Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle

Die deutsche Kanzlerin verschreckt mit einem Auftritt halb Amerika, der Schwiegersohn ist in Nöten, das Weisse Haus in Russland-Panik: Nach seiner Rückkehr aus Europa steht Donald Trump vor harten Tagen. Wie reagiert er?

Veit Medick, Washington

Die Trumps beim Papst

Ein Artikel von

Es war alles so schön gedacht. Zur Wochenmitte sollte Donald Trump endlich mal wieder in Iowa sein. Weg aus Washington, weg von diesen internationalen Gipfeln, hin zu seinen treusten Anhängern, die stolz auf ihn sind, dass er den Mächtigen in der Welt mal wieder gezeigt hat, wo es langgeht. Iowa also, das war der Plan.

Bis zum Wochenende.

Trumps Leute haben den Trip vorsichtshalber abgesagt, die Unruhe in Washington ist schlicht zu gross, er muss sich jetzt kümmern um die Krisen, die seine Präsidentschaft umklammern. Mit seiner langen Auslandreise in den Nahen Osten und nach Europa wollte er ihnen entfliehen. Das, so viel lässt sich schon sagen, hat nicht geklappt. Drei Fragen muss er in den kommenden Tagen beantworten.

Wie reagiert er auf Angela Merkel?

Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Ob Handel, Klima oder Flüchtlingskrise - Trump hat mit seiner Blockadehaltung in fast allen grossen Fragen des jüngsten G7-Gipfels seine Amtskollegen schwer genervt, nicht zuletzt Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin liess am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Bayern ihrem Frust freien Lauf und arbeitete sich in fast Schröderscher Manier an den USA ab. «Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei», sagte Merkel. Europa müsse sein Schicksal nun «wirklich» in die eigene Hand nehmen.

Merkel ist Transatlantikerin, sie weiss, dass sie kaum eine Krise ohne Washington wird lösen können. Aber in den USA war ihre Ansage gleich eine Top-Nachricht, ihre Worte kamen an wie eine Kündigung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Etliche Medien zeigten sich entsetzt - wenn auch weniger von Merkel als vom eigenen Präsidenten. «Eine klare Referenz an Trumps desaströse Europa-Tour», sieht die «Washington Post» in Merkels Sätzen. «Trump schadet den tiefsten aussenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten», schreibt das Magazin «The Atlantic». Die «New York Times» sieht in Merkels Botschaft ein Indiz dafür, dass Trumps Reise «bei den Europäern nicht sehr gut angekommen ist». Und «Bloomberg» schreibt von einer «gruseligen» Bestandsaufnahme der Kanzlerin.

Für Trump ist Merkels Kritik unangenehm. Er arbeitet sich gerne an Deutschland und vermeintlich unfairen Exportbedingungen ab, will seine Reise aber auch als Erfolg verstanden wissen. Eine Debatte darüber, wie sehr sein störrisches Agieren den Zusammenhalt des Westens gefährdet, kann er nicht gebrauchen. Er wird sich überlegen müssen, wie er auf Merkel reagiert. Schweigt er, riskiert er als Präsident dazustehen, der sich vor einer deutschen Kanzlerin wegduckt. Beschwichtigt er, wirkt sein Verhalten beim G7-Gipfel im Rückblick wie reine Show. Kontert er, macht er womöglich alles nur noch schlimmer.

Wie lange hält er an Jared Kushner fest?

Kaum zurück in Washington, muss sich Trump auch schon wieder mit der Russland-Affäre herumschlagen. In seiner Abwesenheit hat sie sich wesentlich verschärft: Jared Kushner, sein Schwiegersohn, steht im Fokus des FBI, die Affäre ist damit in Trumps unmittelbarer Umgebung angekommen.

Bild: EPA/ANSA

Das Problem: Kushner hat bei seiner Sicherheitsüberprüfung im Januar mehrere Gespräche mit dem russischen Botschafter verschwiegen. Zudem soll er mit diesem vor Trumps Vereidigung über einen geheimen Gesprächskanal nach Moskau gesprochen haben. Warum wollte Kushner ausgerechnet mit Moskau an den eigenen Behörden vorbei kommunizieren? Und warum legte er zu Jahresbeginn nicht einfach alle Kontakte mit russischen Beamten offen?

Führende Demokraten fordern Trump bereits auf, Kushner von sensiblen Informationen fernzuhalten oder ihn bis zur Klärung der Vorwürfe von seiner Arbeit im Weissen Haus freizustellen. Trump dürfte ihn kaum fallen lassen. Sein Schwiegersohn ist einer seiner wichtigsten Berater und mit zentralen Projekten betraut, vom Frieden in Nahost bis zur Verschlankung des Regierungsapparats. Zudem wirkte eine Entlassung wie ein indirektes Eingeständnis, dass Kushner sich etwas zu Schulden kommen liess. Andererseits: Hält Trump an ihm fest, dürfte die Affäre die Arbeit des Weissen Hauses noch mehr lahmlegen als ohnehin schon. Kann er sich das leisten?

Was passiert im Weissen Haus?

Bild: MICHAEL REYNOLDS/EPA/KEYSTONE

Um die Krise besser handhaben zu können, will Trump sein Team umbauen: Angeblich soll im Weissen Haus eine eigene Einheit entstehen, die die Russland-Affäre bearbeitet. Eine clevere Idee - auch Bill Clinton hatte in der «Lewinsky-Affäre» einst einen solchen «War Room». In Trumps Fall böte sich nicht nur die Möglichkeit, die Kommunikation zu verbessern, die Krisen-Einheit hätte auch den Vorteil, dass der Präsident sich stärker dem Regierungsalltag widmen könnte. Das ist dringend nötig, programmatisch hat er fast noch nichts zustande gebracht seit seiner Vereidigung.

Im Gespräch ist, alte Vertraute zurückzuholen. Vor allem zwei Namen kursieren: Corey Lewandowski, der Ex-Wahlkampfchef, und Sam Nunberg, ein ehemaliger Medienberater von Trump.

Es gibt zwei Probleme: Erstens wird über eine Änderung in Trumps Team bereits seit Wochen geredet - passiert ist bislang nichts. Und je länger es dauert, desto stärker setzt sich der Eindruck fest, dass es dem Präsidenten einfach nicht gelingen will, gute Leute für ein Engagement in seinem Weissen Haus zu gewinnen.

Zweitens wären auch Lewandowski und Nunberg alles andere als eine Ideallösung. Lewandowski wurde im Juni 2016 - ausgerechnet auf Anraten von Kushner - aus dem Wahlkampfteam gefeuert, ihm fehlt jede Erfahrung auf der grossen politischen Bühne. Strippenzieher Nunberg wurde von Trumps Anwälten im vergangenen Jahr wegen Geheimnisverrat verklagt. Er gilt inzwischen als begnadigt - hatte aber im Wahlkampf einen Intimfeind: Corey Lewandowski. Ob die beiden einstigen Rivalen das Mannschaftsgefühl in Trumps Weissem Haus verbessern würden, ist entsprechend fraglich.

