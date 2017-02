Ein Toter und mehrere Verletzte bei Zugunglück in Belgien

Bild: twitter/rt

Bei einem Zugunglück in Belgien ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere wurden verletzt. Nahe dem Bahnhof von Löwen entgleiste ein Personenzug, wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am Samstag mitteilte.

Zwei Menschen wurden schwer, 23 leicht verletzt, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Der Getötete befand sich den Angaben zufolge nicht in dem Zug.

Der öffentliche Rundfunk RTBF berichtete, das Unglück habe sich an einer Weiche ereignet. Mindestens ein Waggon sei entgleist bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung der Hauptstadt Brüssel. Zu dem Zeitpunkt fuhr der Zug demnach nicht sehr schnell.

Der Zug war auf dem Weg von Löwen zum Küstenort De Panne, hiess es. An Bord befanden sich etwa 100 Fahrgäste. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Rettungskräfte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Auch der belgische Premierminister Charles Michel und Löwens Bürgermeister Louis Tobback eilten an den Unfallort. (wst/sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo