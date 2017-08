Liebe watson-User,

vielen Dank für einen Rekordmonat!

watson ist beliebt wie noch nie. Gemäss der offiziellen Nutzer-Erhebung durch die Branchenorganisation Net-Metrix haben im März 1,44 Millionen Unique Clients über die App oder die Website auf watson zugegriffen. Die Einheit Unique Clients bezieht sich auf die Anzahl Geräte – es waren also 1,44 Millionen Handys und Computer, mit denen watson angesteuert wurde.

Insgesamt generierten die watson-Leser im März gut 10 Millionen Besuche (Visits). Dabei haben sie an die 100 Millionen Seiten aufgerufen (Page Impressions).

Das sind gegenüber den Werten vom Februar 2016 satte Steigerungen: Plus 12,1 Prozent bei den Unique Clients, plus 15,3 Prozent bei den Visits und sogar plus 18,3 Prozent bei den Page Impressions

Medien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Das watson-Team möchte sich hiermit bei allen neuen und bestehenden Usern für die rege Nutzung bedanken.

Wir werden weiterhin unser Bestes geben, damit alle jederzeit auf unterhaltsame Art informiert und auf informative Art unterhalten werden. Sei es über unsere App (App Store oder Google Play), den Browser oder Social Media (Facebook, Twitter, Instagram).

Herzlich,

Euer watson-Team

Das könnte dich auch interessieren: Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten Sommaruga zur Ehe für alle: «Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?» Was beim iPhone X wirklich neu ist US-Aussenminister distanziert sich von Trump 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch Das gab's noch nie: Florida richtet Todeskandidaten mit nicht erprobtem Medikament hin CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» Expedia-Chef übernimmt das Steuer bei Uber Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo