu bewerben.

Ding Ding bezeichnet seine Mutter als seinen spirituellen Mentor. Er möchte seinen Abschluss auch für sie machen. Denn die Studiengebühren, die seine Mutter für ihn bezahlt, seien trotz Stipendium eine grosse finanzielle Belastung. «Ich bin jetzt 29 Jahre alt und immer noch von meiner Mutter abhängig. Hoffentlich werde ich bald erfolgreich und selbstständig sein, damit meine Mutter ein besseres Leben führen kann», sagt Ding Ding.

>>>Diese Frau trug Zwillinge für ihre Schwester aus

Melissa Kayser hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, jemals Mutter zu werden. Drei Jahre lang hatte sie versucht schwanger zu werden und neun Fehlgeburten erlitten. Doch dann machte ihre Schwester ein Angebot, das Kaysers Leben verändern sollte.

Die 35-jährige Lisa Auten bot an, ihr Kind auszutragen. «Ich konnte es kaum ertragen, dass meine Schwester einen Verlust nach dem anderen durchmachen musste», erzählt sie. Sie beschloss, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrer Schwester eine Familie zu geben, die sie sich so sehr wünschte.

Im ersten Moment zögerte Kayser, das Angebot ihrer Schwester anzunehmen. «Erst war ich verzweifelt. Ich dachte mir: Als Frau sind wir doch dazu gemacht, Kinder auszutragen. Wenn du das dann nicht kannst, fühlst du dich als Versager», sagte Kayser. «Ich wusste nicht, ob ich es emotional aushalten könnte, dass eine andere Frau mein Kind austrägt». Dann aber beschlossen die beiden, den Versuch zu wagen.

Zwillinge trotz schlechten Prognosen

Die behandelnden Ärzte empfahlen, zwei Embryos zu implantieren, um die Chancen zu erhöhen, dass ein Kind überlebte. Allerdings sagten die Ärzte auch, dass man sich keine zu grossen Hoffnungen machen dürfe, da die befruchteten Zellen keine allzu gute Qualität aufwiesen. Umso mehr erstaunte die Nachricht: Die Implantation hatte geklappt und Auten war mit Zwillingen schwanger!

Die Schwangerschaft verlief gut und die beiden Mädchen, Tierney und Ashlynn, sind nun 6 Wochen alt. Aufgrund der Gesetze in Nebraska gilt Auten als Kindsmutter, obwohl die Kinder biologisch gesehen diejenigen von Kayser sind. Diese will davon aber nichts wissen: «Ich habe mich nie als Mama gesehen. Ich habe es zwa genossen, schwanger zu sein, aber die Erfahrung hat mich dennoch nicht verändert», sagt sie. Auten wird deshalb ihre Rechte an Kayser abtreten, die ihre Kinder dann adoptiert, wenn sie 6 Monate alt sind.

>>>Zum Internationalen Tag gegen Homophobie: Flensburg kriegt homosexuelle Ampelfiguren

Fussgängerampel-Männchen sind eine einsame Spezies. Bei Rot warten sie, bei Grün laufen sie – aber immer alleine. Die Stadt Flensburg hat das nun geändert: Aus Single-Figuren werden Pärchen – und zwar homosexuelle. Eine Premiere im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein.

«Wir in Flensburg sind bekannt dafür, dass wir hier aktiv für eine bunte Gesellschaft stehen», sagte Oberbürgermeisterin Simone Lange dem NDR am Montag bei der Einweihung der bunten Ampel.

Die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ampelsymbole erfolgte rechtzeitig zum Internationalen Tag gegen Homophobie heute Mittwoch.

bild: reuters

Die frohe Botschaft hat aber einen ernsten Bezug: In Deutschland steigen die Straftaten mit homophobem Hintergrund jüngst an. In den ersten neun Monaten 2016 wurden 15 Prozent mehr Straftaten gegen Schwule und Lesben gezählt, wie die Süddeutsche Zeitung meldete.

Nicht die einzige Stadt

Zwar ist man in Schleswig-Holstein allein auf weiter Flur, deutschlandweit sieht es aber anders aus: in Hamburg etwa gibt es bereits seit knapp zwei Jahren alternative Strassenampeln, in München immerhin einmal pro Jahr – am Christopher Street Day. Und Wien zählt gar dutzende Regenbogen-Ampelmännchen.

Und in der Schweiz? Der Grünen-Politiker Marco Müller forderte bereits 2015 gleichgeschlechtliche Ampelfiguren in der Stadt Luzern. «Es wäre ein einfaches Mittel, um im Alltag die Toleranz und die Aufmerksamkeit für Gleichstellung zu fördern», so Müller damals gegenüber Zentral+.

>>>Wissenschaftler haben eine frohe Botschaft: Tequila ist gut für die Knochen

Tequila ist laut neuesten Erkenntnissen nicht nur dazu gut, verklemmte Partygäste ein wenig lockerer zu machen. Wissenschaftler wollen nun herausgefunden haben, dass die Pflanze, aus der Tequila hergestellt wird, Stoffe beinhaltet, die hervorragend für die Knochen sind. Die Substanzen, die in dem Agaven-Getränk enthalten sind, sollen die Aufnahme von Magnesium und Kalzium verbessern.

Für eine stabile Knochenstruktur und Muskulatur sind beide Mineralstoffe essentiell. Eine Unterversorgung kann die Vitalfunktionen des Körpers einschränken und beispielsweise zu Knochenbrüchen führen.

In der Studie, die in Mexiko – dem Herkunftsland des Agaven-Tranks – durchgeführt wurde, produzierten Mäuse, die Fruktane aus der blauen Agave einnahmen, fast 50 Prozent mehr Osteocalcin – ein Protein, das die Produktion von neuem Knochen anzeigt. Auch der Durchmesser ihrer Knochen erwies sich acht Wochen nach Einnahme als höher, als derjenige der Kontroll-Mäuse. Na dann, Prost!

>>> Das grosse Küken-Schreddern wird ein Ende haben – eher früher als später

Männliche Küken sind in der Agrarindustrie unerwünscht, weil sie weder Eier legen noch gut Fleisch ansetzen. Deswegen werden sie millionenfach direkt nach dem Schlüpfen geschreddert oder vergast – auch bei uns in der Schweiz. In Deutschland soll nun Schluss damit sein.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt will auf die neue Spektroskopie-Technologie setzen, die das Geschlecht der Tiere mithilfe eines Lasers frühzeitig bestimmen kann. Männliche Küken würden dann gar nicht erst ausgebrütet werden.

Pro Jahr werden in der Schweiz rund 2,2 Millionen männliche Bibbeli getötet

Er wolle das «aus moralischen Gründen völlig inakzeptable» Töten männlicher Küken «schnellstmöglich beenden», sagte Schmidt gegenüber der Zeitung «Kölner Stadt-Anzeiger». Die Verbraucher müssten mit nur «kaum bemerkbaren Mehrkosten» rechnen, betonte er.

