Bei Tempo 110 klebt er an der Scheibe – Train-Surfer entsetzt Pendler in Perth

Ein 23-jähriger Train-Surfer sorgte am Samstag im australischen Perth für Aufregung. Autofahrer filmten den Mann, wie er bei Tempo 100 an der Windschutzscheibe eines Schnellzuges klebte. Zuvor war er an einer Station aus dem Intercity gestiegen und auf die Kupplung des Zugs geklettert.

Train surfer caught in the act in Australia https://t.co/HwgAcpUHTH pic.twitter.com/12JlhLJFgT — Munaf Mughal (@iMughalMunaf) September 24, 2017

Die Leute alarmierten die Polizei, welche den Möchtegern-Stuntman später verhaftete und «zur Abklärung» in eine Klinik brachte. «Der Mann hätte jederzeit herunterfallen können, das war lebensgefährlich», so ein Sprecher der Bahn. Es sei der erste derartige Vorfall in der Geschichte gewesen, sagte er zu einer Lokalzeitung.

Der Train-Surfer muss nun mit einer Anklage rechnen.

(amü)

