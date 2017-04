«So stirbt man also!» – 17 Berühmtheiten und ihre letzten Worte

17 Kärtchen für genervte Informatiker

Ich habe mit verschiedenen Informatikern/IT-Menschen und -Supportern gesprochen und gefragt, was sie im IT-Alltag am meisten stört. Nachfolgend 17 Antwort-Kärtchen. Ausdrucken, ausschneiden und den Tätern (Kunden, Verwandte, Vorgesetzte) wortlos in die Hand drücken.