Auf einen solchen politischen Entscheid hoffen Tierschützer hierzulande schon lange. Gerade zu Ostern konsumieren Herr und Frau Schweizer besonders viele Eier. Jährlich werden so rund 2.2 Millionen männliche Bibbeli legal «homogenisiert», was soviel heisst wie ohne Betäubung geschreddert oder vergast.

>>> Sie war selber depressiv – jetzt hilft sie anderen mit ihren Motivationspflastern

Francesca Timbers weiss, wie es sich anfühlt, wenn einem psychische Probleme die Motivation rauben, den Tag in Angriff zu nehmen. Während ihres letzten Studienjahres in Psychologie hatte die Britin selber mit Depressionen und Angstneurosen zu kämpfen.

Sie begann, für sich selber Stickers und Pflaster als temporäre Tattoos zu gestalten, um sich zu motivieren. Als sie Fotos ihrer Werke auf Social Media postete, wollten ihre Freunde die Motivationspflaster auch haben. Timbers begann, mehr Designs zu kreieren. Unterdessen hat sie eine eigene Homepage, wo man die Pflaster bestellen kann. Sie tragen Aufschriften wie «Love Yourself», «You are worth it» oder «Believe in yourself».

Bild: screenshot motivationaltattoos.com

Pflaster stehen für Heilung und Erholung, sagte Timbers gegenüber «Mashable»: «Für mich sind sie deshalb ein grossartiges Symbol». Sie seien aber nicht als Ersatz für professionelle Hilfe gedacht, sondern als kleine Aufsteller und Erinnerungen während des Tages. Für die Psychologie-Absolventin sollen sie auch das Bewusstsein der Öffentlichkeit für psychische Krankheiten erhöhen.

«Eines der einsamsten Erlebnisse»

Die hilfreichste Erfahrung, die sie beim Tragen ihrer Motivationshelfer gemacht habe, seien die spontanen Verbindungen mit anderen Leuten gewesen: «Der Umgang mit meiner psychischen Krankheit war eines der einsamsten Erlebnisse meines Lebens», sagt Timbers. Zu sehen, dass andere Leute dasselbe durchmachen und sich mit ihnen auszutauschen, sei der beste Aspekt des Projekts gewesen.

Die Reaktionen auf ihre Mutmacher seien überwältigend. Kunden aus der ganzen Welt schickten ihr Bilder, auf denen sie mit ihren Pflastern zu sehen sind. Sie teilten auch ihre Geschichte mit Timbers: «Dieses Zeichen von Unterstützung und Solidarität von der anderen Seite der Erde ist grossartig».

>>> Orchester verlor Zuschauer – nun spielt es House, gewinnt Preise und eröffnet Mega-Openair

Bild: screenshot youtube.com Chris J

Dem klassischen Orchester Manchester Camerata aus England werden derzeit musikalische Ehren aus ganz unterschiedlichen Ecken zuteil. Am Dienstag bekam es von der rennomierten Royal Philharmonic Society den Preis als bestes Ensemble verliehen.

Eine Woche davor gab das Glastonbury Festival bekannt, dass das Orchester mit seinem Chor diesen Juni als Eröffnungsact auf der Hauptbühne spielen wird. Das Festival im Südwesten Englands zieht jährlich rund 175'000 Zuschauer an und gilt als grösstes Openair der Welt.

Dabei plagten die Mancester Camerata noch vor kurzem die gleichen Sorgen, wie sie klassische Orchester überall haben: schwindende Zuschauerzahlen und düstere Aussichten wegen des alternden Publikums.

Doch im letzten Jahr spielte das Orchester vor insgesamt 150'000 Zuschauern – ein Plus von 100'000 gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs ist fast vollständig auf den durchschlagenden Erfolg der Konzertreihe «Haçienda Classical» zurückzuführen, wie die BBC berichtete.

Hier rockt die Manchester Camerata die Royal Albert Hall in London mit dem Klassiker «You Got The Love». Video: YouTube/Iceworks Media

Die Reihe ist nach dem legendären Nachtclub Haçienda in Manchester benannt, der in den späten Achtzigerjahren ein weltweites Zentrum des Acid House war. Gemeinsam mit zwei langjährigen Haçienda-DJs sowie dem Ex-Bassisten der Rockband New Order lancierte die Manchester Camerata die Konzertreihe. Dabei vertonte sie Discohits aus den Achtzigern mit einem klassischen Orchester, Chor und der Unterstützung von DJs.

Die Konzerte lockten unzählige Zuschauer an, die davor noch nie ein klassisches Orchester gehört hatten. Beim ersten «Haçienda Classical»-Konzert im Stammhaus des Orchesters, der Bridgewater-Konzerthalle in Manchester, tanzten 2500 begeisterte Musikfans auf den Rängen.

Wie die Musiker die Konzerte erleben Video: YouTube/Manchester Camerata

Gemäss Bob Riley, Direktor der Manchester Camerata, hat die Neuausrichtung vor drei Jahren begonnen, wie er der BBC sagte. «Wir haben uns hingesetzt und uns gefragt: Wieso tun wir das? Wie passen wir uns an eine sich rasend schnell ändernde Welt an?»

Die Anpassung ist dem Orchester gelungen. Die Royal Philharmonic Society lobte bei der Preisverleihung die mutige Neuerfindung des Orchesters: Es sei ihm gelungen, ein vollkommen neues Publikum an seine Konzerte zu locken – und diese Leute kommen seither immer wieder aufs Neue zu den Auftritten. Nach dem Glastonbury Festival dürften es noch einige mehr sein.

>>> Wenn sie gross ist, wird sie Chuck Norris: 10-Jährige wehrt Alligator-Angriff ab

Bild: screenshot youtube.com cbs news

Übermenschliche Kräfte entwickelte die 10-jährige Juliana am letzten Samstag in einem offiziellen Schwimmbereich des Lake Mary Jane in der Nähe von Orlanda, Florida: Das Kind wurde von einem fast 3 Meter langen Alligator angegriffen, als es sich rund drei Meter vom Ufer entfernt im seichten Wasser befand.

Augenzeuge Emilio Aquino berichtete gegenüber CBS3: «Das Mädchen schrie, es werde von einem Alligatoren angegriffen. Zunächst konnte ich vom Ufer aus einige Sekunden lang nichts erkennen, doch dann sah ich den Alligator und rannte in Richtung des Mädchens los.»

Doch Juliana wusste sich selber zu helfen. Obwohl der Alligator sich in ihr linkes Bein verbissen hatte, schlug sie das Tier zunächst mit der Faust auf die Nase. Danach griff sie in die Nasenlöcher des Tiers. Schliesslich gelang es ihr aus eigener Kraft, den Kiefer des Alligators aufzustemmen und ihr Bein zu befreien.

Das Mädchen sagte, sie habe bei ihrem Besuch im Freizeitpark «Gatorland» gelernt, wie sie sich bei einem Alligatorenangriff zu wehren habe. Donald Aldarelli, professioneller Alligatoren-Wrestler und Trainer im «Gatorland», sagte gegenüber ABC, es sei ein Wunder, dass es dem Mädchen gelungen sei, sich aus Biss des Tieres mit dem stärksten Kiefer der Welt zu befreien.

