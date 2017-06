Bild: JAWAD JALALI/EPA/KEYSTONE

Viele Tote bei Anschlag auf Beerdigung in Kabul

Auf der Beerdigung eines getöteten Demonstranten hat es in der afghanischen Hauptstadt Kabul drei Explosionen in Folge gegeben. Mindestens 20 Menschen seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Die genaue Zahl an Getöteten und Verletzten war zunächst unklar. Ein Sprecher des Innenministeriums sprach zunächst von mindestens zehn Toten.

Die Explosionen fanden während der Beerdigung von Mohammed Salem Isedjar statt, dem Sohn des stellvertretenden Senatspräsidenten. Er hatte zusammen mit anderen gegen den Anschlag vom Mittwoch im Kabuler Diplomatenviertel demonstriert, bei dem etwa 90 Menschen getötet worden waren.

Gegen Regierungskritiker

Bei den gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften waren am Freitag in Kabul neben Isedjar mindestens drei weitere Menschen getötet worden. Die Polizei setzte scharfe Munition, Tränengas und Wasserwerfer gegen die Regierungskritiker ein, die aus Ärger über den verheerenden Anschlag vom Mittwoch auf die Strasse gegangen waren und den Rücktritt der Regierung forderten.

Bei dem Sprengstoffanschlag am Mittwoch waren in Kabul mindestens 90 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich im hochgesicherten Diplomatenviertel.

(sda/dpa/reu)

