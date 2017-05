19-Jähriger rast mit Auto U-Bahn-Treppe hinab und verletzt mehrere Personen

Der WhatsApp-Chat der NHL-Schweizer – die Jungen ärgern Streit, bis ihm der Kragen platzt

Traumfinal aus Schweizer Sicht in der NHL! Die Nashville Predators mit Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala treffen im Kampf um den Stanley Cup auf Mark Streit und seine Pittsburgh Penguins. Vor dem grossen Duell gibt's natürlich einiges zu diskutieren.

Mark Streit hat in einem Restaurant in Pittsburgh nach dem Mittagessen sein Handy auf dem Tisch lassen. Unser Spion in Übersee hat das natürlich eiskalt ausgenützt und einen Blick in den geheimen WhatsApp-Chat der NHL-Schweizer geworfen.