Hier geben die Profis vom «Gatorland» Verhaltenstipps bei Alligatoren-Angriffen facebook.com/gatorland/

Juliana trug nur kleinere Bisswunden davon und konnte das Spital bereits wieder verlassen. Die Behörden von Florida sperrten den Mary Jane Lake nach dem Vorfall für die Öffentlichkeit. Der Alligator, der das Mädchen angegriffen hatte, wurde unterdessen gefangen und eingeschläfert. Die Behörden gaben bekannt, dass das Tier 2.75 Meter Körperlänge mass.

>>> Syrische Flüchtlingsfamilie benennt Baby aus Dankbarkeit nach Justin Trudeau

Bild; AP/CP

Bräuchte es noch einen letzten Beweis dafür, dass Justin Trudeau einer der beliebtesten Staatsoberhäupter der Welt ist – spätestens jetzt ist er erbracht: Eine syrische Flüchtlingsfamilie hat ihr Neugeborenes nach dem kanadischen Premier benannt – aus Dank über dessen liberale Migrationspraxis.

Justin Trudeau Adam Bilan kam am 4. Mai, um 18.15 Uhr, in einem Spital in Calgary auf die Welt. Seine Eltern, Muhammad und Afraa Bilan, erreichten im Februar 2016 als syrische Flüchtlinge kanadischen Boden.

«Wir lieben diesen Mann, wir sind ihm etwas schuldig», sagte Afraa Bilan im «The Star» über den kanadischen Premierminister. «Er hat den Flüchtlingen so viel geholfen. Er ist der Grund, warum wir heute in Kanada sind.»

Wie die kanadische Regierung Ende Januar bekannt gab, führte die liberale Einwanderungspraxis von Trudeau und seiner Partei dazu, dass seit dem 4. November 2015 über 40'000 Flüchtlinge in Kanada Zuflucht gefunden haben.

Muhammad und Afraa Bilan gehören auch dazu. Das Paar floh aus ihrer Heimatstadt Damaskus, nachdem das syrische Militär gedroht hatte, Muhammad ein weiteres Mal zu inhaftieren.

Justin Trudeau Adam Bilan, ihr dritter Sohn, ist kein Flüchtling mehr. Als erster seiner Familie besitzt das Früchtchen die kanadische Staatsbürgerschaft.

Afraa Bilan hofft, dass ihr Sohn eines Tages seinen Namensvetter, den kanadischen Premier, persönlich treffen wird.

>>> Vom Fischer zum Milliardär – nun will dieser Mann die Ozeane vom Plastikmüll retten

Der Norweger Kjell Inge Røkke, 58, hat es vom Fischer zum Milliardär gebracht. Er gilt heute mit einem Vermögen von zwei Milliarden Dollar als zehntreichster Mann Norwegens. Nun will er mit dem Grossteil dieses Geldes die Ozeane vom Plastikmüll befreien.

Mit der Umweltorganisation WWF lässt er ein Forschungsschiff bauen, das bis zu fünf Tonnen Müll am Tag vom Meeresboden aufsaugen und schadstofffrei verbrennen kann.

Schuld ist die unsachgemässe Entsorgung des Abfalls

Das 181 Meter lange Schiff REV (Research Expedition Vessel) soll die Atmosphäre sowie auch den Meeresboden bis zu 6000 Meter Tiefe untersuchen können, erklärte Røkke kürzlich gegenüber der Zeitung «Aftenposten». Wie viel das Ganze – samt Mannschaft – genau kosten wird, ist unklar.

Røkke, der mit 66,7 Prozent Hauptaktionär des industriellen Investmentunternehmens Aker ist, scheint die Thematik am Herzen zu liegen. Und in der Tat: Plastikmüll aller Art ist in den Meeren schon lange ein Problem. Gemäss einer Studie landen pro Jahr zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Kunststoffmüll in den Meeren. Schuld daran ist die unsachgemässe Entsorgung des Abfalls.

>>> Dieser Kühlschrank funktioniert ohne Strom und hilft damit armen Regionen in Afrika

Der Coolar-Kühlschrank ist nicht energiesparend, sondern braucht überhaupt keinen Strom. Julia Römer hat in ihrer Masterarbeit an der Technischen Universität in Berlin ein Verfahren entdeckt, mit dem sich das Innere eines Kühlschranks mittels Wasserdampf kühlen lässt, schreibt der «Tagesspiegel». Adsorption heisst das Prinzip.

Adsorption funktioniert folgendermassen: Kleine Glaskügelchen werden durch ein mit Wasser und Wasserdampf gefülltes Rohr mit dem Inneren des Kühlschrankes verbunden. Die Glaskügelchen entziehen den Wasserdampf aus dem Rohr, damit noch mehr Wasser verdunsten kann. Die Glaskügelchen ausserhalb des Kühlschranks erhitzen sich, das Innere wird gekühlt. Wenn der Wasserdampf wieder abkühlt, bildet sich wieder flüssiges Wasser, das in den Kühlschrank zurückfliesst.

Dafür wird konstante Wärme benötigt. Wärme, wie man sie in sehr sonnenreichen und trockenen Regionen der Welt findet, zum Beispiel in Teilen Afrikas. Römer hat in Kenia geforscht und herausgefunden: «Die Wärme durch die Sonne reicht aus.»

Einsatz in warmen und armen Regionen

Damit dürfte die Lagerung von Medikamenten in solchen Regionen revolutioniert werden. In Kenia zum Beispiel, wo es oft an ausreichenden Stromanschlüssen fehlt, müssen bis zu 75 Prozent der Medikamente wegen unzureichender Kühlung vernichtet werden, sagt Römer gegenüber dem «Tagesspiegel».

Es sei noch ein langer Weg, bis der Coolar-Kühlschrank in grossen Mengen hergestellt und in die spezifischen Regionen verschifft werden könne, doch der wissenschaftliche Grundstein sei gelegt, sagt Römer. Nun sei es das Wichtigste, Investoren von der Idee zu überzeugen.

>>> Als Kind musste er hungern, jetzt verschenkt er seine Döner an Bedürftige

Döner macht bekanntlich schöner. Doch er füllt auch hungrige Bäuche. Geht es nach Fuat Kaya, Betreiber einer Dönerbude in Berlin-Zehlendorf, soll niemand hungern müssen, der sich seinen Kebab nicht leisten kann.

«Wenn sie Obdachlose kennen oder Menschen, die sich kein Essen leisten können, dann schicken Sie sie bitte her, wir schenken Ihnen eine Mahlzeit und ein Getränk»: Diese Worte hat Kaya auf einem handgeschriebenen Zettel an die Fensterfront seines Dönerladens geschrieben.

Bild: Google Maps/ Lin Min

Täglich kommen vier bis fünf Leute vorbei, die zu wenig Geld für eine Mahlzeit haben. Sie können sich den Döner für 3.80 Euro oder das halbe Poulet für 5.50 Euro nicht leisten. Diese Gäste sind Gestrauchelte und Obdachlose, aber auch alleinerziehende Mütter ohne Arbeitstelle.

Er bediene sie wie ganz normale Gäste, sagt Kaya gegenüber der «Berliner Zeitung». Er wolle nicht als edler Gönner gelten und diesen Menschen dadurch das Gefühl geben, sie müssten sich schämen: «Für Hunger muss sich niemand schämen!»

Manchmal versuchen es Partygänger

Die Beweggründe für Kayas Grosszügigkeit finden sich in seiner Kindheit. Er kam als eines von sieben Geschwistern einer armen Familie in Ost-Anatolien zur Welt. Sein Vater starb, als Fuat Kaya erst zwei Jahre alt war: «Danach musste meine Mutter uns alle alleine durchbringen.» In seiner Kindheit habe er gelernt, was Armut und Hunger bedeuten: «Richtiger Hunger, weil einfach nichts zu essen da ist, ist schrecklich.»

Fuat Kaya kam 2002 nach Deutschland, lernte die Sprache und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er sparte eisern, bis er vor einem Jahr seinen eigenen Dönerladen in einem Berliner S-Bahnhof eröffnen konnte. Die Miete sei zwar nicht billig, aber der Laden laufe gut: «Auf jeden Fall gut genug, dass ich Essen abgeben kann, wenn jemand Hunger, aber kein Geld hat.»

Abzocken lassen will sich Kaya bei seiner Grosszügigkeit nicht. Auf dem Zettel an seinem Fenster steht: «Bitte nutzen Sie unsere Gutmütigkeit nicht aus, damit wirklich Bedürftige davon profitieren können.» Vor allem nachts kommen laut Kaya öfter Partygänger, häufig auch betrunken. Solche Leute schicke er eiskalt weg: «Da helfen nur klare Worte.»

>>> Dieser Teenager erfüllte seiner Schwester ihren grössten Traum

Gegen einen solchen Bruder stinkt jede gute Fee ab. Der 13-jährige Anthony Angel machte es sich zur Aufgabe, seiner kleinen Schwester einen innigen Wunsch zu erfüllen.

Wie seine Mutter in einem Facebook-Post berichtete, bat Anthony sie, ihm beim Kauf eines Disney-Kostüms zu helfen, damit er seine Schwester mit einem Fotoshooting überraschen konnte.

facebook

Herausgekommen sind regelrecht magische Fotos, die übrigens Anthonys Mutter, Christina, geschossen hat. Dass sich die kleine Anabel gefreut hat, ist offensichtlich: Die Augen der 5-jährigen sprechen Bände.

>>> Dieser Rentner kämpft im Netz gegen Rechtsextreme – mit Erfolg

Drohbriefe, Patronenhülsen, Diffamierungen – Ján Levoslav Benčík ist sich so einiges gewohnt. Seit der slowakische Rentner im Netz Rechtsextreme an den Pranger stellt, ist er selber zur Zielscheibe rechter Hetze geworden.

Benčík gibt sich unbeirrt, allen Anfeindungen zum Trotz. Seit drei Jahren fertigt der Pensionär Screenshots von öffentlichen Facebook-Profilen und Netzwerken an, und veröffentlicht das Material anschliessend auf seinem Blog. Vor Benčík ist niemand sicher: Verschwörungstheoretiker, Neonazis, Rassisten – der Rentner zerrt sie alle an die Öffentlichkeit. Viele der unfreiwillig Geouteten löschen ihre Profile und flüchten sich in billige Erklärungsversuche: Sie seien nicht Urheber der betreffenden Beiträge, ihr Konto sei gehackt worden.

Das politische Engagement Benčíks begann vor mehr als 25 Jahren. Im November 1989, gehörte Benčík zu den führenden Köpfen der Sanften Revolution, die das kleine mitteleuropäische Land aus der Umklammerung des Sozialismus führte.

In der Slowakei verbreiteten sich extremistische Hassbotschaften in den letzten Jahren wie ein Lauffeuer – die sozialen Netzwerke wirkten dabei als Brandbeschleuniger. Alleine auf Facebook betreiben radikale Volksparteien 139 Seiten, wie die taz berichtet. Auch im Parlament haben extremistische Parteien Hochkonjunktur. Bei den letzten Parlamentswahlen stimmten mehr als 8 Prozent für die radikale Ľudová strana Naše Slovensko, die «Volkspartei Unsere Slowakei». Laut jüngsten Umfragen liegt sie bei 10 Prozent – und die Kurve zeigt weiter nach oben.

Die Hoffnung ist aber da, dass der Trend in naher Zukunft in die andere Richtung zeigt – dank Menschen wie Ján Levoslav Benčík.

>>> Das letzte nördliche Breitmaulnashorn Kenias ist jetzt auf Tinder

Das sympathische Rhino Sudan beschreibt sich auf der Dating-App Tinder, wie so manch ein Junggeselle: Er reist gerne und liebt die Natur. Sudan kommt gleich zur Sache:

«Ich will nicht zu aufdringlich sein, aber der Fortbestand meiner Art hängt von mir ab»

Weiter mag er Grass und entspannt sich gerne im Schlamm. Natürlich hat das Nashorn sein Tinder-Profil nicht selbst erstellt. Die Verkupplungsaktion ist eine Marketingaktion von Tierschützern, welche sich um den Fortbestand der Art sorgen.

Ihr Ziel ist es, genügend Geld für eine Fruchtbarkeitsbehandlung zu sammeln. Alle Versuche einer natürlichen Fortpflanzung seien bisher gescheitert. Zwar hätten zweisame Kuschelstunden stattgefunden, allerdings sei es nie zur Befruchtung gekommen.

Deshalb sollen nun Wissenschaftler Sudans Spermien benutzen, um ein Ei eines der zwei letzten nördlichen Breitmaulnashorn-Damen zu befruchten. Austragen soll den Embryo dann ein Leih-Mami und zwar eines der Gattung Breitmaulnashorn, das im Vergleich zu den nördlichen Breitmaulnashörnern viel öfters vorkommt. Neun Millionen Dollar werden für dieses Unterfangen benötigt.

Alle drei Nashörner werden 24 Stunden am Tag von bewaffneten Wachen beschützt, denn das Rhinofleisch ist bei Wilderern heiss begehrt. Für über 50’000 Dollar pro Kilo wird das Fleisch gehandelt. Aber auch vor der biologischen Uhr fürchten sich Sudans Wächter: Denn mit seinen 43 Jahren ist er bereits ein alter Mann.

>>> Er wollte von der Brücke springen – Nun rennt er mit seinem Lebensretter den Marathon

We actually did it!!! 5 hours 28 minutes!! I can't believe we've just run the @LondonMarathon. Wowzers. #TeamHeadsTogether #oktosay pic.twitter.com/NQobVEoXrL — Jonny Benjamin MBE (@MrJonnyBenjamin) 23. April 2017

Jonny Benjamin (links) wollte 2008 sein Leben beenden. Beim damals 21-jährigen Student war ein Jahr zuvor eine schizoaffektive Störung diagnostiziert worden. Die psychische Krankheit sowie Benjamins Probleme, mit seiner Homosexualität klarzukommen, liessen ihn an seinem Lebenswillen zweifeln.

Als er auf der Waterloo Bridge in London stand und seinem Leben ein Ende setzen wollte, kam Neil Laybourn (rechts) zufällig vorbei. Der damals 25-jährige Fitnesstrainer sprach Benjamin an und konnte ihn in einem 25-minütigen Gespräch davon überzeugen, nicht zu springen.

Über Social Media gefunden

Sechs Jahre später startete Jonny Benjamin auf Social Media eine Kampagne, um seinen Lebensretter zu finden. Die Suche verlief erfolgreich. Seither sind die beiden gute Freunde.

Letzten Sonntag liefen sie zusammen den London Marathon – den grössten Teil der Strecke Hand in Hand. Nach 5 Stunden und 26 Minuten erreichten die heute 30- beziehungsweise 34-jährigen Freunde gemeinsam das Ziel.

Geld für psychisch kranke Menschen

Mit dieser Leistung sammelten sie rund 30'000 Pfund für «Heads Together», eine gemeinnützige Organisation, welche sich für psychisch kranke Menschen einsetzt. Die Prinzen Harry und William und Prinzessin Kate engagieren sich ebenfalls für «Heads Together». Sie trafen Benjamin und Laybourn im März und unterstützen die Marathon-Pläne der beiden.

Jonny Benjamin engagiert sich seit seinem Suizidversuch aktiv für eine grössere gesellschaftliche Akzeptanz von psychisch Kranken. Für sein Engagement wurde er Ende letzten Jahres mit der Auszeichnung «Member of the British Empire» (MBE) geehrt.

>>> Forscher suchte nach intersexuellen Schweinen – und findet nach 21 Jahren den seltensten Hund der Welt

James «Mac» McIntyre hat im Alter von 62 Jahren endlich den lebenden Beweis für ein Phänomen, dem er seit 21 Jahren hinterherjagt: Seine Fotofallen in den schwer zugänglichen Berggebieten Papua-Neuguineas ermöglichten im letzten Jahr endlich Bilder von wildlebenden Neuguinea-Dingos.

Als ausgestorben gegolten

Der ausgebildete Zoologe McIntyre kam 1993 erstmals in die Pazifikregion. Damals war er auf der Suche nach intersexuellen Schweinen. Von deren Existenz hatte er in einem Reisemagazin über den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik gelesen. Nach sechswöchiger Suche fand er ein erstes Exemplar.

1996 kehrte er nach Vanuatu zurück, verlängerte seinen Forschungsaufenthalt aber um einen Abstecher nach Papua-Neuguinea. Auf Betreiben seines Mentors wollte McIntyre nach dem Neuguinea-Dingo suchen.

In den 50er Jahren wurden acht Exemplare dieser wild lebenden Hunderasse gefangen. Von dieser kleinen Population abstammend, wurden bis heute in Zucht etwa 300 Neuguinea-Dingos geboren. Sie werden als Haushunde oder in Tierparks gehalten.

Auf Englisch sind sie wegen ihres lautstarken und harmonischen Gebells auch als «New Guinea Singing Dog» bekannt. Die Nachkommen der gefangenen Neuguinea-Dingos sind entweder durch starke Inzucht genetisch geprägt oder haben sich mit anderen Hunderassen gekreuzt. Über die Lebensweise ihrer in der Wildnis lebenden Artgenossen war hingegen kaum etwas bekannt. Viele Forscher gingen davon aus, dass sie unterdessen ausgestorben sind.

Bei seinem ersten Besuch 1996 auf Papua-Neuguinea verbrachte McIntyre einen Monat alleine im Gebirge, ohne je einen Hund zu sehen. Doch Spuren und Erzählungen von Einheimischen liessen ihn weiterhin hoffen.

2012 gelang einem Tourguide in den Bergen Papua-Neuguineas ein verschwommenes Foto eines Hundes, der dem legendären Neuguinea-Dingo sehr ähnlich sah. McIntyre war von der Neuigkeit begeistert und begann, Forschungsgelder für eine Exkursion zu sammeln.

Verschwommener Fotobeweis von 2012

Nach harziger Geldsuche zog er im September 2016 endlich los. Zufällig traf er lokale Forscher, die ihn ins Hochland begleiteten. Doch ununterbrochener Regen machte ihrer Suche zu schaffen. Erst gegen Ende des geplanten einmonatigen Aufenthalts kehrte die Hoffnung zurück. «Mac» gelang es, mithilfe von Koyotengeheul ab Band, die Neuguinea-Dingos anzulocken – eine frische Pfotenspur war das Ergebnis.

McIntyre verteilte 12 Fotofallen im Gelände. Am letzten Tag seiner Expedition sammelte er sie ein – und traute seinen Augen nicht. Zehn der Fotofallen hatten insgesamt über 140 Bilder von mindestens 14 verschiedenen Neuguinea-Dingos geschossen.

Schnappschuss mit der Fotofalle Bild: facebook.com New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Mit diesem sensationellen Erfolg ist es laut McIntyre nun bedeutend einfacher geworden, Interesse und Spendengelder für eine nächste Expedition zu sammeln.

>>> Apple will recyclebare Produkte

Die Ankündigung ist mit Vorsicht zu geniessen, doch wünschenswert wäre es allemal: Apple möchte zukünftige Produkte zu 100 Prozent aus recyclebarem Material herstellen. Das sagte die Apple-Umweltchefin Lisa Jackson am Wochenende gegenüber «Vice News».

Jackson beschwichtigte allerdings: Apple kündige das Ziel an, ohne zu wissen, wie man es bewerkstelligen könne. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung ging Apple im vergangenen Jahr: Das Unternehmen stellte Roboter Liam vor, der iPhones in kurzer Zeit in seine Einzelteile zerlegen kann. Der Roboter soll sicherstellen, dass alle Komponenten wiederverwendet werden können.

>>> Good News für Velofahrer: Auf zwei Rädern zur Arbeit zu fahren, verringert das Krebs-Risiko

Dass an der frischen Luft und mit Bewegung pendeln gesünder ist, als in der vollgestopften S-Bahn zu sitzen, überrascht wohl niemanden. Wie stark die Art des Pendelns aber die Gesundheit tatsächlich beeinflusst, ist erstaunlich: Laut einer im «British Medical Journal» veröffentlichten Studie haben Menschen, die mit dem Velo zur Arbeit fahren, ein zu 45 Prozent geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken. Noch etwas grösser ist der Effekt bei Herzkrankheiten. Dieses Erkrankungsrisiko ist mit 46 Prozent noch geringerer.

An der Studie teilgenommen haben 264'377 Menschen aus Grossbritannien, die zum Zeitpunkt der Erhebung im Durchschnitt 53 Jahre alt waren. Die Wissenschaftler haben die Untersuchungsergebnisse bereits politisch ausgeschlachtet: Sie forderten posthum mehr Velowege.

>>> In diesem Haus wachsen genug Pflanzen, um alle Bewohner darin zu ernähren

Das vietnamesischen Architekturbüro Vo Trong Nia Architects hat sich Projekten verschrieben, die die Natur zurück in die Stadt bringen und damit lebenswerten und gesunden Wohnraum schaffen sollen. Ihr neuestes Werk, Binh House, ist ein 270 Quadratmeter grosses Gebäude, das in einem dicht besiedelten Viertel in Ho-Chi-Minh steht.

Das Spezielle daran: Es beherbergt drei Generationen einer Grossfamilie. Und: Das Haus ist so konzipiert, dass die Familie darin ihr eigenes Essen anbauen kann – und zwar so viel, dass es für alle Mitglieder reicht.

bild: archdaily/votrongnghia

Gemäss dem Branchenmagazin «Arch Daily» verbraucht das Haus zudem weniger Energie. Dank den Bäumen sind die Temperaturen im Inneren angenehm. Es löse damit viele Probleme heutiger Grossstädte, heisst es im Magazin: Platz, Qualität der Luft, nachhaltige Versorgung.

bild: archdaily/votrongnghia

>>> Taube nistet sich in New Yorker Apartment ein

Was für ein Zuhause! Eine Taube hat sich in New York in ein Apartment einer jungen Frau eingenistet. Diese war einige Monate vereist und hatte offenbar ihr Fenster offengelassen. Als sie vergangene Woche zurückkehrte, hatte sich die Taube in einem Spaghetti-Abtropfsieb ein Nest eingerichtet.

Ein Beitrag geteilt von Adelaide_NYC (@adelaide_the_pigeon) am 22. Apr 2017 um 21:09 Uhr

Gegenüber dem Lokalsender CBS New York sagte die junge Frau, die Taube kehre immer wieder zurück und sitze auf ihre Eier. Sie sei eine «ziemlich nette Mitbewohnerin» und gehe ihr nicht auf die Nerven wie so viele andere, sagte die 33-Jährige. Zudem sei sie stubenrein. «Es ist Wahnsinn, sie hat noch nie irgendwo hingeschissen. Sie kommt einfach und sitzt auf ihre Eier».

Ein Beitrag geteilt von Adelaide_NYC (@adelaide_the_pigeon) am 21. Apr 2017 um 13:58 Uhr

Die Taube hört jetzt auf den Namen Adeleide. Und hat einen Instagram-Account.

Ein Beitrag geteilt von Adelaide_NYC (@adelaide_the_pigeon) am 19. Apr 2017 um 11:46 Uhr

>>> Erster biologisch abbaubarer Vorhang

Bild: KEYSTONE

Möbel Pfister lanciert im Herbst die weltweit erste biologisch abbaubare Kollektion von Vorhängen. Die speziellen Vorhänge werden nach ihrem Gebrauch wieder rückstandslos in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt – ohne jeglichen Abfall zu produzieren.

Konzipiert sind die Stoffe nach dem sogenannten «Cradle to Cradle-Prinzip» oder auch Ökoeffektivität genannt.

Ökoeffektive Produkte können entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden oder als «technische Nährstoffe» kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden.

Experten gehen davon aus, dass dieses Prinzip in absehbarer Zukunft Standard sein könnte.

Von A bis Z umweltverträglich

Wird ein «Green-Fabrics-Vorhang» nicht mehr gebraucht, wird er in den Kreislauf zurückgeführt. Dies geschieht entweder durch Kompostierung oder durch die Zerlegung des Produkts in seine Einzelteile, die anschliessend wiederverwertet werden können.

Möbel Pfister AG

Zu den zahlreichen Anforderungen eines «Cradle-to-Cradle-Produktes» gehört einerseits ein umweltfreundliches, biologisch kreislauffähiges Rohmaterial, aus dem die Green Fabrics-Vorhänge gefertigt werden. Andererseits werden auch an die Weiterverarbeitung des Stoffs strenge Bedingungen gestellt.

Das verwendete Material für den Vorhang ist ein spezielles Polymer, bei dem alle verwendeten Materialien, Chemikalien und Farbstoffe komplett umweltverträglich sind. Auch die restlichen Materialien, die für Vorhanggleiter, Nähgarne, Beschwerungsband und andere Komponenten wie Etiketten sind alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. So kann der gesamte Vorhang sicher in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden.

Diese Marken und Produkte sind ebenfalls nach dem Cradle to Cradle-Prinzip hergestellt: Auping: Matratzen, Betten, Lattenroste



Trigema: Sportbekleidung



Aveda: Kosmetikartikel



Carlsberg: Etiketten, Dosen und Verpackungen



Desso: Teppich, Teppichfliesen



Hermann Miller: Büromöbel, Bürozubehör, Trennwände



Heunec: Stofftiere



Jules Clarysse: Handtücher



Laladoo: Windeln, Lätzchen



Stabilo: Schreibgeräte



Steelcase: Büromöbel, Büroeinrichtung





>> Forscher machen aus einem Spinatblatt menschliches Herzgewebe

Bild: screenshot/youtube

Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen daran, wie man menschliches Gewebe und Organe künstlich züchten kann. Forschern des Worcester Polytechnic Institute in Massachusetts (USA) ist nun ein überraschender Durchbruch gelungen.

Die Wissenschaftler bauten Spinatblätter in menschliches Herzgewebe um, das sogar Blut pumpt. Mit dem funktionierenden Venensystem auf den Blättern wollen die Forscher nun einen Herzmuskel bauen. Ihr grosses Ziel: Eine Herztransplantation.

Bisher war es unmöglich, lebendiges Herzgewebe herzustellen. Nicht einmal 3D-Drucker waren präzise genug, um Kanäle in der Größe von Blutgefäßen zu erschaffen. Die Venen müssen nämlich kleinste Stoffe wie Sauerstoff durchlassen. Sonst sterben die dort platzierten Zellen einfach ab.

Science Alert

Statt ein neues Material zu erschaffen, sahen sich die Forscher in der Pflanzenwelt um. Im Spinat fanden sie den perfekten Kandidaten für Herzgewebe. Dazu entfernten sie zunächst alle pflanzlichen Zellen aus den Spinatblättern. Übrig blieb eine durchsichtige Hülle. Das Gefässsystem der Blätter wurde dabei nicht beschädigt. Es ist fein genug, um wie menschliche Venen bestimmte Moleküle durchzulassen.

Umfrage Würdest du ein Spinat-Herz haben wollen? Ja!

Igitt, nein!

Kann es auch ein Brokkoli-Herz sein?

Ich mag Mangold lieber als Spinat.

Abstimmen 552 Votes zu: Würdest du ein Spinat-Herz haben wollen? 47% Ja!

3% Igitt, nein!

33% Kann es auch ein Brokkoli-Herz sein?

17% Ich mag Mangold lieber als Spinat.

Diese Hülle bepflanzten die Forscher mit lebendigen menschlichen Herzzellen. Anschließend wurde sie mit blutähnlichen Flüssigkeiten befüllt.

In einem nächsten Schritt wollen die Forscher mehrere Blätter verknüpfen. Damit verfolgen sie ein konkretes Ziel: Sie wollen mit dem Gewebe Herzmuskel ersetzen. Das könnte Menschen nach einer Herzattacke das Leben retten. Stirbt ein Teil des Herzmuskels ab, kann das Blut nicht mehr richtig weitergepumpt werden. Das Spinatgewebe soll das abgestorbene Material ersetzen. Damit könnte das Organ wieder wie ein gesundes Herz schlagen.

>> Fischer lässt 30 Tonnen Makrelen aus dem Netz, um sechs Delfine zu retten

Ein Fischer aus Neuseeland liess ein Netz voller Makrelen frei, um sechs Delfine zu retten, die sich darin verfangen hatten.

Das Drama spielte sich nahe der Hafenstadt Tauranga auf der Nordinsel Neuseelands ab und wurde von zahlreichen Fischern beobachtet. «Sie haben alles versucht, um die Delfine zu retten, ohne ihren Fang zu verlieren. Es war ein Riesenfang», sagt Paul Bowyer, ein ansässiger Fischer.

PAUL BOWYER/SUNLIVE

Geschätzte 30 Tonnen Makrelen befanden sich im Netz – und sechs Delfine. Die Crew des Fischerboots versuchte die Delfine zu befreien, indem sie das Netzt senkten, doch die Delfine schwammen weiterhin verwirrt im Kreis.

Der Kapitän stand vor der harten Entscheidung, 30 Tonnen Fisch freizulassen, und somit einen enormen Verlust zu verbuchen oder sechs Delfine zu töten. Nach 45 Minuten erfolgloser Befreiungsversuche wurde das Netzt gesenkt und alle Delfine und Makrelen schwammen in die Freiheit.

«Jeder Neuseeländer in dieser hätte in dieser Situation gleich gehandelt.»

«Ein Mann brüllte und fluchte wie verrückt. Es muss der Kapitän gewesen sein», beschreibt Bowyer die Szene.

Sanford Limited, ein grosses neuseeländisches Fischereiunternehmen, bei dem das Fischerboot angestellt ist, bestätigt den Vorfall. Obwohl kein Fisch gefangen wurde, müssen die 30 Tonnen Makrelen im Netz unter die jährliche Fischfangquote verbucht werden. Trotzdem steht Sanford Limited hinter dem Kapitän. Fiona MacMillan, eine Sprecherin der Firma sagt: «Wir unterstützen die Entscheidung des Kapitäns und der Crew des Bootes. In so einer Situation ist das Geld zweitrangig.» Der Kapitän des Bootes wird nun von Tierschützern gefeiert und auch das Fischereiunternehmen ist stolz auf ihn. «Jeder Neuseeländer in dieser Position hätte gleich gehandelt», sagt MacMillan.

Ein User fragte gestern nach Delfen. Hier habt ihr Delfen.

>> Durchbruch bei Behandlung von schwersten Lähmungen

Wissenschaftlern in den USA ist nach eigenen Angaben der Durchbruch bei der Behandlung eines an allen Gliedmassen gelähmten Mannes gelungen. Sie konnten dem gelähmten Mann die teilweise Kontrolle seines rechten Arms und seiner Hand wiedergeben.

kEYSTONE/AP Case Western Reserve University/RUSSELL LEE

Der Fall wird in einer am Mittwoch im Fachmagazin «The Lancet» veröffentlichten Studie beschrieben. Demnach konnten Experten an der Privathochschule Western Reserve University in Cleveland, Ohio, einem seit fast zehn Jahren von den Schultern abwärts gelähmten Mann die teilweise Kontrolle und Steuerungsfähigkeit über seinen rechten Arm und seine Hand wiedergeben.

«Das Verfahren hat es ihm ermöglicht, selbstständig Kaffee zu nippen, sich an der Nase zu kratzen und Kartoffelpüree zu essen.»

Der Mann war bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Dem Lancet-Artikel zufolge handelt es sich bei der Behandlung um eine medizinische «Premiere», bei der die Wirbelsäulenverletzung mit einer speziellen Neuroprothese überbrückt werde.

«Unseres Wissens ist es das erste Mal weltweit, dass ein Mensch mit schweren und chronischen Lähmungen durch unmittelbare Gehirnaktivität seinen Arm und seine Hand bewegt, um zielgerichtete Bewegungen auszuführen», erklärte einer der Autoren der Studie, Bolu Ajiboye, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Dazu wurden dem 56-jährigen Patienten Bill Kochevar zwei Cluster von mehreren Dutzend Elektroden operativ in den Kopf eingepflanzt – beide nicht grösser als kleine Tabletten. Über diese Elektroden werden Gehirnsignale gemessen, die dann direkt an einen Computer weitergegeben und von diesem interpretiert werden. Die Muskulatur wird anschliessend wiederum über zahlreiche Elektroden im Ober- und Unterarm Kochevars stimuliert.

Das Verfahren hat es Kochevar nach rund einem Jahrzehnt Lähmung nun ermöglicht, selbstständig Kaffee zu nippen, sich an der Nase zu kratzen und Kartoffelpüree zu essen. Den Arm konnte er mit Hilfe einer Hebevorrichtung bewegen, die er über die eingepflanzten Elektroden steuerte, heisst es in der Studie.

>>Indische Firme verwandelt Smog in brauchbare Tinte

Der Smog in Mega-Städten wie Peking und Neu-Delhi wird immer schlimmer. Eine clevere Firma aus Indien hat nun ein Konzept entwickelt, wie man Luft reinigt und daraus sogar noch brauchbare Tinte macht.

Air-Ink heisst das Produkt des Startups Graviky Labs. Die Firma sammelt in speziellen Vorrichtungen das Abgas von Autos und anderen Umweltsündern und verarbeitet es zu Tinte. Die Tinte kann für Drucker, Marker oder auch für Spraydosen verwendet werden. Um genügend Abgas für einen Marker herzustellen, muss man umgerechnet 45 Minuten mit dem Auto fahren.

kickstarter.com/

Das Ziel von Graviky Labs ist es, aus etwas Hässlichem etwas Schönes zu machen. Gemäss eigenen Angaben soll die Firma bereits 1.6 Milliarden Liter Luft gereinigt haben.

>>Tasmanischer Tiger gesichtet! Seit 80 Jahren ausgestorben

wikipedia

Der Tasmanische Tiger ist seit 80 Jahren ausgestorben – zumindest auf dem Papier. 1937 ist das letzte bekannte Exemplar in einem tasmanischen Zoo gestorben.

Trotzdem gab es immer wieder Sichtungen des Beutelwolfs, wie er im deutschen auch heisst. Seither ist der Tasmanische Tiger das Wappentier der Kryptozoologie. Diese Forschungsrichtung sucht nach Tieren, die entweder bereits ausgestorben sind oder in Legenden oder von Augenzeugen beschrieben werden.

Can it be true? https://t.co/4Qjv8jdzXm Has Thylacinus been seen alive? And in mainland Australia not Tasmania? I so want it to be true. — Richard Dawkins (@RichardDawkins) 25. März 2017

Nun gibt es wieder Grund zur Hoffnung. Nachdem in letzter Zeit mehrfach Beutelwölfe auf der Kap-York-Halbinsel im Norden Australiens gesichtet und beschrieben wurden, planen Biologen vor Ort 50 Kamerafallen zu installieren. Dass genau auf dem Festlands Australiens und nicht auf der Insel Tasmanien die Tiere gesichtet wurden, ist bereits eine kleine Sensation. Auf dem Festland soll der Tasmanische Tiger schon seit 2000 Jahren ausgestorben sein.

Die Forscherwelt hofft nun, dass die sich die letzten Sichtungen bewahrheiten. Auf Twitter äussert sich sogar der berühmte Biologe und Schriftsteller Richard Dawkins.

>> Autist wird als «dumm» beschimpft – lernt Recht, klagt und gewinnt

Bild: facebook.com/ketanaggarwal

Der Autist Ketan Aggarwal wurde von seinem Fitnesstrainer vor versammelter Klasse als «dumm» beschimpft. Das liess sich der 30-jährige nicht gefallen. Um zu beweisen, dass er nicht dumm ist, kämpfte er selber für seine Gerechtigkeit. Er ging in die Bibliothek, studierte Rechtsbücher, verklagte das Fitnessstudio und gewann.

Der Vorfall passierte während dem Spinning. Eine Freundin meinte, dass die gespielte Musik zu langsam sei und gar nicht motiviere. Aggarwal war gleicher Meinung und bat den Fitnesstrainer, die Musik zu wechseln.

Dieser drehte plötzlich durch und beschimpfte Aggarawal per Mikrofon vor allen 30 Teilnehmern. «Sag mir nicht, wie ich meinen Job machen soll!», schrie der Trainer durch den Raum. «Deine Meinung ist schwachsinnig und du bist dumm.»

Aggarwal schwieg dazu, war aber tief verletzt, wie er in der «Dailymail» zu Protokoll gab. Er glaubte, dass ihn der Trainer so hart beschimpfte, weil er Autist ist. Kurze Zeit später verschaffte sich Aggarwal Genugtuung. In der örtlichen Bibliothek studierte er Rechtsbücher, bis er genügend Wissen angehäuft hatte, um eine Klage vorzubereiten.

Das Gericht gab ihm schliesslich Recht und verdonnerte den Trainer zu einer Wiedergutmachung von 1200 Pfund und einem Entschuldigungsbrief.

Aggarawal ist überwältigt von seinem Sieg. Der «Dailymail» sagt er voller Stolz: «Es fühlt sich grossartig an.»

>> Kickstarter will Werbung in Washington mit Katzenbilder ersetzen

Eine Gruppe aus der US-Hauptstadt Washington D.C. hat genug von der Werbung in ihrer U-Bahn. Via Kickstarter sammeln sie Geld, um alle Werbeplakate mit lustigen und herzigen Katzenbildern zu ersetzen.

kickstarte.com

Die Gruppe, die sich «Citizens Advertising Takeover Service» (C.A.T.S.) nennt, braucht 30'000 Dollar, um ihr Ziel zu erreichen.

Umfrage Willst du auch lieber Katzenbilder statt Werbung? Ja

Gehen auch Otten?

Ja

Abstimmen 761 Votes zu: Willst du auch lieber Katzenbilder statt Werbung? 46% Ja

50% Gehen auch Otten?

4% Ja

Die Gruppe gibt zu, dass es ein albernes Projekt ist, fragt aber ganz nichtsdestotrotz: «Why not?» Auf ihrer Kickstarter-Seite erklären sie, dass die Katzenbilder «uns ein bisschen Freude schenken in unserem chaotischen und stressigen Leben. Anstatt, dass uns eine Werbung ermutig ein neues Auto zu kaufen, könnte sie uns auch einfach ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern».

kickstarter.com

>> JÖÖÖÖÖH! Kleine Schwester umarmt ihren Bruder tagtäglich, wenn er Heim kommt

Haltet eure Taschentücher bereit. Jetzt kommt das allerherzigste, was ihr heute sehen werdet! Ein Mädchen wartet jeden Tag am Strassenrand auf ihren grossen Bruder. Wenn er aus dem Schulbus steigt, rennt sie ihm entgegen und umarmt ihn voller Liebe.

Umfrage Wie herzig fandest du das Video? Sooo herzig!

Jöööhhhh!!

Jösses, isch das süüüühüüss!

Lasst mich euch alle umarmen!

<3

Abstimmen 250 Votes zu: Wie herzig fandest du das Video? 19% Sooo herzig!

17% Jöööhhhh!!

18% Jösses, isch das süüüühüüss!

30% Lasst mich euch alle umarmen!

16% <3

>> 10-Jähriger verkauft selbstgemalte Bilder, um Spielzeug für kranken Bruder zu kaufen

Seit drei Monaten betreibt der 10-jährige Haden Edwards einen kleinen Verkaufsstand vor seinem Haus. Der Bub aus North Carolina (USA) verkauft seine selbstgemalten Bilder für einen Dollar das Stück. Mit dem Gewinn kauft er seinem kranken kleinen Bruder Spielsachen.

WCN

Haden ist Autist, sein siebenjähriger Bruder Max schwer krank. Er leidet an dem Gendefekt Neurofibromatose. Die Krankheit lässt bei Max mehrere Tumore wachsen, die ihn vermutlich zwingen, sich demnächst bereits zum zweiten Mal operieren zu lassen. Im April wird sich entscheiden, ob es noch andere Möglichkeiten zur Behandlung gibt.

«Alles, was man sich vorstellen kann, ist schief gegangen. Er hat Tumore, Migränen, Nervenschmerzen, Anfälle und Muskelschwund. Die Liste wird immer grösser, und jeden Tag wird es schlimmer und schlimmer», sagt Cynthia Davis, die Mutter der zwei Jungs, gegenüber WCN.

Hadens grösster Wunsch ist es, seinem kleinen Bruder ein bisschen Freude zu schenken.«Ich möchte Max nur glücklich sehen. Für mich ist es das Grösste, mit ihm Zeit zu verbringen», erzählt er.

Cynthia Davis

Der Plan ging auf. Am ersten Tag verkaufte Haden 23 Bilder.

Am liebsten malt Haden Skelette und Monster. Mittlerweile hat er schon 100 Dollar eingenommen. Das meiste Geld hat er für Lego ausgegeben.

Hadens Kunstverkauf bekam viel Aufmerksamkeit. Aber auch die Mutter der beiden Junges sammelt fleissig Geld für ihren schwerkranken Sohn Max. Eine Geldspende-Aktion zur Behandlung von Max' Krankheit brachte in Windeseile fast das Doppelte des angepeilten Betrags von 10'000 Dollar zusammen.

